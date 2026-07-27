У одному з польських міст троє чоловіків напали на українців через акцент. Хлопець та дівчина отримали численні травми.

Про це мама українки, яка зазнала нападу, повідомила на своїй сторінці в Threads.

За словами жінки, доньку та хлопця жорстоко побили в одному з магазинів Польщі, після чого сутичка продовжилася на вулиці. Момент побиття частково зняв на відео чоловік, який почув з вулиці крики.

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На відео видно, як чоловік і дівчина прямують до свого автомобіля, проте їх наздоганяють двоє інших чоловіків, які наносять удару українцям. Згодом до них підбігає третій чоловік, який теж нападає. Хлопця повалили на землю, а дівчина завдали декілька ударів по голові, що зафіксовано на кадрах.

«Моя донька зазнала тяжких травм. Зараз лікарі накладають їй шви на шию. У неї та в її хлопця є підозра на струс мозку. Як мати, я не можу передати словами той біль, страх і відчай, які зараз переживаю.

Я благаю всіх небайдужих допомогти поширити цей допис. Особливо звертаюся до поляків — будь ласка, допоможіть зробити так, щоб про цей напад дізналося якомога більше людей. Не можна допустити, щоб така жорстокість залишилася безкарною або була замовчана", — написаоа мама потерпілої дівчини.

За словами жінки, на доньку та хлопця напали через український акцент.

Фото: Threads karina130384

Днями у поліції Польщі заявляли, що посилили протидію злочинам на ґрунті ненависті щодо українців. Зокрема там запровадили новий показник для оцінки своєї роботи у справах про злочини на ґрунті ненависті проти українців. Із 2026 року одним із критеріїв стане те, наскільки ефективно правоохоронці розслідують такі випадки та передають їх до суду.

22 липня польська поліція повідомила, що затримала 26-річну жінку, яка ймовірно побила українських дівчат-підлітків. Затриманій висунули обвинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень та застосуванні насильства або погрози з метою примусити до певної поведінки.

13 липня у соцмережах зʼявилося відео, на якому у польському місті Бєльсько-Бяла чоловік в автобусі ображав українських дівчат. Він вигукував образи на їхню адресу та наказував «забиратися до України».

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З початку 2026 року українці у Польщі подали вже 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше порівняно з минулим роком.