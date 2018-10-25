Большая перемена

Школа английского языка, умещавшаяся в 2001 году в скромной комнатке общежития, — семейный бизнес Руслана Ныныка и Светланы Грибенюк — теперь превратилась в учебную сеть с тремя десятками филиалов по всей Украине

Светлана Угнива

В фойе столичного студенческого общежития молодаясемейная пара — 25‑летний Руслан Нынык и 22‑летняя Светлана Грибенюк — наклеивают объявление о наборе на уроки английского языка. На дворе — начало 2001 года. Среднемесячная номинальная зарплата в стране — 230 грн. Наивысший уровень в промышленности — 305 грн. Обитатели общежитий могли о подобных “сверхдоходах” разве что мечтать. И вот в такие времена двое мечтателей стартуют с образовательным проектом.

Подыскивая своих первых студентов на рубеже тысячелетий, начинающие предприниматели не имели практически ничего, кроме острого желания начать свое дело. Ах, да, у них еще был собственный капитал — подаренные на свадьбу $ 200, или чуть более 1 тыс. грн. Грибенюк была третьекурсницей Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, а Нынык на тот момент уже работал в рекламной сфере.

Супруги жили в том же общежитии, где и клеили свои объявления. Там же арендовали небольшое помещение, где обустроили свой первый учебный класс. “Это была комната около 30 кв. м на десятом этаже, забитая всяким хламом”, — вспоминает Грибенюк.

На свои деньги начинающие бизнесмены купили книги, магнитофон и белые обои, которыми оклеили комнату. “Интересное было время, — рассуждает Грибенюк. — Даже телефона не было. Не то что мобильного — стационарного”.

Бизнесмены теперь с улыбкой вспоминают ту свою наивную дерзость, что в конечном итоге позволила им выстроить все­украинскую сеть изучения английского языка Green Forest, где теперь каждый семестр языковой курс проходят около 15 тыс. учеников. Из маленькой семейной забавы дело переросло в устойчивый бизнес с годовым оборотом 40 млн грн.

За это время Грибенюк и Нынык открыли три десятка филиалов в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Новый стильный офис в светлых тонах в центре столицы с просторными кабинетами для языковых уроков — один из них.