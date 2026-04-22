Це терпке чудо здатне на все: від запіканок і чипсів до коктейлів і приправ.

Навчитися їсти ревінь — одне з найбільших весняних кулінарних задоволень, і воно повинно очолювати список обов’язкових справ кожного домашнього кухаря. Звісно, ​​інші сезонні овочі, як-от цибуля-порей, боби фава та спаржа, заслуговують на увагу, але коли справа доходить до універсальності, рум’яні стебла цього овоча, схожі на селеру, справді нагадують про себе. Ось як насолодитися ревенем, від класичних поєднань до унікальних приготувань.

Реклама

Що таке ревінь?

Родом із Сибіру, ​​Китаю та Монголії, ревінь (Rheum rhabarbarum) є членом родини гречаних. Багаторічна рослина, яка процвітає в прохолодному кліматі. Пік сезону ревеню настає в середині квітня. Незважаючи на те, що він є овочем, в кулінарії його найчастіше розглядають як фрукт.

Багатий клітковиною, кальцієм і вітамінами К і С, корінь використовувався в традиційній китайській медицині протягом тисячоліть. Однак лише в кінці 18 століття європейці стали використовувати м’ясисті червоні стебла, їстівну частину рослини, як джерело їжі. Листя, які містять щавлеву кислоту, отруйні — куплений у магазині ревінь зазвичай містить лише стебла, але обов’язково уникайте листя, якщо ви натрапите на нього.

Як їсти ревінь

Кислі стебла ревеню можна їсти сирими, в пюре або вареними різними способами.

Використовуйте його сирим

У сирому вигляді терпкість ревеню набагато сильніша, тому йому обов’язково потрібно щось солодке, щоб пом’якшити це. Найкраще їсти сирий ревінь невеликими шматочками, або тонкими скибочками, або подрібненим. Це пов’язано як зі смаком, так і з текстурою. Ревінь нагадує селеру, але набагато щільніший і більш волокнистий.

Ось як можна їсти його сирим:

Очистіть стебла ревеню.

Пересипте цукром ( і трохи солі).

і трохи солі). Дайте постояти кілька хвилин, дозволяючи стеблам розм’якшити та підсолодитися.

З'єднайте його з додатками

Читайте також: Як довше зберегти банани свіжими та запобігти їхньому занадто швидкому дозріванню

Для багатьох шанувальників немає кращого способу їсти ревінь, ніж з полуницею, динамічним дуетом у чипсах, пирогах, кексах і навіть яблучному пюре. У саду вони достигають одночасно (пізня весна та раннє літо), і вони обидва багаторічні — логічно, що це позачасове поєднання. Полуниця фруктова та солодка, а ревінь терпкий, тому їхні смаки природно сумісні. Це кисло-солодке поєднання викликає звикання. Якщо ви готуєте полуницю та ревінь разом, вам потрібно додати менше цукру та лимонного соку в цілому.

Реклама:

Ревінь може добре поєднуватися з іншими природними солодкими інгредієнтами, такими як помідори та ананаси, але оскільки навіть солодкі інгредієнти можуть бути пісними, особливо якщо вони не по сезону, вам потрібно попрацювати, щоб збалансувати смаки.

Змішайте напої з ревеню

Пюре або вичавлений сік додає рожевий колір смузі та коктейлям, а також може покращити лимонад. Ви можете використовувати ревінь так само, як журавлину або гранат. Простий сироп з ревеню — ще одне смачне доповнення до будь-якого напою. Він готується шляхом тушкування нарізаних стебел і відціджування твердих частинок. Можна використовувати терпкий сироп, що залишився, замість лимонного соку, щоб приготувати класичний коктейль із ревенем.

Готуйте та запікайте з ним

Ревінь надзвичайний у пирогах і чипсах, але це лише поверхня.

Смаження: викладені на деко та политі медом або цукром, шматочки ревеню карамелізуються в духовці, додаючи складності компотам, салатам, тощо.

Тушкування: Ви можете або залишити його в стеблах, або подрібнити, щоб кінцевий результат був гладкішим. Такий ревінь можна подавати з кулькою морозива.

Консерви: консервований ревінь дуже схожий на тушкований, за винятком того, що згущений пектином із низьким вмістом цукру.

Сушіння: великий урожай ревеню також можна перетворити на фруктові чипси. Спробуйте протушкувати його, пропустити через млин і висушити протягом ночі в сушарці.

Торти: як і у випадку з коктейлями, ви також можете змінити гранат і журавлину на ревінь в простих рецептах тортів. Або просто приготуйте пиріг з оливковою олією, лимоном і ревенем.

Приправи: Оскільки ревінь кислий, рецепти, які вимагають оцту, є ще одним природним місцем, де можна використовувати його. Під час сезону можна додати його до приправ, зокрема до мостарди, італійського сиропу з гірчицею, чатні, гострого соусу та соусу для барбекю.

Реклама:

М’ясо: мармурована жирна свинина добре поєднується з ревенем, доповнюючи його.

NV FOOD пропонує кілька рецептів, які допоможуть відчути смак ревеню у пік його сезону.

Тарт із ревенем: рецепт пирога з полуницею та франжипаном на гречаному тісті Цей пиріг з легкою кислинкою, ніжною солодкістю і приємною мигдальною горіховою базою, ідеальний для теплої пори року. Перейти до рецепту

Рецепт ніжного рулету з сиром і ревенем: ідеальне весняне поєднання Такий рулет підкорить серця навіть найвибагливіших поціновувачів домашньої випічки. Він виходить надзвичайно смачним, ароматним і добре збалансованим Перейти до рецепту

Ніжний пиріг із ревеню, білого шоколаду і ванілі: десерт, що тане в роті Цей ревеневий пиріг — вершина всіх сезонних десертів. Білий шоколад, ванільний пудинг і ніжно тушкований ревінь створюють дует смаків, який точно не залишить байдужим. Перейти до рецепту

Десерт з ревенем та заварним кремом - дуже простий рецепт Коли на прилавках з’являються перші стебла ревеню, це означає лише одне: час діставати керамічні форми для запікання. Перейти до рецепту

Зіркова страва весни: манник з ревенем Цей ревенно-манний пиріг – ідеальний рецепт для початку сезону червоних стебел – солодкий, кислуватий, ніжний, соковитий і дуже смачний. Перейти до рецепту