Тягнибок заявил, что националисты готовы заставлять парламентариев говорить по-украински при помощи шума Сегодня, 19:23 364 Цей матеріал також доступний українською Христя Равлюк via Facebook Христя Равлюк via Facebook

Лидер партии ВО Свобода Олег Тягнибок заявил в интервью Радио НВ, что националисты готовы прибегать к «шумовому эффекту», чтобы заставить выступающих на русском языке парламентариев говорить по-украински.

«А как мы заставили регионалов и коммуняк говорить на украинском языке в парламенте? Вы помните, как мы просто визжали „Украинский, украинский!“, потом Янукович раздал нам на 900 страниц свой отчет, мы этот отчет не выбросили, а просто использовали, чтобы барабанить им по столам, <...> мы настолько делали шумовой эффект — они должны были говорить на украинском языке. Я как раз думаю, что сейчас ситуация может повториться, вот такими методами, так же мы сможем все-таки заставить их работать», — рассказал он.

Напомним, 19 июня Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список кандидатов в народные депутаты от ВО Свобода.

От Свободы в парламентских выборах примут участие 224 кандидатов со всей Украины, среди них 46 участников боевых действий на Донбассе.

По данным опроса социологической группы Рейтинг, в Верховную Раду нового созыва проходят пять партий. Партию ВО Свобода готовы поддержать лишь 2,1% избирателей.