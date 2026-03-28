«У США не все йде за планом». Як Трамп створив собі серйозні проблеми, а Зеленський отримав можливості на Близькому Сході - аналіз Семиволоса

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі зі своїм американським колегою Дональдом Трампом у Давосі (Фото: Reuters)

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в інтерв'ю Radio NV — про те, що втратили і набули Вашингтон та Київ через війну проти Ірану і загальне загострення ситуації на Близькому Сході.

— Пане Ігоре, я почну із впливу війни на Близькому Сході, війни в Ірані на Україну. Мені здається, що риторика президента США Дональда Трампа щодо України стала жорсткішою. До речі, і президент України Володимир Зеленський підтвердив очевидне. Це те, що на переговорах на Україну тиснуть щодо виведення військ з Донбасу. На вашу думку, чим довше затягуватиметься війна з Іраном, тим жорсткішою ставатиме позиція Сполучених Штатів Америки і тиск на Україну в дусі, який російський міністр закордонних справ Сергій Лавров називає «духом Анкориджу», фактично із нав’язуванням російського плану упокорення України?

Реклама

— Ми почули від Трампа, що його хотіли призначити верховним лідером, головним Аятолою.

— Я думаю, він жартував.

— Я не впевнений.