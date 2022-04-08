Почему Россию важно не только остановить, но и наказать 8 апреля, 17:51 Цей матеріал також доступний українською

Многие европейцы сегодня продолжают испытывать страх перед Путиным. Некоторые все еще не теряют надежды договориться с ним и заморозить войну

Россия продолжает умножать военные преступления в Украине. Об этом криком кричат не только зверства в Буче, Ирпене, массовые преступления в Мариуполе и других городах, но и удары по железнодорожному вокзалу в Краматорске, которые имели место быть 8 апреля.

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Мы понимаем, что с каждым новым днем преступления России на территории нашей страны будут расти в геометрической прогрессии. Говорить о том, что всю полноты ответственности должен нести один только Путин, значит не понимать всю сущность русского народа. Мир должен помочь Украине не только остановить Россию, но и наказать ее. Склонение коллективным Западом нашей страны на подписание каких-либо договоров, которые разрешат Путину сохранить лицо и трактовать мир с Украиной как личную победу российского правителя, — это только поощрять россиян на новые преступления. Ведь любой договор, в котором нет пунктов ответственности России перед пострадавшими, — это только пауза перед новым хищным прыжком русского зверя. И в следующий раз это прыжок зацепит не только Украину, но и Европу.

К сожалению, многие европейцы сегодня продолжают испытывать страх перед Путиным. Некоторые все еще не теряют надежды договориться с ним и заморозить войну. Но война в Украине показала, что невозможно договариваться с тем, кто слышит и уважаем только силу. Поэтому только силой и наказанием можно угомонить Россию. И сделать это нужно на долгие годы и десятилетия вперед.

Русский солдат — это новый Раскольников, — такой же обозленный, мелочный и подленький

Русские очень жестоки и подлы по своей натуре. К тому же в массе своей убоги интеллектуально и бедны материально. Почему они мародерствуют и грабят? Да они никогда не видели таких вещей! Они всю жизнь живут в дерьме. Войну они рассматривают как личный шанс обогатиться, поймать за хвост жар-птицу, стать более успешным в среде себе подобных. Ради этого они готовы убивать, насиловать, издеваться, стрелять в людей без всякого смысла и предупреждения. А еще они получают истинное удовольствие от убийства. Убийство как процесс возвеличивает русского в собственных глазах. Он кажется самому себе непобедимым. Русский солдат — это новый Раскольников, — такой же обозленный, мелочный и подленький. А с Раскольниковым нельзя договариваться. Его обязательно нужно наказывать.

В романе американского писателя Амора Тоулза Джентльмен в Москве есть один показательный момент, который лучше всего объясняет, что такое «загадочная русская душа». Тоулз пишет: «…у каждой нации есть картина художника, выражающая национальную идею. У французов это „Свобода, ведущая народ“ Эжена Делакруа, у голландцев — „Ночной дозор“ Рембрандта, у американцев — „Вашингтон переправляется через Делавэр“. А у нас, русских? Есть две такие картины — „Петр І допрашивает царевича Алексея“ Николая Ге и „Иван Грозный убивает своего сына“ Репина».

Думаю, другие объяснения просто излишни.

И остановить, и наказать Россию вполне реально. Запад должен понять одну простую истину: если этого не сделать сегодня в Украине, завтра Европа может не успеть ни в Варшаве, ни в Праге, ни в Вене. Русский военный преступник не остановится сам. Кровь пробуждает в нем аппетит. И он будет множить эту кровь. Такая абсолютно преступная специфика у этой страны. Она просто не способна жить без агрессии, потому что ничего не умеет созидать. В собственной агрессии Россия видит свое величие и силу. Увы, ненависть объединяет сильнее любви. Так было и так будет.

Победа цивилизации над варварством современной России будет возможно только при условии принятия россиянами собственной доли ответственности за все преступления, которые они сегодня творят в Украине. Задача эта требует как времени, так и сил. Но также она требует четкого ответа коллективного Запада на вопрос, каким он, то есть Запад, хочет видеть мир в ХХI веке? Если Запад согласен на разделение сфер влияния и жизнь рядом с жестоким варваром, тогда он должен осознать, что этот варвар придет и за ним — коллективным Западом. А потому в этой войне может быть только один победитель и один результат — проигрыш или победа. И только общими усилиями можно победить. Пора это уже понять тем странам и отдельным политикам, кто еще лелеет мечты о «хорошем Путине» и «хорошей России». Не существует ни «хорошего Путина», ни «хорошей России». Есть только преступник, который ждет своего наказания.

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