На краю пропасти

В конце октября у пользователей игры Коралловый остров от компании QuartSoft появился новый остров ужасов. На его окутанных туманом каменистых берегах росли чеснок-черепок, тростник со стволом, сложенным из костей, и дерево-повешенка.

Все эти ужасы дизайнеры компании внедрили в свою игру-стратегию по случаю Хеллоуина.

Коралловый остров — флагманский продукт QuartSoft. Но фирма начиналась не с него, а с классического аутсорсинга — в Краматорске писали программы для заказчиков из США. Поначалу учредители сами программировали, но через короткое время стали нанимать и других разработчиков. На этом предприниматели и заработали стартовый капитал.

В 2012 году Кондратюк, на тот момент один из трех учредителей (партнеры позже вышли из бизнеса), предложил компаньонам инвестировать в свой продукт. “Надо было искать, где мы будем дальше зарабатывать, как мы будем дальше жить”, — рассказывает он.

Партнеры не согласились с ним, посчитав, что подобный шаг тождественен швырянию денег на ветер. Но Кондратюк смог уговорить их потратить порядка $ 100 тыс. на развитие, а именно — на создание игры. “Тогда для нас это была ощутимая сумма”, — говорит предприниматель.

Неуверенных в себе инвесторов крепко демотивировали отзывы со стороны. “Приезжаешь в Киев на форум инвесторов, показываешь эту игру, а тебе говорят: ерунда, это никому не надо, невозможно продать”, — рассказывает Кондратюк. Довести дело до конца ему помогло нежелание терять уже вложенные инвестиции. Ну и личные амбиции, дерзость надежд.

В итоге игра выстрелила и сейчас кормит весь QuartSoft, часть из 150 сотрудников которого работает над новой идеей Конд­ратюка — SoftFarm. Это стартап управления агропредприятием: софт рассчитывает оптимальный севооборот и наиболее подходящий для конкретного земельного участка состав удобрений.

Проект был задуман в 2014 году, как раз тогда, когда из‑за сепаратистов Кондратюк с командой бежал из Краматорска в Черкассы. Но вскоре фирма вернулась на малую родину.

Базовая версия SoftFarm для агропредприятий бесплатна. Дополнительные фишки, например полная выписка из земельного кадастра по конкретной компании, — уже за деньги. “Это тот же принцип, по которому работают компьютерные игры: базовая версия бесплатна, но дополнительные части уже нет. И это окупает весь банкет”, — рассказывает Конд­ратюк.

Из более чем 2 тыс. фермеров, которые сейчас используют SoftFarm, 90% сидят на бесплатной версии. Но Кондратюк говорит, что для него этот проект не только “про деньги”. Придумывая идею, он искал возможность что‑то отдать стране. “Я видел, как это все происходит: если ты не отдаешь, то земля перестает быть твоей”, — рассуждает он.

Инвестиции в проект измеряются парой сотен тысяч долларов. Общий оборот всей группы компании QuartSoft — порядка $ 200 тыс. в месяц.