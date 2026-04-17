Тимоти Эш

Тимоти Эш

Британский экономист, эксперт по вопросам Украины

«Папочка» убил НАТО. Как нам не стать блюдом в меню США и России

17 апреля, 06:02
NV Премиум
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Если этого не сделать, Европа рискует оказаться блюдом «в меню» на пиршестве крупных государств, среди которых США, Китай и Россия

За последние несколько недель мне довелось пообщаться с бывшими высокопоставленными представителями британского оборонного ведомства, экс-министрами и ведущими экспертами близких к нему аналитических центров. Мы обсуждали будущее «особых отношений» Лондона и Вашингтона, особенно в оборонной сфере.

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Критики — или, скорее, реалисты (включая и меня самого) — утверждают, что «особые отношения», а вместе с ними и сам НАТО, либо уже мертвы, либо, по крайней мере, находятся в критическом состоянии. К такому выводу их подталкивает резкая

Теги:   Война России против Украины НАТО Европа Оборона Дональд Трамп

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