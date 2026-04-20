Германия и Франция призвали предоставить Украине «символические» преимущества на этапе подготовки к вступлению в Евросоюз . Об этом говорится в отдельных документах, с которыми ознакомилась газета Financial Times.

Отмечается, что Германия в своем предложении настаивает на статусе «ассоциированного членства», что предусматривает участие Киева в министерских и лидерских встречах без права голоса и без автоматического доступа к общему бюджету ЕС.

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Франция называет такое членство «статусом интегрированного государства» и считает, что доступ к «общей сельскохозяйственной политике и европейскому финансированию, такому как политика сплочения должен быть отложен до этапа после вступления».

Эти предложения выдвинули после отказа большинства государств от концепции «обратного расширения», предложенной Еврокомиссией, пишет FT. Эта концепция предусматривала предоставление Украине полноправного членства в ЕС без выполнения всех критериев, с постепенным предоставлением финансовых и других преимуществ по мере выполнения определенных этапов реформ.

Основная разница между предложением Европейской комиссии и концепциями Парижа и Берлина заключается в том, когда Украина сможет официально называть себя членом ЕС и получить право голоса в органах, принимающих решения в рамках блока.

В предложении Германии указано, что новый статус имеет «символическое значение» благодаря своему названию и может быть предоставлен на основе политического решения лидеров ЕС, что позволит избежать «длительных процедур».

«Кроме символического значения, этот новый уровень постепенной интеграции позволил бы достичь заметного прогресса для граждан соответствующих стран-кандидатов», — отмечается во французском предложении.

Однако «облегченная» версия членства включает положение ЕС о взаимной обороне, что является одним из ключевых преимуществ для Киева, поскольку членство в НАТО в ближайшее время не рассматривается, добавляет издание.

Это положение можно было бы сделать де-факто действующим с помощью политической декларации, указано в немецком предложении. Однако, «не будет автоматического доступа к бюджету ЕС», и такие страны, как Украина, постепенно будут привлекаться к финансированию в рамках программ ЕС в зависимости от прогресса в переговорах и переходных правил.

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С приближением к вступлению в Евросоюз, что является длительным процессом, требующим от кандидатов реформирования и интеграции в acquis ЕС — совокупности законов, формирующих правовую основу блока — странам предоставляют «расширенный доступ к программам финансирования ЕС».

В то же время обе страны подчеркивают, что эта «облегченная» версия не является альтернативой полноправному членству, а является «легким во внедрении, но существенным сокращением пути к нему».

FT отмечает, что предложение Германии и Франции не соответствует ожиданиям Киева относительно ускоренного вступления после потенциального мирного соглашения с Россией. По словам двух высокопоставленных чиновников Еврокомиссии, общее содержание этих документов «вероятно» будет приближаться к окончательному предложению ЕС для Украины.

24 марта европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет стать членом ЕС в 2027 году.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз в 2027 году.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что любая страна, которая хочет присоединиться к ЕС, должна сначала соответствовать Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

Он подчеркнул, что Украине нужна перспектива, которая проложит путь к вступлению в долгосрочной перспективе. Вступление Украины в ЕС с 1 января следующего года, по словам Мерца, нереально.