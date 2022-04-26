Что такое этот «рашизм»? 26 апреля, 12:35 Цей матеріал також доступний українською

Неусвоенные уроки из прошлого всегда приводят к трагическим последствиям современности

Рашизм, поначалу являвшийся лишь словесной метафорой, которую использовали для отождествления фашизма, а также идеологии и практики путинского режима Московии, теперь все сильнее входит в официальный политический дискурс (и не только Украины). Об этом свидетельствуют и появления статей в разноязычных версиях Википедии. И заявления политиков.

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В частности, и президент Зеленский в ходе последней пресс-конференции упоминал о рашизме, сравнивая его практику террора в отношении граждан с практикой фашизма. По мнению нашего президента, это будут изучать новые поколения на уроках истории. Я могу только надеяться, что так все и будет, потому что неизученные уроки из прошлого всегда приносят трагические последствия для современности.

Но что такое этот «рашизм»? Нет же универсальной книги, где все изложено. Есть и «философия» Ильина, и фолк-хистори «Новой хронологии», и басни о выдумках Украины (от «Австрийского генштаба» до Ленина). И звериная ненависть ко всему человечеству, имеющему унитазы и миксеры.

Есть ли у этого всего какие-либо основания? По-видимому, их можно выделить множество, но немалую роль играет культ силы, которым пропитан весь рашизм: «Я сильный — значит прав».

Рашизм — это по сути и есть палеолит с танками, ракетами и имениями для вождей.

Когда сейчас пытаются пробить «броню рашизма», рассказывая о новых преступлениях недостраны, то в ответ особой реакции и не последует. Они формально отвечают, что убийства в Буче — это «фейк», а сами очень довольны тем, что — не фейк, потому что это, с точки зрения искаженного рашизмом сознания, является свидетельством «силы». Они совершают преступления в чужом государстве — они «сильные». Они бомбят чужие города — они «сильные». Они должны быть сильными, их должны бояться. Это главное. Это чувство принадлежности к сильной стае, которая будет «рвать всех», а потому и тебе, как участнику стаи, что-либо перепадет.

А что их реально беспокит? К примеру, история Москвы (крейсер). Неудивительно, именно ситуацию с флагманом ЧФ еще больше засекретили, скрывая не просто количество жертв, а саму возможность жертв. Это же слабость, отчетливая слабость недоимперии, а слабость, как известно, рождает страх. А страх — это распад всей конструкции, потому что выполнять преступные приказы очень легко, только если убежден, что не будешь нести ответственность.

Из этого культа силы исходит и отброс развития и цивилизации (это же «слабость»), отброс нормальных человеческих отношений, морали, норм. Они отбрасывают век прогресса человечества, дабы вернуться в понятный и близкий палеолит, дополненный ракетами и танками. Рашизм — это по сути и есть палеолит с танками, ракетами и имениями для вождей.

Но что же произойдет, если носители «культа силы» поймут, что никакая у них не сила? На что тогда будет направлена их звериная ярость и на кого? Зрелище будет действительно весьма интересным.

Текст опубликован с разрешения автора

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