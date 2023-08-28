Приготовьтесь ужаснуться. Как будут вестись войны в будущем 28 августа, 19:11 NV Премиум

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О времени и о себе

Во второй половине 2003 года я вернулся в Австралию после двух лет обучения в Университете морской пехоты в Куантико. Это были захватывающие два года. Моя семья и я прибыли в Куантико в июле 2001 года. Мы и не подозревали, что всего через два месяца произойдут события, которые коренным образом изменят внутреннюю безопасность в Соединенных Штатах, а также, в более широком смысле, и глобальную безопасность.

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После нашего возвращения в Австралию в июле 2003 года Соединенные Штаты и моя родная страна провели военные операции в Ираке и Афганистане. Развертывание войск в Ираке шло полным ходом, и ситуация с безопасностью в Афганистане начала ухудшаться, что вскоре привело к передислокации туда западных сил. В непосредственной близости от Австралии мы участвовали в военных операциях в Восточном Тиморе и на Соломоновых островах. В оперативном отношении это было напряженное время.

В то же время Силы обороны Австралии в начале 21-го века предпринимали усилия по модернизации, чтобы соответствовать новым технологиям и угрозам новой эпохи. За год до того, как я вернулся в Австралию, были опубликованы две фундаментальные публикации, которые ставили целью наметить эволюционный курс направления развития Сил обороны Австралии в течение следующих двух десятилетий — то, как они видят боевые действия, другие военные операции и множество вспомогательных мероприятий для создания необходимого потенциала.

Первая публикация называлась Force 2000 (Сила 2000). Опубликованная в 2002 году, она предоставила обновленную информацию об обстановке в сфере безопасности и о том, как новые технологии меняют виды угроз, с которыми необходимо бороться военным институтам 21-го века. Важно отметить, что в ней были одобрены ключевые стратегические идеи о том, как следует «воспитывать, обучать и поддерживать» Силы обороны Австралии. Это включало такие концепции, как «цельные» совместные силы и сетевые операции.

Война ускоряется, и действия будут измеряться микросекундами

Самым важным документом стала «Концепция ведения боевых действий будущего». Утвержденный в 2003 году, как раз перед тем, как я вернулся домой в Австралию, он был разработан как элемент, подчиненный Force 2020 и ориентированный в первую очередь на боевые возможности Сил обороны Австралии. Центральной идеей был многомерный маневр, который в документе описан следующим образом: «Многомерный Маневр основан на использовании непрямого подхода к подавлению воли противника противостоять нам. Этот подход направлен на то, чтобы свести на нет стратегию противника за счет разумного и творческого применения средств против критически уязвимых мест противника. Этот подход также рассматривает противника как разумного и адаптивного; следовательно, нам необходимо принять меры для защиты нашей собственной стратегии».

Итак, я вернулся домой в июле 2003 года, чтобы работать в учреждении, которое интеллектуально готовилось к изменившимся условиям безопасности в предстоящие годы, а также проводило разработку и экспериментировало с идеями ведения боевых действий, которые по мере необходимости должны были стать ориентиром для закупки нового оборудования и оружия, а также формировать обучение и образование наших людей.

Моя новая работа по возвращении в Австралию заключалась в том, чтобы возглавить разработку будущих совместных боевых концепций в офисе Russell в Канберре. Для только что получившего звание подполковника это было захватывающее задание, которое требовало тщательного изучения текущих тенденций в области ведения войны, а также сотрудничества с отделами закупок, политики и экспериментов как в объединенных, так и в отдельных штабах служб.

Моей первой задачей была разработка первой дорожной карты для Сетецентрической войны Австралийских сил обороны. Это было увлекательное мероприятие, требующее сотрудничества со всеми элементами наших военных и гражданских подразделений в Министерстве обороны. Но в конце концов мы подготовили секретный план, который был одобрен в ноябре того же года.

С тех пор я занимаюсь будущим и стратегическим планированием как для нашей армии, так и для стратегического штаба Сил обороны Австралии. Попутно у меня также была возможность командовать различными подразделениями, посещать многонациональные экспериментальные мероприятия, активно общаться и публиковать отчеты и множество статей по вопросам, связанным со стратегическим развитием и адаптацией вооруженных сил. Мне также посчастливилось участвовать в крупных программах институциональных реформ, таких как изменения в адаптивной армии в 2008 году, а также руководить институциональными реформами как для армии, так и для совместной подготовки и образования.

В некотором отношении кульминацией этого опыта, образования, размышлений и практики на протяжении двух десятилетий стала публикация моей книги «Трансформированная война» в феврале 2022 года. И хотя в том же месяце я уволился с действительной службы, мой интерес к созданию эффективных будущих военных институтов и к участию в разработке институциональных программ для достижения этой цели не ослабевает.

Будущее войны

В связи с этим я добавил на свою Substack-страницу Futura Doctrina новый раздел, который называется «Будущее войны».

Я по-прежнему увлечен исследованием войны в Украине и стратегического соперничества в Индо-Тихоокеанском регионе и буду продолжать публикации на эти темы здесь. Однако мои исследования феномена войны и различных путей ее развития могут дать представление о создании эффективных тактических и стратегических сил в будущем, а также послужить полезной основой для изучения современных войн.

Мои дальнейшие исследования будущего войны неизбежно носят широкий характер. Для этого я буду использовать систему, включающую четыре ключевых направления исследований. К ним относятся: