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На краю пропасти

08 ноября, 2018
Истории трех начинающих предпринимателей из Краматорска, которые почти на линии фронта построили бизнесы

Истории трех начинающих предпринимателей из Краматорска, которые почти на линии фронта построили бизнесы, известные даже за границами Украины

 

Екатерина Шаповал
(Киев — Краматорск — Киев)

 

 

Из окна офиса краматорского айтишника Сергея Кондратюка видны коптящие небо трубы и уходящие за горизонт индустриальные конструкции. Типичная для промышленного города картинка. А вот внутри помещения — экзотика: потерпевший крушение корабль и его пассажиры, попавшие на тропический остров. Это не инсталляция в офисе, а сюжет из игры Коралловый остров, которую разрабатывает и поддерживает QuartSoft — компания Кондратюка, крупнейшая IT-фирма Краматорска.

Из 100 тыс. геймеров этого симулятора, наверное, никто и не догадывается, что кораллы, острова и теплый океан рисуют и оцифровывают в 70 км от линии разграничения, фактически на краю зоны боевых действий на востоке Украины. И пользователи игры не знают, что четыре года назад разработчики и владелец компании бежали из родного города, спасаясь от вооруженных боевиков, пришедших в Краматорск под триколором — флагом российской агрессии.

 

Украинская армия освободила город, и Кондратюк с компанией вернулся на малую родину. Вместе с другими предпринимателями он строит бизнес в зоне повышенного предпринимательского риска.

Помимо инвестиционных трудностей, создатели интеллектуальных продуктов сталкиваются с недоверием покупателей, которых пугает близость города к зоне боевых действий. Об этом НВ рассказывает Сергей Гаков, еще один местный IT-предприниматель. Он основал с партнерами компанию 3DFarm, производящую принтеры для трехмерной печати.

А еще в городе, в котором до сих пор витает дух войны и развешаны баннеры СБУ, призывающие боевиков возвращаться домой, двое местных программистов создали сервис, клиенты которого разбросаны по всему миру.

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ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ: Компания Сергея Кондратюка создала в провинциальном Краматорске игру, аудитория которой по всему миру составляет 100 тыс. юзеров

Остров Краматорск

В конце октября у пользователей игры Коралловый остров от компании QuartSoft появился новый остров ужасов. На его окутанных туманом каменистых берегах росли чеснок-черепок, тростник со стволом, сложенным из костей, и дерево-повешенка.

Все эти ужасы дизайнеры компании внедрили в свою игру-стратегию по случаю Хеллоуина.

Коралловый остров — флагманский продукт QuartSoft. Но фирма начиналась не с него, а с классического аутсорсинга — в Краматорске писали программы для заказчиков из США. Поначалу учредители сами программировали, но через короткое время стали нанимать и других разработчиков. На этом предприниматели и заработали стартовый капитал.

В 2012 году Кондратюк, на тот момент один из трех учредителей (партнеры позже вышли из бизнеса), предложил компаньонам инвестировать в свой продукт. “Надо было искать, где мы будем дальше зарабатывать, как мы будем дальше жить”, — рассказывает он.

Партнеры не согласились с ним, посчитав, что подобный шаг тождественен швырянию денег на ветер. Но Кондратюк смог уговорить их потратить порядка $ 100 тыс. на развитие, а именно — на создание игры. “Тогда для нас это была ощутимая сумма”, — говорит предприниматель.

Неуверенных в себе инвесторов крепко демотивировали отзывы со стороны. “Приезжаешь в Киев на форум инвесторов, показываешь эту игру, а тебе говорят: ерунда, это никому не надо, невозможно продать”, — рассказывает Кондратюк. Довести дело до конца ему помогло нежелание терять уже вложенные инвестиции. Ну и личные амбиции, дерзость надежд.

В итоге игра выстрелила и сейчас кормит весь QuartSoft, часть из 150 сотрудников которого работает над новой идеей Конд­ратюка — SoftFarm. Это стартап управления агропредприятием: софт рассчитывает оптимальный севооборот и наиболее подходящий для конкретного земельного участка состав удобрений.

Проект был задуман в 2014 году, как раз тогда, когда из‑за сепаратистов Кондратюк с командой бежал из Краматорска в Черкассы. Но вскоре фирма вернулась на малую родину.

Базовая версия SoftFarm для агропредприятий бесплатна. Дополнительные фишки, например полная выписка из земельного кадастра по конкретной компании, — уже за деньги. “Это тот же принцип, по которому работают компьютерные игры: базовая версия бесплатна, но дополнительные части уже нет. И это окупает весь банкет”, — рассказывает Конд­ратюк.

Из более чем 2 тыс. фермеров, которые сейчас используют SoftFarm, 90% сидят на бесплатной версии. Но Кондратюк говорит, что для него этот проект не только “про деньги”. Придумывая идею, он искал возможность что‑то отдать стране. “Я видел, как это все происходит: если ты не отдаешь, то земля перестает быть твоей”, — рассуждает он.

Инвестиции в проект измеряются парой сотен тысяч долларов. Общий оборот всей группы компании QuartSoft — порядка $ 200 тыс. в месяц.

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В ЗОНЕ РИСКА: Сергей Гаков (слева) и Богдан Тристан (справа) основали компанию по производству 3D-принтеров в 2015 году

Припечатали

В 2015 году экономика Украины находилась на дне: ВВП упал более чем на 15%. Национальная валюта обесценилась вдвое. Сам Краматорск успел несколько месяцев “понаслаждаться” оккупацией боевиками и только-только приходил в себя после той холодной “русской весны”.

Худшее время и место для начала бизнеса тогда трудно было найти. Но именно там и тогда двое местных инженеров-машиностроителей — Сергей Гаков и Богдан Тристан — основали компанию 3DFarm. Она производит современные 3D-принтеры — оборудование для трехмерной печати, на котором можно создать, например, детали к большим машинам, выпускаемые сейчас краматорскими гигантами.

Основной своей цели — создать серийный 3D-принтер, доступный по цене, — Гаков и Тристан достигли: краматорский Farm-2 обойдется покупателю менее чем в $ 1 тыс. Это чуть дешевле, чем китайские аналоги, и на 30-40% демократичнее европейских образцов.

Поначалу компаньоны собирались заниматься только предоставлением услуг трехмерной печати. Это модная фишка, востребованная средним бизнесом и основателями стартапов. Но подобным клиентам, как правило, необходим штучный товар. “Вам нужна одна шестеренка, но на заводе ее не сделают или сделают дорого, — поясняет Владимир Козинец, менеджер компании Fabbricator / FabLab. — Для одного изделия придется перенастраивать кучу оборудования. А на 3D-принтере деталь обойдется в 100-300 грн”.

Мы реально выживаем на каждом заказе
Сергей Гаков,
совладелец 3DFarm

Собственных средств для закупки 3D-принтеров — а это около 50 тыс. грн — новоиспеченным компаньонам недоставало. И тогда молодые инженеры решили собрать собственный аппарат, чтобы предоставлять другим услуги 3D-печати. Предприниматели начали выпускать прототипы принтеров, постепенно улучшая их характеристики.

Идея была в том, рассказывает Гаков, чтобы создать не только дешевый, но и простой принтер. “Моделей огромное количество, а вот таких, чтобы нажал на одну кнопку и получил деталь, — нет”, — поясняет он.

Деньги на проект зарабатывали параллельно: на первых своих машинах выполняли сторонние заказы на изготовление изделий с помощью 3D-печати. Клиентов искали в интернете и на специализированных выставках. Делали светильники в виде черепов, крепления для соляных комнат, полутораметровые свечи для рождественского декора. Хватались за любую работу. “Мы реально выживаем на каждом заказе, — говорит Гаков. — если есть предложение, которое мы хотя бы теоретически можем выполнить, то мы за него беремся”.

Что касается производства принтеров, Гаков поясняет: на данном этапе это направление проходит инвестиционную стадию. То есть в разработку компания вкладывает пока больше, чем зарабатывает. Сейчас 3DFarm выпустила новую модель — Farm-2. У этого принтера выше скорость печати, чем у предыдущего, он более точный и менее шумный. Плюс управлять им можно удаленно, в том числе со смартфона или планшета.

За два года компания краматорских инженеров в составе пяти постоянных и десятка привлекаемых сотрудников произвела две серии своих 3D-машин: Ulti-Ua и Farm-2. В общей сложности это около 100 принтеров. Восемь агрегатов работают в самой 3DFarm.

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РАБОТА С ФАЙЛАМИ: Никита Еремин (слева) и Сергей Добряк (справа) со своим продуктом вышли на пользователей 100 стран мира

Видео в облаках

Программисты Никита Еремин и Сергей Добряк запустили свой стартап Qencode совсем недавно, весной 2018 года. Сервис, который они придумали и написали, транскодирует (преобразовывает) видеофайлы. Этот процесс происходит всегда, когда пользователи размещают видео в Сети. “Люди загружают его в разных форматах, например со смартфонов, а интернет-браузер их не поддерживает”, — поясняет Еремин. Проект, который развивает он с партнером, помогает избежать этой проблемы.

Основное конкурентное преимущество сервиса Qencode — цена. По словам Еремина, она на 80% ниже, чем на аналогичные услуги у других компаний. Такое дешевое предложение стартаперам позволяет держать несколько разработанных ими технических инноваций, а также использование одного из самых недорогих американских облачных сервисов, где и проходит процесс преобразования.

“Мы берем видео, разбиваем на отдельные кусочки, которые обрабатываются параллельно, — рассказывает Еремин. — А на выходе пользователь получает готовое видео”. Первоначальные затраты в разработку стартапа составили около $ 100 тыс. Половину средств партнеры заработали, выполняя аутсорсинговые заказы для зарубежных компаний. Вторая часть — вложения от третьего партнера, который живет в США. Там же зарегистрирован и стартап. Еремин верит, что так ему будет легче привлечь финансирование.

Добряк говорит, что сейчас их клиентская база охватила 100 стран. Сервисом пользуются в Индии, США, Великобритании, Пакистане и других странах. Еженедельный прирост числа заказов — 5-7%.

На вопрос, не препятствует ли развитию бизнеса тот факт, что компания расположена в прифронтовом Краматорске, Еремин пожимает плечами. “Для моей работы все равно, где я нахожусь”, — заверяет НВ программист.

паралакс

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