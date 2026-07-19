Крижана локшина чи освіжаючі коржі. Якими стравами охолоджуються японці — варто спробувати у спеку

Японія має свої кулінарні секрети проти спеки. У різних куточках країни місцеві мешканці створили особливі літні страви, які не лише охолоджують, а й відображають клімат, традиції та давню гастрономічну мудрість кожного регіону.

В останні роки спекотна літня погода в Японії стала дедалі інтенсивнішою, і теплове виснаження може швидко позбавити радощів від екскурсійної поїздки в цю країну. Проте майже кожен регіон Японії розробив власні унікальні охолоджувальні страви, що базуються на місцевому кліматі, культурі та давній мудрості. Від півночі до півдня мешканці адаптували свій раціон до регіональних страв шокібарай (буквально: «боротьба з літньою спекою»). Деякі подаються охолодженими, щоб знизити температуру тіла, тоді як інші містять зволожуючі інгредієнти, такі як мариновані овочі або корисні для травлення бульйони. Від крижаної локшини до освіжаючих рисових коржів, кожна страва демонструє, як кухня та клімат тісно переплетені в Японії, пише BBC. Ось вісім апетитних страв, які варто спробувати, коли температура підвищується.

Реклама

Вісім апетитних японських страв, які варто спробувати у спеку

Північ

Охолоджений рамен

Префектура Ямагата на півночі Японії відома як одна з столиць рамену в країні, пишаючись найвищим споживанням на домогосподарство. Серед багатьох особливих страв з локшиною в регіоні хіяші рамен (охолоджений рамен) виділяється як унікальна літня страва. Як локшина, так і бульйон на основі соєвого соусу подаються холодними, іноді з кубиками льоду, що плавають у мисці.

Освіжаючий літній рамен, популярний в Японії / Фото: depositphotos/АІ

Рамен Хіяші був створений у 1952 році власником магазину локшини Сакаея Хонтен у Ямагаті, після того, як один із клієнтів запропонував, що якщо собу можна подавати холодною влітку, чому б не подавати і рамен? Тож перший власник магазину, Сеншіро Абе, вирішив створити бульйон, який залишався б ароматним і рідким без замерзання жиру, навіть охолодженим. Те, що починалося як винахід однієї людини, стало регіональною фішкою, яку щоліта подають у закусочних по всьому регіону.

Зунда моті

У місті Сендай літо не обходиться без порції зунда моті, рисового коржика яскраво-зеленого кольору, приготованого з пюре з едамаме. Квасолю варять, очищають від шкірки та злегка розминають з цукром і сіллю, утворюючи текстуровану горіхово-солодку пасту, яку щедро викладають на свіжозмелений моті.

Зунда муті освіжить в будь-яку спеку / Фото: @instagram/justonecookbook

За словами Такеші Іто, власника магазину моті з Сендая та самопроголошеного «євангелиста зунду», ця страва — це більше, ніж просто солодощі. «Зунду моті — це ідеальне поєднання харчування та традицій, — каже він. Моті забезпечує швидку енергію завдяки легкозасвоюваним вуглеводам, а паста едамаме багата на білок і вітаміни, такі як B1 і B2, що ідеально підходить для відновлення після літньої втоми». Деякі магазини навіть пропонують охолоджену версію влітку, відому як хіяші зунду, яку подають холодною для додаткового охолоджувального ефекту. Це освіжаюче ласощі з високим вмістом білка вже давно є сезонним продуктом у префектурі Міягі, який часто подають під час сімейних зустрічей та фестивалів середини літа. Воно також візуально самобутнє: яскраво-зелений колір едамаме чудово контрастує з чисто білим кольором моті під ним.

Реклама:

Схід

Янагава набе

У спекотну літню токійську спеку одна страва, якій вже багато років, досі обіцяє поживу та ностальгію: янагава набе. Ця страва з прісноводного в’юна (додзьо) без кісток вариться на повільному вогні в солодко-солодкому соєвому бульйоні з коренем лопуха (гобо), а потім поливається шаром збитого яйця, утворюючи шовковисту золотисту глазур. Попри те, що її подають гарячою, вона здавна вважається літньою стравою, яка бадьорить, оскільки містить багато поживних речовин, які допомагають відновити енергію, підтримують травлення та зміцнюють організм проти спеки.

Колись страва вважалася їжею робітничого класу, тепер вона залишається місцевим делікатесом, особливо в Токіо, де деякі ресторани зберігають її оригінальний рецепт протягом поколінь.

Янагава набе чудово смакуватиме у спекотний літній день / Фото: @instagram/yocikiyo

За даними Міністерства сільського господарства, лісового господарства та рибальства, в’юн та лопух цінувалися в Японії в період Едо (1603−1868) за їхню здатність відновлювати енергію та витривалість — якості, особливо цінні у виснажливі літні місяці. В’юн багатий на білок, залізо та вітаміни, які можуть підтримувати обмін речовин та допомагати боротися з втомою, тоді як лопух, як вважається, має охолоджувальні властивості в традиційній східноазіатській медицині. У поєднанні з гарячим, легкозасвоюваним бульйоном, Янагава набе — це відновлювальна страва, яка відновлює тіло та дух після довгого дня в спеці.

Мізу Манджю

Префектура Ґіфу пропонує охолоджувальний еліксир від спеки — страву мізу мандзю. Ці солодощі, схожі на коштовності, мають ніжну напівпрозору оболонку й начинку з пасти червоної квасолі. Їх подають охолодженими в джерельній воді. Оболонка десерту виготовляється з порошку кудзу (крохмалю, отриманого з кореня швидкорослої лози) та крохмалю папороті. Після приготування на парі та охолодження вона стає еластичною і трохи жувальною. У результаті виходить десерт, схожий на краплю дощу, який ніжно тане на язиці.

Реклама:

Десерт Мізу Манджю для спекотних літніх днів / Фото: instagram/kichizoh_official

Ці елегантні літні ласощі родом з Огакі, яке часто називають «Містом води» через його рясні підземні джерела. Десерт виник в епоху Мейдзі (1868−1912), коли місцеві жителі використовували ідобуне (човни-колодязі) для охолодження продуктів ще до появи холодильників. Використовуючи цю традицію холодної води, кондитери почали виготовляти мідзу мандзю як сезонну насолоду та святкування самого літа. Так само, як продукти плавали в човнах-колодязях, ці скляні кондитерські вироби тепер плавають у вітринах місцевих кондитерських — це улюблене сезонне видовище, яке знаменує прихід літа.

«У розпал літа люди часто втрачають апетит, але мідзу-манджу легко з'їдається, — каже Мотойоші Мацушіта, голова молодіжного відділу Асоціації кондитерських виробів Огакі. Крохмалі, які ми використовуємо, такі як кудзу та агар, м’які для шлунка, а природна солодкість бобової пасти допомагає швидко відновити енергію».

Захід

Мідзунасу

У західному регіоні Кансай в Японії літню освіжаючу насолоду приносить дивовижно хрусткий і соковитий мідзунасу (водяний баклажан). Цей сорт, що походить з прибережного району Сенсю на південь від Осаки, цінується за свій м’який смак, високий вміст води та тонку, як папір, шкірку, настільки ніжну, що її можна їсти сирою або нарізати на ніжні мариновані огірки, відомі як асадзуке.

Одним із місць, де зберігаються традиції вирощування мідзунасу, є ферма Кітано. «Наш мідзунасу соковитий, як фрукт, і злегка солодкий, настільки особливий, що це один із рідкісних баклажанів у Японії, який можна насолоджуватися сирим, як сашимі», — каже представник ферми Тадакіо Кітано.

Фермери вирощують мідзунасу, насолоджуючись ним як природним засобом для втамування спраги в спекотні післяобідні години на полях. Маринований варіант, приготований шляхом короткочасного замочування баклажанів у рисових висівках або злегка приправленому розсолі, досі є основним продуктом у місцевих домівках. «Традиційно мідзунасу здебільшого насолоджуються нукадзуке, або маринованими рисовими висівками. Але я особисто рекомендую загортати його в прошутто, щоб підкреслити його свіжий, ніжний смак», — каже Кітано.

Реклама:

Удзі кінтокі

Спеку в Кіото мало що може так полегшити, як Удзі кінтокі, десерт з тертого льоду зі смаком матча, названий на честь відомого міста Удзі, де виробляють чай. Цей вишуканий варіант какігорі (японського тертого льоду) починається з пухкого, схожого на сніг льоду, политого яскраво-зеленим сиропом матча та зверху посипаного огура аном (солодкою пастою з червоних бобів адзукі).

Інші класичні начинки включають шіратама данго (кульки моті), морозиво із зеленого чаю або трохи підсолодженого згущеного молока, що перетворює просту страву на витвір мистецтва, схожий на парфе.

Як і мідзунасу та Янаґава-набе, цей десерт сягає корінням епохи Едо, коли цукор, стружка льоду та порошкоподібний чай були рідкісною розкішшю, якою могли насолоджуватися лише знать і воєначальники. За однією з версій, ласун сьоґун Токуґава Іеясу, який правив у 1603−1605 роках, додав до льоду, підсолодженого матча, пасту з червоної квасолі, заклавши тим самим основу цього десерту.

Південь

Нагаші сомен

«Локшина, що тече» — це не стільки страва, скільки ритуал спекотної погоди. У розпал спекотного літнього сезону в Японії відвідувачі збираються навколо довгих бамбукових жолобів, якими охолоджена локшина сомен скочується струмками холодної джерельної води. Озброївшись паличками для їжі, діти та дорослі намагаються зловити локшину, перш ніж вона вислизне.

Хоча зараз нагаші сомен насолоджується по всій Японії, його коріння сягає гірського містечка Такачіхо в префектурі Міядзакі. Кажуть, що ідея виникла, коли місцеві газетні кореспонденти, які були розміщені тут у 1950-х роках, охолоджувалися під час літніх польових робіт, їдячи свіжозварену локшину, охолоджену в холодній річковій воді. Натхненний цією сценою, місцевий власник ресторану формалізував цю практику в 1955 році, побудувавши бамбукові канали, щоб відправляти локшину, що стрімко тече крижаною джерельною водою з сусідньої ущелини Такачіхо.

Реклама:

Канзараші

У Сімабарі, префектурі Нагасакі — ще одному з так званих «Міст води» завдяки кришталево чистим джерелам — місцеві жителі здавна рятуються від спеки канзараші: маленькими клейкими рисовими пельменями, які подають у холодному цукровому сиропі.

Японці здавна рятуються від спеки канзараші / Фото: @instagram/keiko_zaitaiwan

Цей традиційний десерт сягає корінням у століття, коли місцеві жителі мололи рис на борошно, щоб збільшити свої запаси. Щоб він не зіпсувався в спекотні літні місяці, вони формували з борошна галушки, охолоджували їх у джерельній воді та подавали з сиропом. З часом рясне виробництво цукру в регіоні породило цей елегантний сезонний десерт, який подають холодним, щоб зустріти літніх гостей.

Іка Дайкон: рецепт кальмара з дайконом від японця Скромний дайкон набуває смаку кальмара, стаючи чимось ніжним, але глибоко ароматним. Перейти до рецепту

Рецепт «лінивих» суші за 15 хвилин (без рису) Така закуска, що дещо нагадує популярну японську страву стане окрасою будь-якого святкового столу, попри те, що готується надзвичайно просто. Перейти до рецепту

Суші-боул: спрощений рецепт, який смакує так само, як і оригінальна страва Коли хочеться їсти суші, але не хочеться їх готувати, приготуйте цей рецепт суші-боул. Перейти до рецепту