Какое членство в ЕС предлагают Украине

Вижу в таких идеях значительные риски для реальной интеграции в ЕС, потому что никогда симулякр не заменит реальность

Западные столицы предлагают Украине «теневое членство» в ЕС — статьи такого содержания вышли в зарубежных медиа. Сенсации нет, да это и не европейская идея, а скорее ответ на настойчивое желание Киева немедленно получить «точную дату вступления в ЕС».

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Вижу в таких идеях значительные риски для реальной интеграции в ЕС, потому что никогда симулякр не заменит реальность. Членство в ЕС — это, в первую очередь, соответствие европейским правилам, доступ к европейским финансам, свободное движение рабочей силы и капиталов.

Получленство — это из серии «саммитов мира», ради красивых фото, а не реального результата, чешет раздутое эго власти, но не делает Украину равной среди свободных, потому что не дает права голоса и влияния на принятие решений внутри Евросоюза. Украине надо сосредоточиться на полноценном членстве в ЕС, для этого власти важно сосредоточиться на мирном процессе и выполнении критериев соответствия. Потому что с этим сейчас проблема.

У нас действительно очень узкое окно возможностей для вступления Украины в ЕС, полноценного. Поэтому правительство, парламент и Банковая должны сосредоточиться на выполнении критериев, плана Качка-Кос, предусматривающего реальную борьбу с коррупцией, независимые антикоррупционные органы, верховенство права, свободу слова и демократию даже в условиях военного положения.

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Текст опубликован с разрешения автора