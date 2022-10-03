Это нас интересует больше всего. Чего добивается Украина, подав заявку в НАТО 3 октября, 11:27

Обращение по поводу членства в НАТО по упрощенной процедуре не должно вгонять нас в эйфорию, но оно все же остается чрезвычайно важным фактом

Не стоит смотреть и обсуждать заявления Путина. Все равно все, что он говорит — это голос из могилы, куда скоро попадет и он, и его «империя», которую он окончательно похоронил, объявив мобилизацию или «могилизацию», как говорят в самой России.

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Все это попытка как-то подарить рабам «кусочек праздника» на фоне постоянных поражений на фронте и того факта, что война из телевизора пришла в дом простых московитов, потребовав, чтобы они сами шли умирать «за царя и отечество».

Попытка аннексии кусков четырех украинских областей — это «максимальная точка» имперского величия от Кремля. Дальше величие будет только спадать, снижаться.

Более весомые заявления были сделаны в Украине по итогам заседания СНБО. Переговоров с нынешним главой Кремля не будет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Это абсолютно логичный ответ на очередное «повышение ставок» со стороны россиян. Все, разговоры закончились, и это всем понятно.

Обращение по членству в НАТО по упрощенной процедуре не должно вгонять нас в эйфорию, но оно все же остается чрезвычайно важным фактом.

Все с нетерпением ждали выступления Йенса Столтенберга, ожидая от него откровений, но их и не могло быть. Столтенберг — не «хозяин НАТО», а только координатор. Все, что он мог сказать в пределах своих полномочий, он сказал. Теперь наступает черед национальных правительств. «Тайный» визит Бена Уоллеса в Киев на днях позволяет предполагать, что какие-то консультации по этому поводу велись.

Вопрос « упрощенной процедуры» поднимается неслучайно

Столтенберг сказал очевидную вещь. Вопрос вступления в НАТО будут решать все 30 государств Альянса. И это может потребовать времени, особенно если вспомнить, что Венгрия — член Альянса.

Но вопрос «упрощенной процедуры» поднимается неслучайно. Все, что нам нужно прямо сейчас, это конкретика в отношении членства и определенные гарантии безопасности на время, необходимое для вступления. Все это вполне реально сделать, особенно если упомянуть о соответствующих «промежуточных гарантиях» для Финляндии и Швеции.

Нас очевидно интересует вопрос гарантий от неприменении ядерного оружия. И именно это следует обсуждать прямо сейчас с ведущими государствами Альянса. Заключение и формализация соответствующих договоренностей (в виде хотя бы анонсированного ранее Киевского договора безопасности) не потребует сложных и длительных процедур.

Публичное обращение относительно членства в НАТО прямо сейчас, когда Украина испытала очередной, неспровоцированный и подлый удар, должно повлиять на общественное мнение государств, входящих в НАТО. А эти государства — это (в основном) демократии, где общественное мнение весит очень много. И общественное мнение этих демократий уже привыкло к мнению, что мы — «свои», что мы — часть цивилизованного мира, и нас нельзя отдавать в жертву агрессивному диктатору-психопату.

Мобилизация этой общественности и, как следствие, мобилизация правительств развитых стран — это вполне реальный и действенный план. На нем и следует сосредоточиться.

Текст опубликован с разрешения автора

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