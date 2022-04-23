«Будет на уроках». Слово «рашизм» войдет в историю — Зеленский о зверствах оккупантов 23 апреля, 22:19 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский предположил, что такое новое понятие, как «рашизм», попадет в будущем в учебники и его будут изучать в школах по всему миру.

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Об этом он заявил во время пресс-конференции в киевском метро в субботу, 23 апреля.

На вопрос итальянского журналиста, который сравнил то, что творят российские оккупанты в Украине, с нацизмом, Зеленский заявил, что «государство будет иметь в книгах по истории такое слово, которое никто не придумывал, которое все повторяют уже и в Украине, и в Европе, — рашизм».

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«Не просто так все говорят, что это рашизм. Слово новое, а поступки такие же, какие были 80 лет назад в Европе. Потому что за все эти 80 лет, если вы проанализируетесь на нашем континенте, таких варварств просто не было. Поэтому рашизм — это понятие, которое будет в исторических книгах, будет в условных "википедиях", останется на уроках. И за партами маленькие детишки во всем мире будут вставать и отвечать учителям, когда этот рашизм начался, на какой земле, кто победил в борьбе за свободу против именно этого страшного понятия», — сказал президент.

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