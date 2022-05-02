Последний аргумент Путина 2 мая, 12:00 Цей матеріал також доступний українською

С приближением даты 9 мая появились сообщения о том, что Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию

Последняя неделя была богата событиями, которые усилят наше государство в контексте его противостояния российским оккупантам.

Речь — о принятии в США закона о ленд-лизе Украине, а также обращении Джозефа Байдена к Конгрессу с просьбой выделить Украине $33 млрд. Также следует учитывать движения Запада по введению эмбарго на покупку российской нефти. Кроме того, есть ситуация на Донбассе, в которой ВСУ отбивают атаки россиян и ведут войну более профессионально, чем оккупанты.

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Решение Запада предоставлять Украине большее тяжелое вооружение тоже стало ударом для Кремля. Мы уже слышали заявления и Путина и Лаврова о том, что они считают иностранное вооружение на территории Украины своими «законными целями». Если провести мониторинг хотя бы несколько пропагандистских СМИ Кремля, фиксируем рост количества сообщений о том, что российские оккупанты ежедневно ракетными ударами уничтожают целые ангары с европейским и американским вооружением. Конечно, это ложь. Но еще некоторое время она будет работать на территории России.

С приближением даты 9 мая появилось сообщение о том, что Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию. Об этом сообщают британские Daily Mail (со ссылкой на министра обороны Великобритании Бена Уоллеса) и The Sun. Верить в такую информацию на все сто процентов не стоит, но прислушиваться к ней нужно. К слову, Министерство обороны тоже не исключает общей мобилизации в России. Поэтому стоит поговорить о том, решится ли на такой шаг Путин и если да, к чему приведет полная мобилизация в России.

Если исходить из логики символизма, сторонником которой является Путин, дата 9 мая лучшая из всех возможных, чтобы объявить войну и всеобщую мобилизацию. Тем не менее, война и есть война, поэтому такая ситуация поставит перед Россией целый ряд новых угроз политического, экономического и военного характера. Прежде всего официальное объявление Россией войны Украине позволит нам обращаться к союзникам и формировать коалицию, которая будет предусматривать участие военных разных стран мира на нашей стороне. Низкая вероятность того, что многие согласятся на это, но некоторые страны точно согласятся. К примеру, Польша, Литва, Латвия, Эстония, возможно Британия. Турция, США, Франция, Германия не согласятся, но смогут значительно увеличить экономическую, военную, гуманитарную и политическую поддержку Украины.

Также официальная война ускорит нефтяное эмбарго для России, что больно ударит по валютным поступлениям страны-оккупанта. Можем говорить и о новом пакете санкций, которые через несколько месяцев поставят окончательный крест в экономике России. Поэтому, если руководствоваться логикой, объявление войны не выгодно Путину.

Сколько россиян готовы погибать в Украине за Путина и его идеалы?

К тому же, кремлевский диктатор не зря называет войну «спецоперацией». Он боится называть вещи своими именами, потому что понимает все последствия и уровень ответственности. Однако мы же знаем, что Путин живет в мире собственной искаженной логики. И потому с высокой вероятностью, если он и не объявит войны, может объявить что-то вроде добровольной массовой мобилизации. Дело в том, что Путин действительно верит в единение со своим народом. В его воображении массовая мобилизация может способствовать не только победе в войне, но и росту его личных рейтингов. И в этом состоит главная ошибка российского диктатора.

Россияне любят пафос войны. Они любят угрожать другим, демонстрировать силу, запугивать и унижать, кричать о том, как «деды воевали». Однако открытым остается вопрос, сколько из них готовы погибать в Украине при Путине и его идеалах?

Можно предположить, что какая-то часть мужчин страны-оккупанта действительно готова идти на войну. У них просто нет другого выхода и они действительно бездумное мясо, искренне верящее в справедливость путинской войны. Но они пойдут на войну не для того, чтобы погибнуть, а чтобы побеждать, воровать, насиловать. И как только они начнут погибать, а делать это они будут с большой скоростью, на смену всеобщей мобилизации придет всеобщая паника. Женщины начнут укрывать мужчин, силовики начнут брать взятки от тех, кто захочет избежать мобилизации, страх перед войной станет всероссийским. Это может привести к локальным протестам. А у локальных протестов есть все шансы перерасти во всероссийский бунт.

Путину никогда не выиграть в этой несправедливой войне. Он будет стремиться сохранить лицо и усилить нарратив о том, что в Украине он воюет с США и НАТО. Он даже захочет втянуть НАТО в войну, чтобы оправдать свои просчеты и сплошные провалы. В его личной парадигме и сознании его ближайшего окружения они действительно воюют с Западом. Но эта парадигма исчезнет сразу, как окружение станет чувствовать силу противника и изменение настроения критической части общества. И такому изменению настроения будет способствовать исключительно всеобщая мобилизация.

С высокой вероятностью, Путин пойдет на массовую мобилизацию. И когда он это сделает, мы поймем, что он проиграл. Потому что всеобщая мобилизация — его последний козырь, последняя надежда на победу, которой уже никогда не будет. Конечно, у него есть ядерное оружие. Но это уже игра совсем другого уровня, ведь как только он отдаст приказ использовать ядерное оружие, такой же приказ отдадут США и Великобритания. Поэтому мобилизация — последний аргумент подонка. И он на нее согласится.

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