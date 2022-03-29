Почему Россия до сих пор боится Бандеру? 29 марта, 18:17 Цей матеріал також доступний українською

Почему он до сих пор не просто один из персонажей нашего прошлого, почему до сих пор в водовороте истории и на передовой борьбы?

Рамзан Кадыров — верный пес путина, которым властитель Кремля постоянно пугает противников. Он лично угрожает врагам главы России смертью, некоторых заставляет извиняться или даже каяться за критику.

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Еще совсем недавно информация о появлении на поле боя «кадыровцев» могла парализовать его врагов или заставить их бежать. Это было до того момента, пока они не столкнулись с Вооруженными силами Украины. Украинцы заставили кадыровцев бежать.

Нынешняя война проявила и то, что страшный Кадыров, которого должны пугаться все, сам боится другого человека. Страх Кадырова носит имя — Степан Бандера, лидер украинских националистов, погибший почти 75 лет назад.

Несколько дней назад чеченский боевик сделал открытие, что «главным врагом русского народа является Бандера, мои бойцы совсем скоро расправятся с ним, а позже — со всей другой нацистской деятельностью».

Для него Бандера все еще воюет. И не только для него. Бандера остается врагом № 1 всей российской власти, главным антигероем российской пропаганды.

Почему Бандера до сих пор пугает россиян и уже почти столетие остается для украинцев символом борьбы за независимость?

Почему он до сих пор не просто один из персонажей нашего прошлого, почему до сих пор в водовороте истории и на передовой борьбы?

Кратко расскажу сейчас. Подробно — в книге, которую после войны обязательно напишу.

Бандера родился в 1909-м, то есть еще до мировой войны. События той войны, а впоследствии украинской революции 1917−1921 годов, стали частью его детства и безусловно повлияли на него.

Так же, как на многих его ровесников.

Бандера — это об игре в долгую, о вере в людей и их силу отстоять свободу

Бандера принадлежал к поколению тех, кто в силу своего возраста не успел поучаствовать в украинской революции, но не желал мириться с ее поражением, стремился к реваншу в борьбе за свободу. Они не критиковали предшественников, а решили посвятить жизнь завершению их миссии. Так в истории появилось целое поколение революционеров.

Для них главной самореализацией стало создание независимой Украины. Роман Шухевич, Олекса Гасин, Василий Кук, Екатерина Зарицкая, Михаил Колодзинский, Ирина Тимочко-Каминская, Василий Галаса и тысячи других ярких людей, сделавших невероятное.

Заставили в годы Второй мировой войны считаться с украинским фактором даже самых мощных игроков. Вынудили оба тоталитарных режима — нацистский и коммунистический — почувствовать силу украинского сопротивления.

И даже на этом ярком фоне Бандера отличался. Во-первых — организационными способностями. Возглавив ОУН в Западной Украине, он сделал ее основным инструментом украинского освободительного движения.

Во-вторых, персональная смелость превратила его в легенду еще в очень молодом возрасте.

Известным на всю Европу лидер украинских националистов стал, встретив смертный приговор в Варшаве криком: «Слава Украине!». Ему было 25.

Пока он сидел в тюрьме, за ее стенами звучали народные песни о нем. Украинцы, уничтожаемые террором чужестранцев, унижаемые, стремились к такому герою: молодому, несокрушимому, способному сопротивляться. Такого, какими большинство из них не смогли стать, но хотели знать, что такие украинцы есть.

Смертный приговор был заменен пожизненным заключением. Но в 1939 году государство, осудившее его на вечную тюрьму, само перестало существовать. Бандера снова включился в работу ОУН. Именно под его руководством развернулось военное направление, результатом чего стало создание Украинской Повстанческой Армии.

В конце 1942-го украинцы сформировали УПА, одно из самых масштабных движений сопротивления времен Второй мировой. К этому моменту Бандера уже снова был в неволе — на этот раз в нацистском концлагере Заксенхаузен. Нацисты арестовали его, когда Бандера отказался по их требованию отозвать Акт восстановления украинского государства 30 июня 1941 года.

Оккупанты не желали видеть независимую Украину, поэтому начали ликвидацию всех, кто ставил перед собой такую цель. Тысячи украинских националистов были убиты или арестованы в течение 1941−1942 годов, но нацисты не смогли сломить украинское сопротивление.

Через ряды повстанческой армии прошли более 100 тысяч бойцов, за поддержку повстанцев враги репрессировали более полумиллиона украинцев.

Бандеру в это время содержали в концлагере. Нацисты могли убить его в любой момент, но не сделали этого, потому что думали использовать его политически. Но — нет. Бандера отверг все предложения сотрудничества, выдвинутые ему накануне конца Третьего Рейха.

После войны он остался в эмиграции, развернул работу Зарубежных частей ОУН, охвативших Западную Европу, США, Канаду, Южную Америку, Австралию. Благодаря украинским организациям в мире уже все знали об украинцах и нашей борьбе за свободу. Поэтому когда в 1991-м Украина наконец-то восстановила независимость, началась волна мирового признания украинского государства.

Опасность, которую для них несет работа Бандеры, ясно понимали в Кремле. И начали охоту. В конце концов, одно из покушений киллеров КГБ удалось в 1959 году.

Но физическая ликвидация Бандеры не смогла остановить распространения его образа как символа освободительного движения. Напротив, ведь Бандера погиб в борьбе.

Парадоксально, но к превращению Бандеры в символ украинского освободительного движения приложилась и вражеская советская, а затем российская пропаганда. В разное время персонификация была одним из способов противодействия движению.

Поэтому его участники, прежде чем стать бандеровцами, были петлюровцами, а еще перед этим — мазепинцами. Таким образом, пропагандисты акцентировали: империи противостоит не народ, а отдельные «плохие» его элементы.

После Второй мировой бандеровцами стали не только украинцы, но и представители народов Балтии, Кавказа и вообще любой способный подняться против Кремля.

Сейчас Москва противостоит не только свободной Украине, но и опасным для нее антисоветским настроениям. Потому что именно эти настроения представляют наибольшую угрозу путину.

Поэтому Кремль до сих пор боится Бандеру.

Бандера — это о том, что украинцы будут сопротивляться даже в казалось бы безнадежной ситуации.

Бандера — это об огромном потенциале опоры на собственные силы, потенциал, который ныне лежит в основе успешного сопротивления российской агрессии, меняющей геополитическое положение Украины в мире.

Бандера — это об игре в долгую, о вере в людей и их силы отстоять свободу.

Бандера — это о смерти российской империи и победе Украины.

Кадыров очень хочет встретиться с Бандерой.

Вооруженные силы Украины могут организовать эту встречу. Это может даже быть встреча на троих с Путиным, некий саммит.

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