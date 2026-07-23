80% граждан Польши считают, что от польско-украинских споров выигрывает Россия — опрос

23 июля, 23:30
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Польша (Фото: Каролина Грабовска / Pixabay)

Польша (Фото: Каролина Грабовска / Pixabay)

Поляки видят политическую подоплеку в спорах между Польшей и Украиной. Подавляющее большинство опрошенных — 73% — согласны с утверждением, что польские и украинские политики ради собственных интересов разжигают конфликты между двумя странами. В то же время 80% считают, что от этого спора выигрывает Россия.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра исследования общественного мнения в Польше (Centrum Badania Opinii Społecznej, CBOS), сообщает RMF24.

Согласно результатам опроса, 75% респондентов заявили, что Польша и Украина должны прежде всего сотрудничать перед лицом угрозы со стороны России, а не сосредотачиваться на вопросах, которые их разделяют. Кроме того, 52% опрошенных считают, что у обеих стран больше общих целей и интересов, чем разногласий. Противоположного мнения придерживается 31%.

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CBOS также отметил, что подавляющее большинство опрошенных — 84% — считает, что Польша должна реагировать, когда другая страна прославляет исторических деятелей, причастных, по их мнению, к преступлениям против поляков.

Вопрос о праве украинцев на собственных исторических героев вызвал больше разногласий. 44% респондентов согласны с утверждением, что украинцы имеют право на собственных героев, даже если эти фигуры оцениваются негативно в истории Польши. Противоположного мнения придерживаются 42% опрошенных.

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Отвечая на вопрос о главных приоритетах Польши в отношениях с Украиной, респонденты чаще всего называли сотрудничество в сфере безопасности — 61%.

Следующими по значимости стали: построение добрососедских отношений — 46%, надлежащее почитание памяти жертв Волынской трагедии — 43%, укрепление позиций Польши как регионального лидера — 41%, а также участие польских компаний в восстановлении Украины — 40%.

Результаты исследования CBOS свидетельствуют о том, что 59% опрошенных одобряют решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. 28% опрошенных оценивают такое решение Навроцкого негативно.

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Мнения относительно последствий этого шага для Польши разделились. Так, 41% респондентов считают, что это принесет Польше больше вреда, чем пользы, однако точно такая же доля опрошенных убеждена, что преимущества перевешивают негативные последствия.

Опрос проводился со 2 по 12 июля 2026 года на выборке из 938 совершеннолетних жителей Польши.

Конфликт между Украиной и Польшей — главное

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил своего украинского коллегу Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Навроцкий выразил возмущение решением присвоить одному из подразделений ВСУ название в честь героев УПА.

В ответ Зеленский сравнил польского президента с венгерским премьером Виктором Орбаном, который спекулировал на украинской теме ради предвыборных рейтингов, и назвал эту ситуацию «историей, которая плохо закончится».

Этот шаг спровоцировал цепную реакцию и масштабный дипломатический демарш со стороны украинского руководства. В тот же день, 19 июня, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что отказывается от Командорского креста со звездой ордена «За заслуги перед Польшей».

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Вслед за ним от Золотого офицерского креста этого же ордена отказался руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а посол Украины в Польше Василий Боднар объявил, что возвращает свой Кавалерский крест.

В знак солидарности от ордена Белого орла, полученного в предыдущие годы, также официально отказались бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Владимир Зеленский не поехал на конференцию в Гданьск, хотя туда прибыли большинство лидеров стран ЕС. Украинскую делегацию возглавляет премьер-министр Юлия Свириденко. Комментируя отсутствие Зеленского, Дональд Туск назвал этот шаг «жестом деэскалации напряженности» между двумя государствами.

Редактор: Елена Ивашкив

Теги:   Польша Украина-Польша Война России против Украины

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