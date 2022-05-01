Пакет помощи на $33 млрд. В Сенате США хотят добавить положение о конфискации активов российских олигархов — деньги направят Украине 1 мая, 21:37 Цей матеріал також доступний українською Чак Шкмер (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что добавит в пакет помощи на $33 миллиарда положение, согласно которому Штаты смогут конфисковать активы российских олигархов и отправлять деньги от их продаж непосредственно Украине.



Война России против Украины — главные события 1 мая

Об этом сообщает Reuters.

«Украина нуждается во всей помощи, которую она может получить, и в то же время нам нужны все активы, которые можем объединить, чтобы предоставить Украине необходимую помощь», — сказал Шумер.

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По словам демократа, администрация американского президента Джо Байдена обратилась к законодателям с просьбой включить в проект о помощи положения, которые помогут арестовать активы олигархов из РФ, ликвидировать их и передать Украине деньги.

Ранее Палата представителей подтвердила свою поддержку, чтобы предоставить администрации больше полномочий для нацеливания на российский олигархов, связанных с российским диктатором Владимиром Путиным, которые получают от этого прибыль.

Во время обращения 28 апреля Байден подтвердил, что решил запросить у Конгресса 33 млрд долларов на выделение дополнительной поддержки Украине, в том числе 20 млрд на военную помощь и 8,5 млрд — на экономическую.

Сопредседатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США республиканец Майкл Маккол в воскресенье, 1 мая, в эфире телеканала ABC News выразил уверенность, что новый пакет помощи для Украины может относительно быстро пройти процесс принятия в Конгрессе.

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