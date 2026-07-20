В Польше трое мужчин избили поляка, заступившегося за украинца: он частично потерял память
В Познани группа людей избила поляка, который вступился за украинского мальчика (Фото: Unsplash Daniel Silva)
17 июля в Познани, Польша, трое мужчин напали на поляка после того, как он вступился за украинца. Мужчина частично потерял память, а полиция разыскивает нападавших.
Об этом пишет Rzeczpospolita.
Об инциденте рассказал представитель воеводского управления полиции в Познани, младший инспектор Анджей Боровяк. По данным правоохранителей, 17 июля 60-летний мужчина, ехавший в трамвае, стал свидетелем того, как трое других пассажиров выкрикивали оскорбления в адрес украинского мальчика.
Полиция установила, что местный житель не остался в стороне и решил вступиться за украинца, после чего трое мужчин вступили с ним в конфликт, а во время остановки вывели 60-летнего поляка из общественного транспорта и начали наносить ему телесные повреждения.
Представитель полиции сообщил, что в результате избиения у мужчины наблюдались провалы в памяти. В течение следующего дня за пострадавшим ухаживала жена, вместе с которой вечером 18 июля он пришел в отделение полиции, чтобы подать заявление об избиении.
Полиция опросила свидетелей и изъяла записи с камер видеонаблюдения на остановке, где произошел инцидент, а также из трамвая, где началась стычка между пассажирами. В настоящее время местные правоохранители устанавливают личности мужчин, напавших на 60-летнего жителя Познани.
С начала 2026 года украинцы в Польше подали уже 180 заявлений о преступлениях, совершенных против них на почве ненависти. Это на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Также ранее сообщалось, что в польском городе Лодзь избили поляка, которого приняли за украинца. Мужчина написал заявление в полицию.