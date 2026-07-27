В одном из польских городов трое мужчин напали на украинцев из-за акцента. Парень и девушка получили многочисленные травмы.

Об этом мама украинки, подвергшейся нападению, сообщила на своей странице в Threads.

По словам женщины, дочь и молодого человека жестоко избили в одном из магазинов Польши, после чего конфликт продолжился на улице. Момент избиения частично снял на видео мужчина, услышавший крики с улицы.

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На видео видно, как мужчина и девушка направляются к своему автомобилю, однако их настигают двое других мужчин и наносят им удары. Вскоре к ним подбегает третий мужчина, который также нападает. Парня повалили на землю, а девушке нанесли несколько ударов по голове, что зафиксировано на кадрах.

«Моя дочь получила тяжелые травмы. Сейчас врачи накладывают ей швы на шею. У нее и у ее парня подозрение на сотрясение мозга. Как мать, я не могу передать словами ту боль, страх и отчаяние, которые сейчас переживаю.

Я умоляю всех неравнодушных помочь распространить эту публикацию. Особенно обращаюсь к полякам: пожалуйста, помогите сделать так, чтобы об этом нападении узнало как можно больше людей. Нельзя допустить, чтобы такая жестокость осталась безнаказанной или была замолчана", — написала мама пострадавшей девушки.

По словам женщины, на дочь и парня напали из-за украинского акцента.

Фото: Threads karina130384

На днях полиция Польши заявила об усилении мер по противодействию преступлениям на почве ненависти в отношении украинцев. В частности, был введен новый показатель для оценки работы ведомства по таким делам. С 2026 года одним из критериев станет эффективность расследования подобных случаев и их передачи в суд.

22 июля польская полиция сообщила о задержании 26-летней женщины, которая, предположительно, избила украинских девочек-подростков. Задержанной предъявили обвинения в причинении телесных повреждений и применении насилия или угрозы с целью принуждения к определенному поведению.

13 июля в социальных сетях появилось видео, на котором в польском городе Бельско-Бяла мужчина в автобусе оскорблял украинских девушек. Он выкрикивал оскорбления в их адрес и требовал «убираться в Украину».

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С начала 2026 года украинцы в Польше подали уже 180 заявлений о преступлениях, совершенных против них на почве ненависти. Это на 30% больше по сравнению с прошлым годом.