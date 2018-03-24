На лету не замерзнет

Идея взять Mazda CX-5 на длительный зимний тест казалась мне логичной с того самого момента, как я с удовольствием покатался на обновленном японском кроссовере летом cразу после его появления в Украине.
Реалии украинской зимы отличаются от реалий украинского лета примерно так же, как Урал от побережья в районе Ниццы. Поэтому было очень интересно попробовать Mazda CX-5 в суровое время годы.
Алексей Бондарев
Забавно, что на тестовый период длиной в несколько недель в Украину пришла та самая нелюбимая многими бесснежная зима, поэтому порезвиться на Mazda CX-5 в снегах почти не получилось. Но морозы с гололедом в этот период все же случались. Поэтому в целом зимний тест удался.
В ходе зимнего теста-драйва я съездил на Mazda CX-5 в Карпаты. Со всей семьей, как полагается.
В течение недели мы базировались в небольшом городке Снятын, откуда совершали “набеги” на различные участки Прикарпатья.
Я впервые показал детям, как выглядят зимой горные реки, пороги и водопады. Погода, конечно, “подложила свинью”. Например, в тот день, когда мы приехали на водопад в Шешоры, термометр показывал +12. Это в январе-то!
Но по ночам температура опускалась намного ниже нуля, поэтому по утрам Mazda CX-5 проходила все этапы зимнего пробуждения – прогрев, очистку от наледи и т.д.
А еще я люблю ездить на дальние расстояния по ночам. Все те, у кого есть маленькие дети, безусловно понимают, почему. Остальным просто скажу – детский сон в машине это одна из величайших благодатей, дарованных человеку Богом или квантовой механикой (кому во что больше нравится верить).
Так вот, езда по обледеневшей трассе ночью – отличное испытание для кроссовера. И мне есть что рассказать по этому поводу применительно к Mazda CX-5.
Итак, обо все по порядку.
Я дважды преодолел на Mazda CX-5 расстояние порядка 700 км ночными марш-бросками. Снега в тот период не было, но заморозки были.
На обледеневшей трассе Mazda CX-5 показала себя очень неплохо. Полный привод здесь работает не постоянно, он – подключаемый. Т.е. в обычном режиме крутящий момент подается на передние колеса. А задние подключаются в случае пробуксовки передних.
Также Mazda очень гордится системами электронной регулировки распределения крутящего момента между колесами DCS и продвинутой ABS.
Водитель, как правило, не видит никакой индикации работы этих систем. И на самом деле, это хорошо. Гиков, которым постоянно нужно контролировать работу “железа”, на самом деле немного. А простого водителя эти подробности будут только отвлекать. Принцип айфона, если угодно.
Даже на скоростях выше 100 км/ч Mazda CX-5 ведет себя очень уверенно. Нет желания сбавить скорость, еле тащиться, лишь бы чувствовать чуть спокойнее, как это часто бывает с другими машинами.
Особенно это ощущается, если нужно совершить обгон. Жмешь на педаль газа уверенно, нет опасения, что машина вдруг уйдет в занос или перестанет слушаться руля. Это не повод для лихачества, конечно, но хорошее основание для уверенности в своих силах.
Тестовая машина была оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем. Его запуск даже в минусовую температуру никаких проблем не представлял. Что, в принципе, ожидаемо для современных моторов.
Вопросы чаще возникают в отношении дизеля, но на дизельной Mazda CX-5 я ездил летом, так что про зиму ничего говорить не буду.
Бензиновая Mazda CX-5, повторюсь, заводилась без проблем в любой мороз.
Меня больше интересовали такие нюансы зимней эксплуатации как скорость прогрева салона и работа подогрева сидений.
Помню, я в свое время был несколько разочарован некоторыми нюансами поведения Subaru Forester именно в этом аспекте.
Но в Mazda CX-5 мне все понравилось. “Печка” начинает дуть теплым воздухом буквально через пару минут после запуска холодного мотора. Подогрев зеркал и заднего стекла тоже работает довольно эффективно.
Тестовая машина была оборудована подогревом всех четырех сидений. Я встречал машины, в которых подогрев сидений включался быстрее и работал эффективнее (например, Volvo), но в целом Mazda CX-5 тут выглядит неплохо.
Единственный нюанс, который я заметил после нескольких недель эксплуатации – это не самое удачное размещение кнопок управления подогревом задних сидений. Они расположены в откидном подлокотнике.
Если подлокотник закрыт, подогревом управлять не получится. Это не очень удобно даже если сзади просто сидят двое людей, которым подлокотник по какой-то причине не нужен (его приходится открывать каждый раз, когда ваша пятая точка начинает замерзать или, наоборот). А уж если между этими двумя людьми стоит какая-нибудь сумка, то это вообще дико неудобно.
За время пребывания в Карпатах я неоднократно убеждался, что бездорожьем там можно назвать практически любую местность. В независимости от того, есть ли там что-то, обозначенное на карте как дорога, или нет.
В некоторых селах проще проехать по полю, чем по подобию дороги, представляющему собой набор из ям и рытвин разного калибра.
У Mazda CX-5 довольно энергоемкая подвеска, и пробить ее довольно сложно. Поэтому машина остается довольно комфортной даже на довольно плохой дороге. Это большой плюс Mazda CX-5.
В минусы тут можно записать довольно шумную работу подвески. Т.е. на ямах снизу слышны довольно ощутимые удары, которые заставляют буквально переживать за сохранность автомобиля.
Я несколько раз съезжал на Mazda CX-5 на чисто проселочные дороги и в лес. Автомобиль уверенно “гребет” по глубоким лужам, моменты подключения задней оси практически незаметны. Есть ощущение, что контроль над автомобилем сохраняется за водителем постоянно. Нет ощущения “русской рулетки” перед каждой лужей или поворотом в лесу.
С другой стороны, положа руку на сердце, на чистом бездорожье Mazda CX-5 не производит впечатление такого танка, каким остался в моей памяти Subaru Forester или обновленный Mitsubishi Outlander после недавнего тест-драйва.
Нет, Mazda CX-5 не кажется мне “хлипким” автомобилем, но если бы я знал, что мне нужно часто ездить по бездорожью, я бы смотрел в сторону Forester или Outlander.
Все же стихия Mazda CX-5 – это асфальт.
Еще летом Mazda CX-5 впечатлила меня экономичностью. Для столь резвого и провоцирующего на драйв автомобиля это необычное качество.
По всей видимости инженерам Mazda удалось “довести” моторы SKYACTIV, они и тянут хорошо, и “едят” немного. Свою роль в этом играет и толковый 6-ступенчатый “автомат”.
Зимой это ощущение никуда не девалось.
Прошлую зиму я отъездил на Subaru Forester (тоже с 2,5-литровым двигателем, но в связке с вариатором) и очень хорошо запомнил среднюю цифру расхода. Она была в районе 13 л на 100 км.
Не думаю, что моя манера езды за год сильно поменялась. Моя жена точно заметила бы это и перестала бы ворчать в поездках, но этого до сих пор не случилось :)
А раз так, что цифра среднего расхода за время моего зимнего теста Mazda CX-5 весьма показательна – 10,3 л на 100 км.
Да, с Forester я чуть больше катался по снегу, но не думаю, что будь зима в период моей езды на Mazda CX-5 более снежной, расход достиг бы тех же показателей.
По моим ощущениям Mazda CX-5 намного экономичнее Forester, при том, что ее 2,5-литровый двигатель выдает 190 л.с. против 171 л.с. у двигателя Subaru с таким же объемом. Разница в расходе составляет в среднем 2 л на 100 км в пользу Mazda CX-5.
Вы можете сами подсчитать, сумму своей экономии на топливе, например, за год. Для кого-то это может стать серьезным аргументом при покупке автомобиля.
9/10
Mazda CX-5 зимой показала себя не хуже, чем летом. Не зря мы назвали эту модель победителем в нашем рейтинге лучших автомобилей 2017 года.
Фактически, если постоянное покорение сугробов и болот не является вашей приоритетной задачей, Mazda CX-5 – идеальный кроссовер среднего размера на текущий момент.
Для частых выездов на бездорожье я бы все же смотрел на другие варианты.
Текст и фото: Алексей Бондарев