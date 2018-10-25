Большая перемена

Школа английского языка, умещавшаяся в 2001 году в скромной комнатке общежития, — семейный бизнес Руслана Ныныка и Светланы Грибенюк — теперь превратилась в учебную сеть с тремя десятками филиалов по всей Украине
Светлана Угнива
В фойе столичного студенческого общежития молодаясемейная пара — 25‑летний Руслан Нынык и 22‑летняя Светлана Грибенюк — наклеивают объявление о наборе на уроки английского языка. На дворе — начало 2001 года. Среднемесячная номинальная зарплата в стране — 230 грн. Наивысший уровень в промышленности — 305 грн. Обитатели общежитий могли о подобных “сверхдоходах” разве что мечтать. И вот в такие времена двое мечтателей стартуют с образовательным проектом.
Подыскивая своих первых студентов на рубеже тысячелетий, начинающие предприниматели не имели практически ничего, кроме острого желания начать свое дело. Ах, да, у них еще был собственный капитал — подаренные на свадьбу $ 200, или чуть более 1 тыс. грн. Грибенюк была третьекурсницей Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова, а Нынык на тот момент уже работал в рекламной сфере.
Супруги жили в том же общежитии, где и клеили свои объявления. Там же арендовали небольшое помещение, где обустроили свой первый учебный класс. “Это была комната около 30 кв. м на десятом этаже, забитая всяким хламом”, — вспоминает Грибенюк.
На свои деньги начинающие бизнесмены купили книги, магнитофон и белые обои, которыми оклеили комнату. “Интересное было время, — рассуждает Грибенюк. — Даже телефона не было. Не то что мобильного — стационарного”.
Бизнесмены теперь с улыбкой вспоминают ту свою наивную дерзость, что в конечном итоге позволила им выстроить всеукраинскую сеть изучения английского языка Green Forest, где теперь каждый семестр языковой курс проходят около 15 тыс. учеников. Из маленькой семейной забавы дело переросло в устойчивый бизнес с годовым оборотом 40 млн грн.
За это время Грибенюк и Нынык открыли три десятка филиалов в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре. Новый стильный офис в светлых тонах в центре столицы с просторными кабинетами для языковых уроков — один из них.
ДАЛЕКОИДУЩИЕ ПЛАНЫ: Супруги Светлана Грибенюк и Руслан Нынык строят свой бизнес уже 18 лет и готовятся расширять его не только в Украине, но и за ее пределами
Частные уроки английского языка сегодня, даже при высочайшей конкуренции и разных способах преподавания, офлайн и онлайн, — прибыльное дело. А 18 лет назад такие уроки были роскошью и позволить их себе могли далеко не все. Курс английского стоил не меньше $ 100 в месяц.
А Грибенюк и Нынык втрое снизили ценовое предложение, и дело пошло. Через полгода пришлось открывать второй филиал в Киеве.
Подсчитать, в какую сумму вылилось такое развитие, теперь они затрудняются. “Боимся, — улыбается Нынык. — Первые пять-семь лет мы вообще все, что зарабатывали, вкладывали снова, открывали филиалы, экспериментировали с программами. Это сейчас очень тяжело подсчитать”.
Да и нет смысла. Ныне совсем другие возможности и запросы. Чтобы открыть первую школу, было достаточно $ 200. Теперь же в открытие филиала требуется вложить $ 40 тыс. Срок окупаемости от года, и это вариант близкий к идеальному, до трех лет — вариант оптимальный.
“А есть филиалы, которые выстреливают и через полгода, — рассказывает о своих успехах Нынык. — Уже можно какие‑то инвестиции вернуть”.
Фактически предприниматели создали пять школ английского языка, которые ориентируются на разных клиентов. Между собой они не конкурируют, так как работают в разных сегментах рынка. Green Forest — самая большая из школ по количеству студентов и филиалов, это общий английский для взрослых. Остальные отпочковались от Green Forest и стали самостоятельными проектами, развивать которые предпринимателям помогают партнеры.
Неизменно низкий уровень преподавания в госсекторе обеспечивает нам постоянный поток школьников Руслан Нынык, основатель сети лингвистических школ Green Forest
Например, когда возник спрос на бизнес-английский, появилась школа Yappi, которая обещает научить разговаривать на финансовые и юридические темы, а также вести деловую переписку и даже готовит к международным экзаменам. Затем возник рынок корпоративных клиентов, и появилась Yappi Corpotate, где готовы обучить деловому английскому целые компании.
Число желающих выучить язык Шекспира росло и в экономически благополучные времена, и в кризис. Причем, по словам Ныныка, даже в худшие годы сегмент английского для детей показывал положительную динамику.
“Это сейчас очень мощный тренд, — утверждает он. — Неизменно низкий уровень преподавания в госсекторе обеспечивает нам постоянный поток школьников”.
Для таких клиентов предприниматели выделили отдельное направление — Green Сountry. Еще одна их новая школа получила название Project 12, и рассчитана она на экономных клиентов, работая по гибкому графику в сегменте лоукост. Она‑то и растет наиболее динамично по количеству студентов. Менее чем за два года число таких учеников выросло с 300 до почти 2 тыс.
ДУХ ВРЕМЕНИ: В сети Green Forest каждый семестр осваивают английский язык до 15 тыс. студентов, причем количество желающих пополнить их ряды растет на 20% в год
Образовательная сфера продолжает оставаться перспективной, считает Владимир Спиваковский, президент корпорации Гранд, куда входит одна из первых в Украине частных школ. “Другое дело, что мало кто знает, как организовать этот бизнес”, — подчеркивает он. Речь идет о разумном и реалистичном бизнес-плане, в котором учитываются целевая аудитория, кадры, уровень зарплат, форматы обучения и прочее.
Ключевая сложность в образовательном сегменте — это длительный период окупаемости вложений, который обычно растягивается на 8-12 лет. “И это в лучшем случае, — уточняет Спиваковский. — Тем не менее данная отрасль развивается, хотя и медленно”.
Не всегда корректный вывод, если речь идет о языковых курсах. Лишь в Киеве на этом динамичном рынке, помимо индивидуальных репетиторов, работает 450 языковых школ, которые обещают научить английскому. И это не считая всевозможных удаленных курсов и занятий, например через Skype, групповых и персональных, с носителями языка или без них.
“Нас вдохновляют постоянные изменения, — говорит Грибенюк. — Меня лично удивляет, что школы, которые начали 15 лет назад, до сих пор работают в тех же рамках. Лучшая конкуренция — это когда ты соревнуешься с собой вчерашним”.
Решать кадровые вопросы предприниматели силятся с помощью собственного учебного центра. “Мы немного возмущены уровнем подготовки специалистов в государственных вузах, — признается Нынык. — На нашем рынке критически не хватает высококвалифицированных кадров”.
Тем временем потоки желающих освоить английский в Украине растут на 20% в год, и предприниматели не жалуются. Более того: они строят на этой статистике новые бизнес-планы.
Грибенюк и Нынык уверены, что динамика роста сохранится, и рассчитывают, что за два следующих года их образовательная сеть выйдет на уровень 20 тыс. студентов или более.
Предприниматели также подумывают о провинции и не исключают появления своих школ в Тернополе, Ивано-Франковске, Житомире и других городах-немиллионниках. Также супруги мечтают не только о новых городах, но и о новых странах, например о собственной школе английского в Польше.
Пара любит свое дело, а если о чем и сожалеет сегодня, имея за плечами 17‑летний опыт предпринимательства, так это о недостатке смелости. “Возможно, надо было делать все быстрее, активнее, интенсивнее, — вздыхает Нынык. — Мы не были уверенными в наших технологиях долгое время. Теперь, когда у нас учатся тысячи студентов, понимаем, что все делали правильно”.
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