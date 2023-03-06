Тайра стала лауреаткой премии Госдепа США за мужество 6 марта, 21:46 Юлия Паевская провела в плену три месяца (Фото:Юлія Паєвська via Facebook)

Украинская волонтерка и парамедик Юлия Паевская (Тайра) получила международную премию Отважные женщины (International Women of Courage Award) Госдепартамента США. Церемония награждения пройдет 8 марта в Белом доме в присутствии госсекретаря Энтони Блинкена и первой леди США Джилл Байден.

Как сообщается на сайте Госдепартамента в понедельник, 6 марта, Тайра продемонстрировала необычайное моральное и физическое мужество, защищая Украину от российской агрессии. В 2013 году она оказывала медпомощь участникам Революции Достоинства, а с 2014 по 2018 годы проводила тактическую медицинскую подготовку на передовой на Донбассе во главе добровольческого подразделения парамедиков Ангелы Тайры.



Видео дня

Российские оккупанты захватили Паевскую в плен 16 марта, когда она пыталась эвакуировать женщин и детей из Мариуполя в Запорожье. Ей удалось задокументировать зверства российских войск в Мариуполе.

«Во время трехмесячного заключения госпожа Паевская жила в крошечной камере с 22 другими женщинами, похудела на 9 килограммов и пережила пытки и избиения. Кремлевские пропагандисты ложно оклеветали ее на международной арене как „фашистку“ и „военную преступницу“, но не заставили госпожу Паевскую замолчать. После освобождения она активно выступает за украинскую демократию и независимость как дома, так и за рубежом», — рассказали в Госдепе США.



Лауреатками премии стали 11 женщин, среди которых активистки из Афганистана, ЦАР, Эфиопии, Коста-Рики, Аргентины, Казахстана и других стран. Награду также получит польская журналистка Бьянка Залевская, которая «с 2014 года самоотверженно документировала российскую агрессию в Украине и более десяти лет защищала интересы народа Украины».

Об освобождении Тайры из плена 17 июня сообщил президент Владимир Зеленский. Сейчас она рассказывает о войне на международных площадках и призывает мировых знаменитостей присоединиться к освобождению украинцев из российского плена. Осенью волонтерка выступила перед Хельсинкской комиссией США и рассказала о военных преступлениях и пытках российских оккупантов.