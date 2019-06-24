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Тягнибок привел метафору «хороших и плохих зверей в лесу», комментируя выборы в Раду

Сегодня, 19:09
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Тягнибок привел метафору «хороших и плохих зверей в лесу», комментируя выборы в Раду - фото

НВ

Комментируя необходимость присутствия партии ВО Свобода в Верховной Раде нового созыва, лидер политсилы Олег Тягнибок прибегнул к метафоре «хороших и плохих зверей в лесу».

«Это как лес: в лесу есть хорошие животные, которые всем нравятся, а есть плохие животные, которые всем не нравятся. Но лес только тогда может выживать — так же это касается не только фауны, но и флоры, — когда есть этот баланс», — заявил он в интервью Радио НВ.

Отвечая на вопрос о том, видит ли ВО Свобода себя «санитарами леса» в новом парламенте, Тягнибок ответил: «При теперешней ситуации, можно и так сказать».

По словам лидера националистов, в Верховной Раде необходим баланс политических сил, поскольку «монопольное» положение президентской партии Слуга народа в парламенте будет «очень опасным».

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Напомним, 19 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от ВО Свобода.

От Свободы в парламентских выборах примут участие 224 кандидатов со всей Украины, среди них 46 участников боевых действий на Донбассе.

По данным опроса социологической группы Рейтинг, в Верховную Раду нового созыва проходят пять партий. Партию ВО Свобода готовы поддержать лишь 2,1% избирателей.

Теги:   Парламентские выборы ВО Свобода Олег Тягнибок Тягнибок Радио НВ

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