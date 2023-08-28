Кого Залужный назвал «нашим парнем». Пять фактов о военном совете на границе Украины с участием главнокомандующего ВСУ и руководителей НАТО
Залужный участвует в переговорах с военным руководством НАТО и стран — партнеров Украины, 15 августа 2023 (Фото:Главнокомандующий ВСУ / Телеграм)
В середине августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял участие в секретной встрече на границе Украины и Польши с высшим командованием НАТО, целью которой была попытка «перезагрузить военную стратегию Украины».
Британская The Guardian рассказала о неизвестных ранее деталях встречи, формат которой в частном порядке называют «военным советом». NV приводит самые интересные факты из этой публикации.
Встреча длилась около пяти часов, это не была «обычная дискуссия». В долгий путь из Киева в секретную локацию на украинско-польской границе Валерий Залужный взял «всю свою команду», пишет издание — вероятно, подразумевая других командующих и представителей Генштаба ВСУ.
Главная цель военного совета, как ее описывает The Guardian, «заключалась в том, чтобы помочь перезагрузить военную стратегию Украины». Украинские военные руководители и командующие НАТО обсуждали, что можно сделать с «приостановившимся прогрессом контрнаступления Украины». Также на встрече речь шла о планах боевых действий на ближайшую изнурительную зиму и о долгосрочной стратегии войны, которая почти наверняка продлится и в 2024 году.
В совещании не принимал личное участие глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, зато его британский коллега Тони Радакин становится «все более важным игроком» в помощи Украине и военных контактах между Киевом и Западом. Как напоминает The Guardian, Белый дом беспокоит представление о том, что США слишком тесно вовлечены в войну России и Украины, поэтому Марку Милли «запретили приезжать в Украину». Зато во встрече принимали участие верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Энтони (Тони) Радакин. Роль последнего заметно возрастает в последнее время, считает британское издание. Частично проведению «военного совета» с участием руководителей НАТО и Залужного способствовал именно предыдущий визит Радакина в Киев, где он провел «неофициальную 45-минутную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским». Тони Радакин посетил столицу Украины без других британских министров, а целью встречи с Зеленским, по словам источников The Guardian в оборонной сфере, была попытка «лучше понять стратегию Украины и то, как может помочь Запад».
Издание напоминает о пути Тони Радакина до и после назначения главой оборонного ведомства Великобритании. Он начал работать на этой должности 30 ноября 2021 года — когда данные о возможном вторжении РФ были настолько серьезными, что «некоторые чиновники в [британском] Министерстве обороны даже сделали ставки на то, когда нападет Москва», пишет The Guardian. Хотя назначение Радакина вызвало острые споры в Британии, поскольку он является адмиралом и не имеет опыта боевых действий на суше, близкие к нему люди отмечают стратегическое мышление начальника Штаба обороны Великобритании. «Когда речь идет о противостоянии адмирала с генералами, обратите внимание на то, как работают Военно-морские силы, — говорит один из приближенных к Радакину людей, — Они должны мыслить на широком стратегическом уровне и в то же время не теряться в деталях относительно оружия, логистики или тактики боя. Он знает, как задавать простые вопросы». Также интересны детали встречи Радакина и министра обороны Бена Уоллеса с россиянами в Москве, которая состоялась в феврале 2022 года, менее чем за две недели до вторжения. «Когда [глава Генштаба армии РФ Валерий] Герасимов сказал ему, что мы не планируем вторжение, Радакин ответил: „Тогда зачем вы размещаете на границе бронетехнику?“, — вспоминает Джон Форман, последний британский атташе по вопросам обороны в Москве, — Россиянин не привык к конфронтации и был сконфужен».
Искренние объятия и подарок для Залужного: теплые отношения между военачальниками. Издание отдельно отмечает, что сделанная на польской границе фотография Залужного, Радакина и Каволи, где украинский генерал обнимает за плечи своих коллег, «демонстрирует теплоту отношений». «Обычно Радакин привозит в подарок бутылку любимого виски Залужного Glenmorangie», — раскрывает детали The Guardian. После встречи Залужный также назвал Радакина «нашим парнем» — в разговоре с секретарем Совета национальной безопасности Украины Алексеем Даниловым, о чем сообщил сам Данилов. Секретарь СНБО приберег для Радакина другой комплимент, заявив, что британский адмирал имеет «стальные яйца».
Результат встречи на границе остается неизвестным, британские источники сообщают о нем неохотно, пишет The Guardian. Однако есть намеки на то, что в результате дискуссий стратегия Украины несколько изменилась. «Я думаю, вы видите, что они фокусируются на Запорожском фронте», — сказал один из инсайдеров на фоне сообщений о новых украинских атаках в направлении города Токмак, что является первым шагом к выходу в Азовское море с целью перерезать сухопутный мост в Крым.
Что сообщал Залужный об этой встрече
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее сообщал, что переговоры состоялись 15 августа и назвал его «важной встречей с американскими и британскими партнерами в расширенном формате».
«Сотрудничество в военной сфере — ключевая тема, которую обсуждали. Рассказал об обстановке на фронте, о ходе наших наступательных и оборонительных операций. Ознакомил с планами Вооруженных Сил на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Обсудили возможные действия противника», — рассказал Залужный в посте от 16 августа, назвав переговоры «конструктивными».
По словам Залужного, во встрече, кроме него, от Украины приняли участие:
- начальник Генерального штаба ВСУ генерал Сергей Шаптала,
- заместитель Главнокомандующего ВСУ генерал Михаил Забродский,
- командующий ВМС адмирал Алексей Неижпапа,
- первый заместитель министра обороны Украины генерал Александр Павлюк,
- начальник ГУР Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов.
Со стороны западных партнеров, кроме Каволи и Радакина, были представители делегаций партнеров Украины.
«Отдельно остановились на потребностях военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования — это то, что необходимо. Еще один крайне важный вопрос — это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу в этом направлении. Также обсудили возможности усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак», — рассказал Залужный.
Он также выразил благодарность американским и британским партнерам за поддержку и помощь, которую они оказывают в борьбе с российским агрессором. «Вместе — победим!» — убежден Залужный.