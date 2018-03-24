На лету не замерзнет

Забавно, что на тестовый период длиной в несколько недель в Украину пришла та самая нелюбимая многими бесснежная зима, поэтому порезвиться на Mazda CX-5 в снегах почти не получилось. Но морозы с гололедом в этот период все же случались. Поэтому в целом зимний тест удался.

В ходе зимнего теста-драйва я съездил на Mazda CX-5 в Карпаты. Со всей семьей, как полагается.

В течение недели мы базировались в небольшом городке Снятын, откуда совершали “набеги” на различные участки Прикарпатья.

Я впервые показал детям, как выглядят зимой горные реки, пороги и водопады. Погода, конечно, “подложила свинью”. Например, в тот день, когда мы приехали на водопад в Шешоры, термометр показывал +12. Это в январе-то!

Но по ночам температура опускалась намного ниже нуля, поэтому по утрам Mazda CX-5 проходила все этапы зимнего пробуждения – прогрев, очистку от наледи и т.д.

А еще я люблю ездить на дальние расстояния по ночам. Все те, у кого есть маленькие дети, безусловно понимают, почему. Остальным просто скажу – детский сон в машине это одна из величайших благодатей, дарованных человеку Богом или квантовой механикой (кому во что больше нравится верить).

Так вот, езда по обледеневшей трассе ночью – отличное испытание для кроссовера. И мне есть что рассказать по этому поводу применительно к Mazda CX-5.

Итак, обо все по порядку.