Две ракеты оккупантов ударили по вокзалу в Краматорске: как минимум 39 человек погибли и 87 ранены — что известно на данный момент 8 апреля, 13:54 Цей матеріал також доступний українською На данный момент известно о 27 жертвах обстрела вокзала в Краматорске (Фото:#залізні_зміни via Telegram)

Незадолго до 11 утра 8 апреля стало известно, что российские оккупационные войска обстреляли ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске. В результате погибли как минимум 27 человек, в том числе двое детей, и 30 были ранены. В Донецкой ОВА заявили, что эти цифры не окончательны и будут расти.



НВ рассказывает, что известно о жестокой атаке РФ и ее последствиях на данный момент.

Глава Евросовета Шарль Мишель отреагировал на удар России по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

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«Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемых мирным населением, эвакуируемым из региона, где Россия усиливает свои атаки», — написал он на своей странице в Twitter.

По словам Мишеля, нужны дальнейшие действия.

«Больше санкций против России и больше оружия для Украины. Только что утвержден 5-й пакет санкций ЕС», — резюмировал он.

Horrifying to see Russia strike one of the main stations used by civilians evacuating the region where Russia is stepping up its attack.



Action is needed: more sanctions on Russia and more weapons to #Ukraine are under way from the EU. 5th package of EU sanctions just approved. — Charles Michel (@eucopresident) April 8, 2022

Число жертв удара по вокзалу Краматорска возросло до 39, раненых по меньшей мере 87, сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он подчеркнул, что среди раненых значительное количество тяжелых.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ракетный удар по вокзалу в Краматорске «преднамеренной бойней».

«Россияне знали, что на вокзале в Краматорске полно мирных жителей, ожидающих эвакуации. Тем не менее, они ударили по нему баллистической ракетой, убив не менее 30 и ранив не менее сотни человек. Это была умышленная бойня», — написал он на своей странице в Twitter.

Кулеба подчеркнул, что каждый военный преступник будет привлечен к ответственности.

Russians knew that the train station in Kramatorsk was full of civilians waiting to be evacuated. Yet they stroke it with a ballistic missile, killing at least 30 and injuring at least a hundred people. This was a deliberate slaughter. We will bring each war criminal to justice. pic.twitter.com/cq0CX9wovV — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 8, 2022

В Офисе генпрокурора сообщили, что в момент ракетного удара РФ по вокзалу в Краматорске там находилось около 4 тысяч гражданских лиц, большинство из которых — женщины и дети.

В ведомстве тоже заявили о начале расследования в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Полиция Донецкой области сообщила, что ракета оккупационных войск попала во временный зал ожидания вокзала в Краматорске.

На момент удара там находились сотни людей, ожидавших эвакуационного поезда.

По факту обстрела вокзала в Краматорске открыто уголовное производство по ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны).

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил ракетный удар России по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области.

«Я решительно осуждаю совершенное сегодня утром неизбирательное нападение России на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли десятки людей и многие получили ранения», — написал он на своей странице в Twitter.

По словам Борреля, атака на вокзал в Краматорске — еще одна попытка закрыть пути эвакуации для населения.

I strongly condemn this morning’s indiscriminate attack against a train station in #Kramatorsk by Russia, which killed dozens of people and left many more wounded. This is yet another attempt to close escape routes for those fleeing this unjustified war and cause human suffering — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 8, 2022

Из-за ракетного удара оккупантов станция Краматорск закрыта для приема поездов.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале Укрзалізниця.

В сообщении говорится, что из Славянска сегодня отправится эвакорейсом поезд 45 в Ужгород, ожидаются отправки рейсов 274, 276, 278 и 92 во Львов, Черновцы, Тернополь и Одессу соответственно.

«Точное время отправки пока не сообщаем, поезда будут отправляться по мере наполнения», — отметили в Укрзалізниці.

Журналист Денис Казанский обратил внимание на то, что сразу после попадания в вокзал в Краматорске оккупанты похвастались этим в соцсетях, заявив, что атаковали украинских военных.

«Сообщение об этом разместил популярный телеграм-канал „Силовики“, а репост на свой канал „Русский тарантас“ сделал российский пропагандист Дмитрий Стешин», — написал Казанский в своем Telegram-канале.

По его словам, как только стало известно, что удар пришелся не по ВСУ, а по мирным гражданам, посты «сразу же стали тереть и удалять».

«Точно так же было и со сбитым „Боингом“ в 2014-м году. Сначала хвастались, что сбили украинский самолет. Потом в спешке терли свои же сюжеты», — добавил он.

Спикер главы Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко заявила, что в настоящее время известно о 27 погибших и 30 раненых в результате обстрела вокзала в Краматорске.

По ее словам, среди погибших — двое детей. Игнатченко подчеркнула, что число жертв и пострадавших будет расти.

«Это не все цифры, они будут значительно больше. Рашисты знали, куда они целились, эвакуация железнодорожного вокзала Краматорска происходит с 26 февраля, рашисты знали — там ежедневно 1000 человек. Вчера были заблокированы 3 эвакуационных поезда, едва поезда могли отправиться по маршруту. Попытки эвакуации не прекратятся», — отметила она.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что ракетный удар по Краматорску планировали заранее.

«Нужно понимать, что таким ударам предшествует тщательная разведка цели, как минимум беспилотными летательными аппаратами, наводчики на земле — слишком дорогая ракета и слишком сложно и рискованно организовать подобные удары», — написал Арестович на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что оккупационные войска «прекрасно видели, что били по гражданским».

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ракетный обстрел, который оккупанты нанесли по вокзалу в Краматорске, заявил, что «российские изверги не оставляют своих методов».

«Не в силах и смелости противостоять нам на поле боя, они цинично уничтожают гражданское население. Это зло, у которого нет предела. И если оно не будет наказано, то никогда не остановится», — подчеркнул президент Украины в своем Telegram-канале.

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске прокомментировал глава Офиса президента Андрей Ермак. Он назвал его «еще одним кровавым преступлением россиян» и «попыткой сорвать эвакуацию».

«Я хочу добавить, что каждое такое действие также является ответом на промедление наших западных партнеров с внедрением действительно разрушительных санкций, нефтяного эмбарго, а также мощного оружия, которое мы просим. Мы победим, но сейчас стоит вопрос жизни людей — сколько еще погибших украинцев хочет увидеть мир от рук циничной страны, которой неизвестны правила морали», — написал также глава ОП в своем Telegram-канале.

На одном из видео после атаки на вокзал Краматорска видна надпись на прилетевшем снаряде оккупантов — «За детей».

Рашисты написали "За детей" на ракете, которой убили более 30 мирных жителей Краматорска pic.twitter.com/oAZPWRjek2 — Грани.Ру (@GraniTweet) April 8, 2022

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что вокзал в Краматорске обстреляли кассетными боеприпасами из Искандера, но позже уточнил, что, по обновленной информации вокзал был атакован Точкой-У.

На своей странице в Facebook он подчеркнул, что во время атаки на вокзале находились тысячи людей, так как сейчас проходит эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы.

30 погибших и более 100 раненых. О числе жертв и пострадавших в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске сообщил глава правления АО Укрзализныця Александр Камышин в своем канале в Telegram.

Он также опубликовал фото и видео последствий ракетного удара. На них видны тела жертв.

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