Для «борьбы с мировым нацизмом». Путин на параде 9 мая может объявить о мобилизации в РФ — Минобороны Британии 30 апреля, 00:06 Цей матеріал також доступний українською Диктатор Путин может использовать парад в своих целях (Фото:Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допустил, что кремлевский диктатор Владимир Путин может на параде 9 мая объявить о массовой мобилизации в РФ.



Война России против Украины — главные события 29 апреля

Об этом сообщает The Daily Mail.

Глава Минобороны считает, что Путин «потерпел ряд неудач» и может объявить о мобилизации для «борьбы с мировым нацизмом» и «последнего удара по Украине».

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«Я не удивлюсь… что он, вероятно, собирается объявить, что «сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и нам необходимо провести массовую мобилизацию русского народа», — заявил Уоллес.

Министр считает, что диктатор попробует отказаться от термина «специальная операция».

«Он готовил почву, чтобы сказать: «Смотрите, теперь это война против нацистов, и мне нужно больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса», — сообщил Уоллес.

29 апреля американское издание New York Times опубликовало статью о том, что последние действия РФ, такие как новые угрозы ядерной войной, остановка прокачки газа в Польшу и Болгарию и недавние взрывы в Приднестровье привели к росту опасений, что развязанная российским диктатором война выйдет за пределы Украины.

В течение девяти недель президент Байден и западные союзники подчеркивали необходимость продолжения войны за Украину в Украине. Теперь в Вашингтоне и европейских столицах опасаются, что конфликт вскоре может перерасти в более масштабную войну, распространившись на соседние государства, в киберпространство, и на страны НАТО, которым Россия внезапно прекратила поставлять газ.



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