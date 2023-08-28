Кого Залужный назвал «нашим парнем». Пять фактов о военном совете на границе Украины с участием главнокомандующего ВСУ и руководителей НАТО 28 августа, 11:43 Залужный участвует в переговорах с военным руководством НАТО и стран — партнеров Украины, 15 августа 2023 (Фото:Главнокомандующий ВСУ / Телеграм)

В середине августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный принял участие в секретной встрече на границе Украины и Польши с высшим командованием НАТО, целью которой была попытка «перезагрузить военную стратегию Украины».

Британская The Guardian рассказала о неизвестных ранее деталях встречи, формат которой в частном порядке называют «военным советом». NV приводит самые интересные факты из этой публикации.

Видео дня

Встреча длилась около пяти часов, это не была «обычная дискуссия». В долгий путь из Киева в секретную локацию на украинско-польской границе Валерий Залужный взял «всю свою команду», пишет издание — вероятно, подразумевая других командующих и представителей Генштаба ВСУ.

Главная цель военного совета, как ее описывает The Guardian, «заключалась в том, чтобы помочь перезагрузить военную стратегию Украины». Украинские военные руководители и командующие НАТО обсуждали, что можно сделать с «приостановившимся прогрессом контрнаступления Украины». Также на встрече речь шла о планах боевых действий на ближайшую изнурительную зиму и о долгосрочной стратегии войны, которая почти наверняка продлится и в 2024 году.

В совещании не принимал личное участие глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, зато его британский коллега Тони Радакин становится «все более важным игроком» в помощи Украине и военных контактах между Киевом и Западом. Как напоминает The Guardian, Белый дом беспокоит представление о том, что США слишком тесно вовлечены в войну России и Украины, поэтому Марку Милли «запретили приезжать в Украину». Зато во встрече принимали участие верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи и начальник Штаба обороны Великобритании адмирал Энтони (Тони) Радакин. Роль последнего заметно возрастает в последнее время, считает британское издание. Частично проведению «военного совета» с участием руководителей НАТО и Залужного способствовал именно предыдущий визит Радакина в Киев, где он провел «неофициальную 45-минутную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским». Тони Радакин посетил столицу Украины без других британских министров, а целью встречи с Зеленским, по словам источников The Guardian в оборонной сфере, была попытка «лучше понять стратегию Украины и то, как может помочь Запад».

Кристофер Каволи, Валерий Залужный и Тони Радакин / Фото: Главнокомандующий ВСУ / Телеграмм

Издание напоминает о пути Тони Радакина до и после назначения главой оборонного ведомства Великобритании. Он начал работать на этой должности 30 ноября 2021 года — когда данные о возможном вторжении РФ были настолько серьезными, что «некоторые чиновники в [британском] Министерстве обороны даже сделали ставки на то, когда нападет Москва», пишет The Guardian. Хотя назначение Радакина вызвало острые споры в Британии, поскольку он является адмиралом и не имеет опыта боевых действий на суше, близкие к нему люди отмечают стратегическое мышление начальника Штаба обороны Великобритании. «Когда речь идет о противостоянии адмирала с генералами, обратите внимание на то, как работают Военно-морские силы, — говорит один из приближенных к Радакину людей, — Они должны мыслить на широком стратегическом уровне и в то же время не теряться в деталях относительно оружия, логистики или тактики боя. Он знает, как задавать простые вопросы». Также интересны детали встречи Радакина и министра обороны Бена Уоллеса с россиянами в Москве, которая состоялась в феврале 2022 года, менее чем за две недели до вторжения. «Когда [глава Генштаба армии РФ Валерий] Герасимов сказал ему, что мы не планируем вторжение, Радакин ответил: „Тогда зачем вы размещаете на границе бронетехнику?“, — вспоминает Джон Форман, последний британский атташе по вопросам обороны в Москве, — Россиянин не привык к конфронтации и был сконфужен».

Искренние объятия и подарок для Залужного: теплые отношения между военачальниками. Издание отдельно отмечает, что сделанная на польской границе фотография Залужного, Радакина и Каволи, где украинский генерал обнимает за плечи своих коллег, «демонстрирует теплоту отношений». «Обычно Радакин привозит в подарок бутылку любимого виски Залужного Glenmorangie», — раскрывает детали The Guardian. После встречи Залужный также назвал Радакина «нашим парнем» — в разговоре с секретарем Совета национальной безопасности Украины Алексеем Даниловым, о чем сообщил сам Данилов. Секретарь СНБО приберег для Радакина другой комплимент, заявив, что британский адмирал имеет «стальные яйца».

Результат встречи на границе остается неизвестным, британские источники сообщают о нем неохотно, пишет The Guardian. Однако есть намеки на то, что в результате дискуссий стратегия Украины несколько изменилась. «Я думаю, вы видите, что они фокусируются на Запорожском фронте», — сказал один из инсайдеров на фоне сообщений о новых украинских атаках в направлении города Токмак, что является первым шагом к выходу в Азовское море с целью перерезать сухопутный мост в Крым.

Что сообщал Залужный об этой встрече

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее сообщал, что переговоры состоялись 15 августа и назвал его «важной встречей с американскими и британскими партнерами в расширенном формате».

«Сотрудничество в военной сфере — ключевая тема, которую обсуждали. Рассказал об обстановке на фронте, о ходе наших наступательных и оборонительных операций. Ознакомил с планами Вооруженных Сил на ближайшее время и в более отдаленной перспективе. Обсудили возможные действия противника», — рассказал Залужный в посте от 16 августа, назвав переговоры «конструктивными».

По словам Залужного, во встрече, кроме него, от Украины приняли участие:

начальник Генерального штаба ВСУ генерал Сергей Шаптала,

заместитель Главнокомандующего ВСУ генерал Михаил Забродский,

командующий ВМС адмирал Алексей Неижпапа,

первый заместитель министра обороны Украины генерал Александр Павлюк,

начальник ГУР Минобороны Украины генерал Кирилл Буданов.

Со стороны западных партнеров, кроме Каволи и Радакина, были представители делегаций партнеров Украины.

«Отдельно остановились на потребностях военных подразделений: боеприпасы, вооружение, средства ПВО, РЭБ, устройства для дистанционного разминирования — это то, что необходимо. Еще один крайне важный вопрос — это дроны. Противодействие вражеским беспилотникам и наращивание собственных возможностей. Договорились с партнерами сосредоточить работу в этом направлении. Также обсудили возможности усиления защиты объектов критической инфраструктуры от вражеских воздушных атак», — рассказал Залужный.

Он также выразил благодарность американским и британским партнерам за поддержку и помощь, которую они оказывают в борьбе с российским агрессором. «Вместе — победим!» — убежден Залужный.