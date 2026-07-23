Поляки видят политическую подоплеку в спорах между Польшей и Украиной. Подавляющее большинство опрошенных — 73% — согласны с утверждением, что польские и украинские политики ради собственных интересов разжигают конфликты между двумя странами. В то же время 80% считают, что от этого спора выигрывает Россия.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра исследования общественного мнения в Польше (Centrum Badania Opinii Społecznej, CBOS), сообщает RMF24.

Согласно результатам опроса, 75% респондентов заявили, что Польша и Украина должны прежде всего сотрудничать перед лицом угрозы со стороны России, а не сосредотачиваться на вопросах, которые их разделяют. Кроме того, 52% опрошенных считают, что у обеих стран больше общих целей и интересов, чем разногласий. Противоположного мнения придерживается 31%.

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CBOS также отметил, что подавляющее большинство опрошенных — 84% — считает, что Польша должна реагировать, когда другая страна прославляет исторических деятелей, причастных, по их мнению, к преступлениям против поляков.

Вопрос о праве украинцев на собственных исторических героев вызвал больше разногласий. 44% респондентов согласны с утверждением, что украинцы имеют право на собственных героев, даже если эти фигуры оцениваются негативно в истории Польши. Противоположного мнения придерживаются 42% опрошенных.

Отвечая на вопрос о главных приоритетах Польши в отношениях с Украиной, респонденты чаще всего называли сотрудничество в сфере безопасности — 61%.

Следующими по значимости стали: построение добрососедских отношений — 46%, надлежащее почитание памяти жертв Волынской трагедии — 43%, укрепление позиций Польши как регионального лидера — 41%, а также участие польских компаний в восстановлении Украины — 40%.

Результаты исследования CBOS свидетельствуют о том, что 59% опрошенных одобряют решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла. 28% опрошенных оценивают такое решение Навроцкого негативно.

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Мнения относительно последствий этого шага для Польши разделились. Так, 41% респондентов считают, что это принесет Польше больше вреда, чем пользы, однако точно такая же доля опрошенных убеждена, что преимущества перевешивают негативные последствия.

Опрос проводился со 2 по 12 июля 2026 года на выборке из 938 совершеннолетних жителей Польши.

Конфликт между Украиной и Польшей — главное

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил своего украинского коллегу Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Навроцкий выразил возмущение решением присвоить одному из подразделений ВСУ название в честь героев УПА.

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В ответ Зеленский сравнил польского президента с венгерским премьером Виктором Орбаном, который спекулировал на украинской теме ради предвыборных рейтингов, и назвал эту ситуацию «историей, которая плохо закончится».

Этот шаг спровоцировал цепную реакцию и масштабный дипломатический демарш со стороны украинского руководства. В тот же день, 19 июня, глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что отказывается от Командорского креста со звездой ордена «За заслуги перед Польшей».

Вслед за ним от Золотого офицерского креста этого же ордена отказался руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а посол Украины в Польше Василий Боднар объявил, что возвращает свой Кавалерский крест.

В знак солидарности от ордена Белого орла, полученного в предыдущие годы, также официально отказались бывшие президенты Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Владимир Зеленский не поехал на конференцию в Гданьск, хотя туда прибыли большинство лидеров стран ЕС. Украинскую делегацию возглавляет премьер-министр Юлия Свириденко. Комментируя отсутствие Зеленского, Дональд Туск назвал этот шаг «жестом деэскалации напряженности» между двумя государствами.