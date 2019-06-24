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Порошенко спекулировал на националистических идеях — Тягнибок

Сегодня, 18:53
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Порошенко спекулировал на националистических идеях — Тягнибок - фото

НВ

Лидер партии ВО Свобода Олег Тягнибок заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко «спекулировал на националистической идее».

Это происходило, в частности, на президентских выборах 2019 года, сказал в интервью Радио НВ Тягнибок.

«Напомню вам бывшего президента Порошенко, который просто спекулировал на националистической идеи, в частности на этих президентских выборах. Даже его политтехнологи признали, что у них была вот такая так называемая „галицкая система“ ведения избирательной кампании, когда они просто спекулировали на чисто националистических темах, рассчитывая, что они помогут Порошенко пройти», — заявил лидер националистов.

Таким образом, по словам Тягнибока, Петр Порошенко смог «оттянуть» часть националистического электората у ВО Свобода.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Он одержал победу во втором туре президентских выборов 2019 года, где его политическим соперником был тогдашний президент Петр Порошенко.

Теги:   Олег Тягнибок ВО Свобода Тягнибок Радио НВ

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