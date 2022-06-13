«Раскаленная сковорода». Партизанское движение против россиян только набирает обороты на оккупированных территориях — военный эксперт 13 июня, 14:39 Цей матеріал також доступний українською Во временно оккупированном Херсоне партизаны расклеили листовки с призывом жечь российских оккупантов и получать за это вознаграждение в биткоинах (Фото:Telegram 72 ОМБр имени Черных Запорожцев)

Активизация движения сопротивления российским оккупантам только набирает ход, но уже создает максимально неудобные условия россиянам для попыток контроля захваченных украинских территорий, сказал в эфире Радио НВ Сергей Грабский, военный эксперт.

«Херсонская область — о ней еще очень трудно говорить и иногда нецелесообразно говорить, потому что мы понимаем, что любое слово может быть использовано против наших героев, ведущих там неравную борьбу. В то же время мы с вами видим яркий пример победных действий партизан – это Черниговская область. И теперь мы имеем право, извините за советскую кальку, назвать Черниговскую область „краем партизанской славы“. Потому что практически каждое село, каждый населенный пункт, многие граждане, на которых и нельзя было подумать, что они являются партизанскими связными и помощниками — сделали так, что противник чувствовал себя в Черниговской области как на раскаленной сковороде и собственно эта ситуация и была таким фактором, что противник бежал [с Черниговской области] куда глаза глядят, чтобы его там не поймали», — сказал Грабский.

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По словам эксперта, фактически каждый населенный пункт выставил свои подразделения.

«Что касается более организованных и скрытых действий наших партизан в Херсонской области на сегодняшний день, то мы видим, что время от времени взрываются (это Запорожской области касается), то в Бердянске в порту взрываются корабли с боеприпасами, приводятся наши артиллерийские системы на склады горючего, склады вооружения, как это произошло буквально вчера, когда 45-я артиллерийская бригада расстреляла артиллерийский склад боеприпасов и так далее. Мы помним взорванный мост в Акимовке, мы видим те постеры и надписи на улицах Мелитополя и Херсона. Борьба продолжается, враг уже чувствует себя некомфортно на наших землях, и эта борьба только наращивается», — резюмировал военный обозреватель.

Добавим, что западные СМИ пишут о масштабном партизанском движении на оккупированных территориях Украины.

Украинские партизаны атакуют российских захватчиков с тыла. Мелитополь, захваченный оккупантами на третий день полномасштабной войны как важный участок сухопутного коридора в Крым, уже получил неофициальный статус столицы украинского подпольного сопротивления. Контролировать этот город россиянам оказалось сложнее, чем его захватить, констатирует британский журнал The Economist.



Ранее НВ писал о самых масштабных проявлениях движения сопротивления россиянам на оккупированных территориях Украины.



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