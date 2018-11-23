Эпоха вдохновения

Первая история, она же самая свежая, вкусная и показательная. А ее герой и его молодая команда излучают во все стороны позитив и креатив. Что лишь в незначительной, но в достаточной степени отражается на главной фотографии к этой статье.

Итак, 2 млн украинцев по гуманным и оздоровительным причинам отказались употреблять мясо. Эту статистику я с удивлением почерпнул из результатов социологического исследования зоозащитной организации Открытые клетки Украина и Киевского международного института социо­логии. Что такое 2 млн человек? Это по населению почти две Эстонии.Но для этой прослойки украинцев едва можно найти достойные предложения в виде ресторанов, кафе и всей необходимой инфра­структуры. Рынок огромен, а предложений мало. И этот неосвоенный еще рынок — голубой океан, который простирается у ног, уже осваивает киевлянин, некогда житель Крамоторска Павел Вышебаба. Он является одним из пионеров веганского движения не только в Киеве, но и во всей Украине. Его веганское кафе открылось в Киеве в начале 2016 года. То есть это случилось на одном из самых сложных этапов в истории Украины. Экономический спад 2015‑го был более глубоким даже чем в 2014‑м.

Только завершилась Революция достоинства, страна, не успев вздохнуть, была втянута в гибридную войну. И если падение ВВП в 2014 году достигло 6,6 %, то в 2015‑м валовый продукт просел еще на 10 %. Девальвация гривни по отношению к доллару исчислялась десятками, а вскоре и сотней процентов. Самое время запаниковать, спрятаться, притаиться, выждать. Но у креативного предпринимателя Павла Вышебабы были совсем другие планы на ближайшее и отдаленное будущее.

Он решил, что наступило самое время открыть веганское кафе One Planet на Малой Житомирской в Киеве, вложив в него капитал из собственных сбережений в $ 20 тыc.

СТАВКА НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ:

Андрей Пышный, глава правления Ощадбанка,

уверен, что стране нужны предприниматели,

которые относят себя к микро-, малому и среднему бизнесу

Своих средств у Вышебабы хватило для быстрого старта, на ремонт помещения и прочие необходимые мелочи. За оборотными средствами в конце 2017‑го он обратился к Ощадбанку. И таким образом стал одним из первых участников программы микрофинансирования. Это новое направление работы старейшего государственного банка, в рамках которого малому бизнесу предлагаются кредиты до 5 млн грн с быстрым принятием решений — до пяти дней, лояльным подходом к залогу и упрощенным пакетом документов. Размер кредита Вышебабы составил 100 тыс. грн. Это позволило построить летнюю площадку и в три раза увеличить количество посетителей. Именно популярность заведения — главный критерий успеха бизнеса Павла.

Теперь предприниматель засматривается на новые горизонты. В планах у Вышебабы — продажа франшизы, он хочет, чтобы она была самой дешевой франшизой такого рода в стране. В мире в целом и в Украине в частности растет спрос на продукцию, созданную без нарушений этических норм по отношению к животным — производство одежды из искусственного меха, лекарственные препараты и косметика, которые не тестировались на животных. Это отдельная философия, ниша, создающая новые направления развития для бизнеса, а это новые проекты, новые возможности и новые рабочие места. Впрочем, изюминка следующей истории заключается в том, что ее герою удалось не только создать новые, но и спасти десятки старых рабочих мест, обреченных на бесславное забвение.