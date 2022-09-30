Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке — Зеленский 30 сентября, 16:59 Украина 30 сентября подписала заявку на вступление в НАТО (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 30 сентября, заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

В своем обращении по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны глава украинского государства подчеркнул, что де-факто Украина уже прошла свой путь в НАТО и доказала совместимость со стандартами Альянса.

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«Де-факто. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая будет соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества. В ускоренном порядке», — объявил Зеленский, напомнив о примере Финляндии и Швеции.

Президент предложил, чтобы на время переговоров о вступлении Украины международные партнеры нашей страны реализовали предложения по поводу гарантий безопасности, перечисленные в Киевском безопасностном договоре.

Зеленский сказал, что страна-агрессор РФ не остановилась бы на границах Украины, если бы Украина ее не остановила, и что только путь усиления нашей страны и изгнания оккупантов с украинской территории возвращает мир. Он также подчеркнул, что Украина готова к переговорам с другим президентом России, но не с Путиным.

В конце обращения Владимир Зеленский, глава Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль вместе подписали заявку.

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.