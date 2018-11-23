Эпоха вдохновения

Истории двух представителей малого и среднего бизнеса, опыт которых способен окрылить как начинающих, так и бывалых предпринимателей. Таких людей в Украине по меркам успешных западных стран, где они являются хребтом экономики, все еще недостаточно много. Но их число растет
Андрей Пышный,
председатель правления Ощадбанка
Чуть более года назад Ощадбанк заявил своим приоритетом развитие малого и среднего бизнеса. Раньше банк никогда не работал с этим клиентским сегментом.
В итоге за год мы нарастили кредитный портфель почти до 4 млрд грн, до конца года думаем преодолеть отметку 5 млрд, тем самым удвоить портфель по сравнению с прошлым годом. Кроме того, у нас на обслуживании добавилось новых 25 тыс. предпринимателей, которые относят себя к микро-, малому и среднему бизнесу. Мы заявили публично, что стране нужны не менее 2 млн новых предпринимателей.
Это не просто деловое предложение рынку, это мировоззренческий подход, суть которого — переход от патерналистского общества к обществу креативных, смелых и решительных людей, кто, собственно, и является хребтом любой национальной экономики. Свою инициативу мы назвали Будуй своє.
Серия статей в журнале Новое Время о таких вот смельчаках, о людях, которые чаще вопреки, чем благодаря строили и строят свой малый бизнес, подтолкнула и меня высказаться о конкретных предпринимателях, которые меня вдохновили. Я бы хотел рассказать о десятках примеров, но редакция попросила ограничиться одним-двумя. Я решил воспользоваться допустимым максимумом. Вот они, эти две истории, которые дают крылья. Их герои — как раз из тех 25 тыс. новых участников нашей программы поддержки малого и среднего бизнеса.
Первая история, она же самая свежая, вкусная и показательная. А ее герой и его молодая команда излучают во все стороны позитив и креатив. Что лишь в незначительной, но в достаточной степени отражается на главной фотографии к этой статье.
Итак, 2 млн украинцев по гуманным и оздоровительным причинам отказались употреблять мясо. Эту статистику я с удивлением почерпнул из результатов социологического исследования зоозащитной организации Открытые клетки Украина и Киевского международного института социологии. Что такое 2 млн человек? Это по населению почти две Эстонии.Но для этой прослойки украинцев едва можно найти достойные предложения в виде ресторанов, кафе и всей необходимой инфраструктуры. Рынок огромен, а предложений мало. И этот неосвоенный еще рынок — голубой океан, который простирается у ног, уже осваивает киевлянин, некогда житель Крамоторска Павел Вышебаба. Он является одним из пионеров веганского движения не только в Киеве, но и во всей Украине. Его веганское кафе открылось в Киеве в начале 2016 года. То есть это случилось на одном из самых сложных этапов в истории Украины. Экономический спад 2015‑го был более глубоким даже чем в 2014‑м.
Только завершилась Революция достоинства, страна, не успев вздохнуть, была втянута в гибридную войну. И если падение ВВП в 2014 году достигло 6,6 %, то в 2015‑м валовый продукт просел еще на 10 %. Девальвация гривни по отношению к доллару исчислялась десятками, а вскоре и сотней процентов. Самое время запаниковать, спрятаться, притаиться, выждать. Но у креативного предпринимателя Павла Вышебабы были совсем другие планы на ближайшее и отдаленное будущее.
Он решил, что наступило самое время открыть веганское кафе One Planet на Малой Житомирской в Киеве, вложив в него капитал из собственных сбережений в $ 20 тыc.
СТАВКА НА МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ:
Андрей Пышный, глава правления Ощадбанка,
уверен, что стране нужны предприниматели,
которые относят себя к микро-, малому и среднему бизнесу
Своих средств у Вышебабы хватило для быстрого старта, на ремонт помещения и прочие необходимые мелочи. За оборотными средствами в конце 2017‑го он обратился к Ощадбанку. И таким образом стал одним из первых участников программы микрофинансирования. Это новое направление работы старейшего государственного банка, в рамках которого малому бизнесу предлагаются кредиты до 5 млн грн с быстрым принятием решений — до пяти дней, лояльным подходом к залогу и упрощенным пакетом документов. Размер кредита Вышебабы составил 100 тыс. грн. Это позволило построить летнюю площадку и в три раза увеличить количество посетителей. Именно популярность заведения — главный критерий успеха бизнеса Павла.
Теперь предприниматель засматривается на новые горизонты. В планах у Вышебабы — продажа франшизы, он хочет, чтобы она была самой дешевой франшизой такого рода в стране. В мире в целом и в Украине в частности растет спрос на продукцию, созданную без нарушений этических норм по отношению к животным — производство одежды из искусственного меха, лекарственные препараты и косметика, которые не тестировались на животных. Это отдельная философия, ниша, создающая новые направления развития для бизнеса, а это новые проекты, новые возможности и новые рабочие места. Впрочем, изюминка следующей истории заключается в том, что ее герою удалось не только создать новые, но и спасти десятки старых рабочих мест, обреченных на бесславное забвение.
История вторая — о 55-летнем Иване Панькуше, юристе из Тернопольской области, который окончил Львовский университет и некоторое время работал судьей в Тернополе и Бучаче. На заре независимости Панькуш уехал на заработки в Словакию. Там работал на сельхозпредприятии, связанном с птицеводством и производством яиц.
Когда вернулся в Украину — с деньгами, опытом, связями, — вместе со словацкими партнерами выкупил два бывших советских колхоза в Соколове и Репинцах в Бучачском и Теребовлянском районах. Погасил персоналу долги по зарплате и задолженность перед бюджетом и организовал обработку земли.
В 2004 году основал компанию, известную сегодня как West Agro Servise. Начинал со 100 га земельного банка — теперь в его ведении более 2,5 тыс. га. Есть две птицефабрики на 180 тыс. и 360 тыс. голов. Птица и оборудование фабрики — из Германии. Предприятие занимается производством яиц. А еще зерноперерабатывающий и комбикормовый заводы. Все это дает работу 200 жителям сельской местности. До конца года у Панькуша в планах открыть еще один птичник на 90 тыс. голов. Сегодня он единственный собственник своей компании.
Восхищает меня этот уже сформировавшийся предприниматель тем, что не успокаивается на достигнутом. Даже в наши турбулентные дни он продолжает делать смелые шаги. В своем хозяйстве Панькуш развернул строительство солнечной электростанции. В ближайшем будущем планирует поставить электростанцию на биогазе. Ну и вот такой штрих: Панькуш является президентом федерации конного спорта области. Одно из направлений, которые он поддерживает, — иппотерапия, метод лечения, основанный на взаимодействии человека с лошадью. Мир фантазий и инициатив креативного человека не знает границ!
Основой современной экономики развитых стран является малый и средний бизнес. Там он формирует большую часть национального ВВП. Например, в Польше — 54%, Эстонии — 76%, Латвии — 70%, Дании — 59% и т. д. В Украине едва дотягиваем до 15%. Глядя на эти пропорции соседних здоровых экономик, мы и заявили год назад, что стране нужны предприниматели. И их нужно взращивать. И здесь необходимы усилия всего общества.
Речь идет, кроме всего прочего, о мировоззрении. Оно формируется на воспитании и образовании. Вспомните наших литературных героев из школьной программы. Они все бунтари и революционеры, народные мстители. А антигерои как раз предприниматели — кулаки, землевладельцы, сахарозаводчики.
Дело не в том, чтобы переписывать, переиначивать украинскую литературу. Она прекрасна и самодостаточна, но в значительной степени предназначена для своего времени. В национальной, мировой литературе, у наших классиков и современников можно найти достаточно примеров, которые отражают дух нового времени.
Во-вторых, регуляторная среда и инвестиции. Здесь Украина существенно продвинулась в международных рейтингах, но не так высоко, чтобы вздохнуть с облегчением.
Например, свободный рынок земли, который вот уже 17 лет прячется в тени мораториев. Причем в тени во всех неприятных смыслах этого слова. Свободный рынок пашни, каков он есть во всем мире, хранит большие нераскрытые резервы и новые возможности для инвестиций и открытой конкурентной борьбы. В этом же контексте необходимо демонополизировать и сформировать рынок газа, электроэнергии и коммунальных услуг. В-третьих, это, конечно же, защита прав собственности и справедливое правосудие, сюда же относится борьба с коррупцией и рейдерством.
Владелец кафе One Planet Павел Вышебаба с Джеффом, гостем заведения, постоянным клиентом
В-четвертых, это дороги и инфраструктура. Инвестор к нам приедет только по хорошей, а не по ухабистой дороге. Все перечисленное в работе. Главное требование — скорость внедрения и переосмысления. Но вот одна из свежих угроз, способная поставить и так замедленное развитие на болезненную паузу. Весной 2019‑го страна выбирает президента, осенью — парламент. За голоса избирателей уже начата большая словесная драка.
Популисты стряхивают пыль со старых лозунгов социализма, и с них обещают процветание всем “уже сьогодні”. Как раз в годовщину Революции достоинства хочу напомнить всем: господа, мы это уже проходили. Закончилось плохо для всех. И для тех, кому обещали, и для тех, кто обещал отобрать и поделить. В стране с загнанным в угол капитализмом малых и великих форм процветание невозможно вне зависимости от цвета победившего флага.
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