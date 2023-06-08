«Помогите им вернуться». Тайра дала совет украинцам, которые ждут родных с фронта 8 июня, 12:55 Юлия Паевская (Тайра) отмечает, что победа будет лишь началом восстановления Украины (Фото:Александр Медведев / NV)

Украинский волонтер и парамедик Юлия Паевская (Тайра) призвала всех украинцев, которые не участвуют в боевых действиях, в будущем помочь военным вернуться в послевоенную жизнь и восстановить страну, где будет доминировать справедливость.

Об этом она заявила, выступая 8 июня во время специального мероприятия NV Диалоги о восстановлении Украины.

Отвечая на вопрос главного редактора NV Виталия Сыча о том, что бы она посоветовала тем военным, которые после победы Украины будут возвращаться домой и будут нуждаться в восстановлении, Тайра отметила: «Им — не терять сил, понимать, что даже после победы это будет лишь промежуточная победа, и у нас еще впереди много работы. А вот тем, кто ждет своих с фронта, тем, кто работает на победу, я просто попрошу вас: помогите им вернуться».

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Юлия Паевская также провела метафорическую параллель, рассказав о берцах, которые носит уже более двух лет. «Они прошли окопы Широкино, блокаду Мариуполя, всю работу в госпитале, когда я помогала. На них кровь героев, слезы пленных. Они вернулись со мной в Киев, и за этот почти год с момента обмена объездили вокруг земного шара уже почти трижды — Google мне сказал, — напомнила Тайра, — Это я о том, что классная вещь, качественная, пройдет все и будет служить дальше. Как эти берцы, так и ребята — те, кто сейчас воюет на фронте, они вернутся и будут строить новую страну. Им немножко надо помочь. У нас очень много раненых, травмированных — и их поддержка — это наша задача. Пожалуйста, помните об этом, помогайте и поддерживайте их».

Волонтер добавила, что важным условием достойного возвращения ветеранов с войны будет восстановление и построение страны, «где не будет взяток и преступлений».

«Победа — это будет только начало, но даже ее мы еще не добились. Если кому-то кажется, что это уже все — то нет, нам еще очень много работы надо сделать. Нам очень нужно объединиться», — подчеркнула волонтер.

8 июня, в Киеве, с 10.30 до 17.30 проходит новое мероприятие «Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины». Для обсуждения послевоенного восстановления Украины NV пригласил на независимую площадку ведущих дипломатов, экспертов, бизнесменов и политиков.

Среди спикеров: посол США в Украине Бриджит Бринк, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, CEO Dragon Capital Томаш Фиала, региональный директор NEQSOL Holding Украина Владимир Лавренчук, министр обороны Алексей Резников, исполнительный директор СУП Екатерина Глазкова, управляющий партнер McKinsey & Company в Украине Александр Кравченко, мэр Киева Виталий Кличко, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов и другие.