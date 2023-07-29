Глазами врага. Какую стратегию выбрал начальник Генштаба РФ генерал Герасимов 29 июля, 10:30 NV Премиум И украинцы, и россияне подготовились к длительной кампании на конец лета и осень (Фото:REUTERS)

В течение последних нескольких месяцев российские оккупационные войска в Украине перешли к обороне, но это не означает, что они находятся в обороне на всех уровнях и на всех участках украинского фронта

Начальник Генштаба РФ генерал Валерий Герасимов, который, как мы предполагаем, сохраняет общее командование российской «специальной военной операцией в Украине», реализует оборонительную стратегию. Но параллельно он проводит наступательные действия на тактическом и оперативном уровнях.

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Начальные стратегические варианты Герасимова

Прежде чем рассмотрим оборонную стратегию Герасимова, давайте проанализируем варианты, открывшиеся перед ним, когда Украина начала свои наступательные действия в 2023 году. В прошлом месяце я исследовал три общих направления действий, которые были доступны Герасимову. В то же время его стратегические возможности были достаточно узкими, поскольку Путин видит преимущество в затягивании войны. Отсюда — удержание территории, захваченной у Украины, должно быть центральным элементом в любой стратегии Герасимова.

В июне я определил три общих направления действий, открывшихся перед Герасимовым:

Вариант № 1. Крепко держаться. Первый вариант Герасимова был «крепко держаться» на данном этапе и наблюдать за развитием начальной фазы украинского наступления. Следовательно, Герасимов, вероятно, хотел подождать столько, сколько можно, чтобы увидеть, где будут сосредоточены основные усилия украинцев. Герасимов, возможно, помня двойной удар Харьков-Херсон, наблюдал за операциями, которые являются хитростями, и за другими шагами — введением в заблуждение со стороны украинцев.