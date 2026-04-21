Яке членство в ЄС пропонують Україні

Бачу в таких ідеях значні ризики для реальної інтеграції до ЄС, бо ніколи симулякр не замінить реальність

Західні столиці пропонують Україні «тіньове членство» в ЄС — статті такого змісту вийшли в зарубіжних медіа. Сенсації немає, та це й не європейська ідея, а скорше відповідь на наполегливе бажання Києва негайно отримати «точну дату вступу в ЄС».

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Бачу в таких ідеях значні ризики для реальної інтеграції до ЄС, бо ніколи симулякр не замінить реальність. Членство в ЄС — це, в першу чергу, відповідність європейським правилам, доступ до європейських фінансів, вільний рух робочої сили і капіталів.

Напівчленство — це із серії «самітів миру», заради красивих фото, а не реального результату, чеше роздуте еґо влади, але не робить Україну рівною серед вільних, бо не дає права голосу і впливу на ухвалення рішень всередині Євросоюзу. Україні треба зосередитися на повноцінному членстві в ЄС, для цього владі важливо зосередитися на мирному процесі і виконанні критеріїв відповідності. Бо із цим наразі проблема.

Маємо дійсно дуже вузьке вікно можливостей для вступу України в ЄС, повноцінного. Тому уряд, парламент і Банкова мають зосередитися на виконанні критеріїв, плану Качка-Кос, що передбачає реальну боротьбу з корупцією, незалежні антикорупційні органи, верховенство права, свободу слова і демократію навіть в умовах воєнного стану.

Оригінал

Текст опубліковано з дозволу авторки