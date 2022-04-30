«Коррупционная логика». Подоляк о возможности мобилизации в РФ: Это национальный стартап, чтобы выдоить с населения последнее 30 апреля, 16:17 Цей матеріал також доступний українською Сейчас российские оккупанты силой мобилизуют жителей ОРДЛО, чтобы восполнить свои значительные потери (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Комментируя вероятность мобилизации в России, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что РФ мыслит «коррупционной логикой».

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом говорится в его Twitter.

По словам Подоляка, сейчас многие пытаются осмыслить возможность мобилизации в РФ с точки зрения военной, экономической и политической логики, но «российская государственная машина мыслит несколько иными категориями, а именно — коррупционной логикой».

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«Мобилизация в России — это национальный стартап, возможность выдоить последние накопления из беднеющего населения. „Платы или умрешь“. Силовики собрались "обилечивать" призывников, а полицейское руководство уже считает свой %. Пауки в банке готовятся начать жрать друг друга», — заявил советник главы ОП.

Накануне глава Минобороны Британии Бен Уоллес предположил, что кремлевский диктатор Владимир Путин может на параде 9 мая объявить о массовой мобилизации в РФ для «борьбы с мировым нацизмом» и ради «последнего удара по Украине».

В последние недели перед началом полномасштабной войны РФ против Украины россияне проводили незаконную мобилизацию украинцев в оккупированных с 2014 года районах Донецкой и Луганской областей. Жителей ОРДЛО забирали в мобилизационные центры, в том числе прямо посреди улицы.

Россияне используют мобилизованных украинцев в качестве пушечного мяса, бросая на самые горячие участки фронта для выявления огневых позиций Вооруженных Сил Украины.



Из-за значительных потерь в рядах «новобранцев» из Донецкой области марионетки Кремля из «Л/ДНР» усилили мобилизацию: на фронт забирают подростков от 16 лет, людей с инвалидностью и студентов. Возраст принудительной мобилизации был поднят с 55 до 65 лет. Также оккупанты заставляют воевать против Украины жителей оккупированных после 24 февраля украинских городов.

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