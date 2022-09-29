Министр обороны Британии Уоллес приезжал в Киев, чтобы обсудить военную помощь с Резниковым 29 сентября, 23:23 Бен Уоллес (Фото:England.Tristan Fewings/Pool via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес тайно приезжал в Украину и встречался с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

В четверг, 29 сентября, Уоллес написал у себя в Twitter, что на этой неделе посещал Киев и обсуждал с «хорошим другом» Резниковым увеличение военной поддержки Украине.

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«Наша поддержка их борьбы против российской агрессии постоянно растет и будет продолжаться в 2023 году и далее», — подчеркнул министр.

Ни украинская, ни британская сторона не объявляли о визите Уоллеса. 29 сентября в Киеве впервые в истории с визитом находилась глава нижней палаты парламента Франции Яэль Брон-Пиве.

Ранее премьер-министр Британии Лиз Трасс заявила, что помощь Украине от Лондона в 2023 году составит около 2,3 миллиарда фунтов. Во время переговоров с президентом Владимиром Зеленским 28 сентября она подчеркнула, что «Украина может рассчитывать на поддержку Великобритании до тех пор, пока президент Путин не потерпит поражение».