Владимир Вятрович
Первый месяц. Что мы узнали о Зеленском
Владимир Спиваковский
Почему детей не учат необходимому
Богдан Данилишин
Чем полезен госдолг Украины?
Елена Сотник
Зачем России возвращаться в ПАСЕ?
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Тягнибок заявил, что националисты готовы заставлять парламентариев говорить по-украински при помощи шума

Сегодня, 19:23
364
Цей матеріал також доступний українською
Тягнибок заявил, что националисты готовы заставлять парламентариев говорить по-украински при помощи шума - фото

Христя Равлюк via Facebook

Лидер партии ВО Свобода Олег Тягнибок заявил в интервью Радио НВ, что националисты готовы прибегать к «шумовому эффекту», чтобы заставить выступающих на русском языке парламентариев говорить по-украински.

«А как мы заставили регионалов и коммуняк говорить на украинском языке в парламенте? Вы помните, как мы просто визжали „Украинский, украинский!“, потом Янукович раздал нам на 900 страниц свой отчет, мы этот отчет не выбросили, а просто использовали, чтобы барабанить им по столам, <...> мы настолько делали шумовой эффект — они должны были говорить на украинском языке. Я как раз думаю, что сейчас ситуация может повториться, вот такими методами, так же мы сможем все-таки заставить их работать», — рассказал он.

Читайте также:
 Националисты. Партийные списки, кандидаты, прогноз на парламентские выборы

Напомним, 19 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от ВО Свобода.

От Свободы в парламентских выборах примут участие 224 кандидатов со всей Украины, среди них 46 участников боевых действий на Донбассе.

По данным опроса социологической группы Рейтинг, в Верховную Раду нового созыва проходят пять партий. Партию ВО Свобода готовы поддержать лишь 2,1% избирателей.

Теги:   Верховная Рада ВО Свобода Олег Тягнибок Тягнибок Радио НВ

Спецтема   Эксклюзивы НВ Выборы в Раду

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 05:14

img
Если РФ не выполнит решение Международного трибунала, Украина начнет новую волну давления — Климкин
Геополитика

Сегодня, 13:47

img
В ПАСЕ отказались провести срочные дебаты по наказанию виновных в катастрофе MH17 и экономическому шантажу РФ
Футбол

Сегодня, 00:40

img
Аргентина вышла в четвертьфинал Кубка Америки

ТОП 3

Политика

Вчера, 07:06

img
Откровения Медведчука об украинцах и Гройсмана — о системе. Топ-5 цитат недели
13735
Политика

Сегодня, 02:16

img
ЦИК не зарегистрировала Парасюка кандидатом в нардепы
11465
Политика

Вчера, 14:50

img
Авторам учебников советуют называть войну на Донбассе «гражданским конфликтом» — Гриневич
8220

Новости Одессы

img
На севере Одесской области задержали банду наркоторговцев с 7,5 тоннами каннабиса и маковой соломки
img
Не хватило на бензин? В Одессе водитель такси украл крышку люка (видео)
img
Ректорские войны в Одессе: три тура Водного, аграрный тупик и битва за Медин