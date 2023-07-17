Украинцы завалили соцсети мемами о подрыве Крымского моста 17 июля, 11:34 Украинцы троллят деморализованных оккупантов (Фото:NV)

Несмотря на продолжающуюся военную агрессию РФ, утро 17 июля оказалось для многих украинцев, наверное, одним из самых приятных за последние несколько недель, ведь новости о подрыве Крымского моста, ставшего одним из символов российской оккупации, бодрят лучше любого кофе.

Согласно последним данным, в результате происшествия, вероятной причиной которого называют удар беспилотника со взрывчаткой, один из его пролетов получил серьезные повреждения, в результате чего проезд переправой был закрыт.

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Риторика украинской стороны остается прежней. Не подтверждая прямо своей причастности к подрыву стратегического для РФ объекта, Киев, тем не менее, недвусмысленно дает понять, что данное ЧП является прямым следствием агрессии кремлевского режима.

Фото: Скриншот/Twitter

В то же время для украинцев, кто стоит за этой операцией, похоже, вполне очевидно.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

В связи с этим пользователи соцсетей уже отмечают очередное достижение Украины в войне за свою свободу и независимость, постя различные забавные мемы, и тролля и без того деморализованных оккупантов.

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Фото: Скриншот/Twitter

Напомним, что предыдущий подрыв Крымского моста произошел 8 октября 2022 года, и реакция на этопользователей соцсетей была тогда не менее бурной.