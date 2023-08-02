Ежедневные удары по Путину. Что происходит в России после атак БПЛА по центру Москва-Сити 2 августа, 15:44 NV Премиум Москва-Сити — целый район небоскребов, построенный неподалеку от Москва-реки (Фото:REUTERS)

Важнейшая новость — уже дважды за последние пару суток были нанесены удары беспилотниками по центру Москва-Сити. Последствия этих ударов будут огромными, их даже нельзя преувеличить

Москва-Сити — целый район небоскребов, построенный неподалеку от Москва-реки на западе российской столицы в 5−7 метрах от Кремля. По московским меркам, это фактически деловой центр города.

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Для нанесения ударов использовались украинские беспилотники «Бобер». Их суть примерно такая же, как и у шахедов. Беспилотник-самоубийца, который летит на несколько сотен километров, в нем изначально заложена программа полета, он маневрирует, облетает районы ПВО, старается пролетать над безлюдными регионами. Заглушить его средствами радиоэлектронной борьбы невозможно, поскольку им никто не управляет. И подлетая к цели, он совершает словно небольшую горку, сначала идет вверх, потом вниз, увеличивает скорость, чтобы его было невозможно или тяжело сбить, падает и взрывается. Там боеголовка — несколько десятков килограммов.

Минобороны РФ заявило, что он был все-таки сбит и упал недалеко от Москва-Сити. Но это, конечно, неправда.

Главное отличие, насколько я понимаю, «Бобра» от Шахеда — в них немного меньше заряда, поскольку лететь ему приходится на более далекое расстояние. И разрушения не такие большие, как после Шахеда.

Но главное не разрушения и не военные цели, связанные с использованием этих беспилотников, а психологический эффект, экономический и даже политический — поскольку тенденции будут нарастать.