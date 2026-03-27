Вид зсередини житлового будинку в Тегерані (Іран), пошкодженого внаслідок удару під час війни США та Ізраїлю проти Ірану, 27 березня 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Атакуючи Іран, президент США Дональд Трамп , імовірно, розраховував на послаблення режиму і швидку стабілізацію ситуації. Однак жорстка відповідь Тегерана призвела до війни на виснаження і можливого глухого кута, що нагадує війну Росії проти України.

Про це у своїй статті для Foreign Affairs пише Джеймс Ф. Джеффрі — почесний науковий співробітник імені Філіпа Солондза у Вашингтонському інституті близькосхідної політики. Він працював дипломатом у семи адміністраціях США, був спецпредставником з питань взаємодії з Сирією і спецпосланцем у Глобальній коаліції з боротьби з ІДІЛ.

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Як і в Росії, у Сполучених Штатів немає очевидного способу домогтися перемоги, і вони ризикують загрузнути в нескінченній війні, зазначає автор публікації. Він також припускає, що Вашингтону доведеться піти на компроміс в Ірані. Це, вважає Джеймс Ф. Джеффрі, може включати згоду на припинення вогню в обмін на постійні обмеження на збагачення Іраном ядерного палива, вивезення вже високозбагаченого урану. Також може йтися про обмеження на балістичні ракети та їхню дальність.

Такий перебіг подій зробив би Близький Схід безпечнішим, хоча й дасть змогу Тегерану зрештою відновити свої можливості щодо залякування своїх сусідів по Перській затоці за допомогою ракет малої дальності та БпЛА.

Мирний план із 15 пунктів, запропонований Трампом, вказує на те, що Вашингтон розуміє необхідність знайти вихід із нинішньої ситуації.

Як правило, для шляху з глухого кута використовується наступальна наземна операція. Однак великомасштабні наземні дії у війні проти Ірану малоймовірні.

Ракетні, безпілотні та авіаційні удари — а також заходи щодо їх відбиття — основні військові операції як в Ірані, так і в Україні. Однак, вказує автор статті, авіаційна міць рідко буває вирішальною, як уже переконалася Росія.

Війни на виснаження можуть затягуватися на роки, констатує автор. При цьому адміністрація Дональда Трампа, ймовірно, налаштована продемонструвати свою жорсткість, а Ізраїль, націлений воювати до падіння режиму, буде тиснути на США, щоб вони продовжували розпочате.

Напад Росії на Україну відрізняється від мети Вашингтона щодо стримування експансіоністської загрози з боку Ірану. Однак і Москві, і Вашингтону однаково важко узгодити свої кінцеві цілі з наявними засобами для їх досягнення.

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В обох випадках найімовірнішим результатом є затяжна війна без ясного рішення, міркує Джеймс Ф. Джеффрі. Америці, судячи з усього, доведеться змиритися з результатом, який не відповідає її максимальним цілям, однак будь-який результат повинен мінімізувати можливості Ірану з просування своєї ідеологічної програми.

Компроміс з Іраном не виключить ризик нової війни. Проте він сприяв би стабілізації в регіоні та зміцненню авторитету США. І, що найважливіше, це не дозволило б Ірану перетворитися для США на таку саму пастку, якою для Росії стала Україна, підсумовує автор статті.

25 березня видання The New York Times із посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Джерела видання повідомили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

Зі свого боку іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.

26 березня Трамп заявив, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом.