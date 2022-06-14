Появились сообщения о подрыве в Херсоне автомобиля коллаборанта Сальдо. Сам предатель это уже опроверг

14 июня, 16:07
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Владимир Сальдо заявил, что никакого покушения не было (Фото:investigator.org.ua)

Владимир Сальдо заявил, что никакого покушения не было (Фото:investigator.org.ua)

По неподтвержденным данным во временно подконтрольном РФ Херсоне совершено покушение на местного коллаборанта Владимира Сальдо, назначенного оккупантами фейковым «губернатором».

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Эту же информацию подтвердил у себя в Facebook бывший нардеп Андрей Немировский.

По его словам, неизвестные подорвали служебный автомобиль Сальдо.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/fhAP_2i7xo0

«Он и его охранники в момент взрывов находились в нем, их везут скорые в реанимацию», — рассказал Немировский, воюющий сейчас в рядах ВСУ.

https://www.facebook.com/nemi.and/posts/pfbid02XH4VHr6xgCHstiAoCoFgP2QT9P2wB79YXLQ4N7DLPYdEKsedQQaETcqMHnnGrosQl

В то же время сам Сальдо уже обнародовал видео, в котором заявил, что никакого покушения на него не было.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Покушение Херсон Коллаборант Владимир Сальдо Война России против Украины

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