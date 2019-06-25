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«Порошенко-спекулянт» и выборы в Раду. Интервью с главой партии ВО Свобода Олегом Тягнибоком — видео

Сегодня, 10:00
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«Порошенко-спекулянт» и выборы в Раду. Интервью с главой партии ВО Свобода Олегом Тягнибоком — видео - фото

НВ

В понедельник, 24 июня, глава партии ВО Свобода Олег Тягнибок дал большое интервью главному редактору Радио НВ Валерию Калнышу.

В рамках программы Новий вечір лидер националистов заявил, что «Порошенко спекулировал на националистической идее», привел метафору «хороших и плохих зверей в лесу», комментируя выборы в Верховную Раду, и сообщил о готовности его политсилы заставлять парламентариев говорить по-украински при помощи «шумового эффекта».

Теги:   Интервью НВ Националисты ВО Свобода Олег Тягнибок Видео НВ Радио НВ

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