● Украина готовит Путину массовые ракетные удары. Украина готовится к массовым ударам по территории РФ ракетами «Фламинго « (дальность до 3 тыс. км) и «Рута « (дальность до 300 км), — сейчас делается все, чтобы в этом году применять не одну, две, три ракеты, сообщил президент Владимир Зеленский. «Фламинго» — было боевое применение. «Рута» — было боевое применение. Мы делаем все, чтобы в этом году мы попробовали не по одной, по две, по три, а серьезно попробовали. Мы идем к этому. Мы считаем, что нам удастся. Мы на это очень надеемся. Потому что уже неоднократные наши использования показали, что может быть действенный результат», — сказал он журналистам.

Из европейского дальнобойного оружия Украина, по словам главы государства, применяет только франко-британские Storm Shadow в нормальном количестве и меньшего количества SCALP, поскольку другого оружия нет. Он добавил, что 90−95% дальнобойных поражений — это оружие отечественного производства.

● В ноябре будет до 800 дронов-перехватчиков в сутки? Украина использует для сбивания БпЛА Shahed перехватчики, F-16, вертолеты, кроме того, многое зависит от погоды, однако в ноябре планируется выйти на производство 500−800 перехватчиков в сутки, заявил президент Украины.

По словам Зеленского, необходимо подготовить много операторов для работы с перехватчиками, поскольку мобильные огневые группы стоят на тех или иных объектах.

● Зеленский договаривается о 250 новых боевых самолетов. Украина ведет три параллельных разговора со Швецией, Францией и США о поставках самолетов, общий запрос на будущее украинской боевой авиации — это флот на 250 новых самолетов, сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам президента, Украина договорилась со Швецией, что страны подпишут договор, и Украина будет иметь 150 новых истребителей Gripen. «Безусловно, это достаточно долгий путь. Но это очень хороший вариант. „Грипены“ будут идти со всем вооружением. Главный вопрос — мы договорились о локализации „Грипена“. Я считаю, что это историческая договоренность», — добавил он.

● Нужны деньги еще минимум на 2−3 года. Украина не будет воевать десятилетиями, но ЕС должен в течение какого-то времени стабильно финансово поддерживать Украину, европейские лидеры планируют это делать 2−3 года, сообщил Владимир Зеленский.

«Сейчас, когда кто-то говорит, что Украина еще готова несколько лет воевать, я еще раз это подчеркнул всем европейским лидерам. Я им сказал — мы не будем десятилетиями воевать, но вы должны показать, что в течение какого-то времени вы сможете стабильно финансово поддерживать Украину. И поэтому у них такая в голове программа — 2−3 года. Давайте акцентируем, что 2−3 года мы будем стабильно помогать с финансами Украине», — сказал Зеленский во время общения с журналистами. По его словам, война может закончиться раньше, однако нужны деньги на восстановление. Кроме того, военный должен знать, что у него есть заработная плата.

В пятницу или субботу советники Украины и ЕС встретятся, чтобы обсудить очертания плана завершения войны, сообщил президент Владимир Зеленский.

● Азов отразил танковый штурм рашистов. 27 октября вражеские войска в очередной раз попытались провести механизированную атаку в районе Доброполья (Очеретинское направление), пытаясь захватить населенные пункты Шахово и Владимировка, сообщили в 1-м корпусе Нацгвардии «Азов». «В атаку враг бросил 29 единиц бронированной техники, что делает это наступление одним из самых массовых за последнее время. Особенностью атаки стало увеличение количества танков», — добавили там.

В корпусе заявили, что благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны — прежде всего артиллерийских расчетов бригад ВСУ и Нацгвардии, а также экипажей Сил беспилотных систем — атака противника, которая длилась более шести часов, была отбита.

● Проблемный Покровск . «Говорил с военными. Особое внимание Покровску, также с соседним районом. Именно там сейчас больше всего ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность. Бои продолжаются и в городе. Это у них главная цель, именно Покровск», — рассказал накануне Зеленский. Тогда же появились сообщения, что в город зашли подразделения ГУР МО, чтобы уничтожить группы рашистов, оказавшихся там.

Силы обороны Украины отбросили российские войска вблизи Кучерова Яра и Нового Шахового в Покровском районе Донецкой области, сообщили аналитики DeepState.

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил Bloomberg, что перспективы Украины улучшаются после того, как президент Дональд Трамп ввел санкции на российскую нефть. «Это свидетельствует об осторожном оптимизме союзников Киева относительно усиления позиции США, которая может повредить способности Кремля вести войну», — комментирует высказывания главы британского правительства агентство.

● Орбан обещает то, что отменил Трамп. «Будапештский мирный саммит состоится — это можно считать фактом», — отметил сегодня премьер Венгрии Виктор Орбан, однако не уточнил, когда именно это может произойти. «Кто-то должен договориться о мире с россиянами — или американцы, или Европа. Европа этого не хочет делать, что является катастрофической ошибкой. Американцы ведут переговоры и именно они будут решать будущее Украины и безопасность Европы», — добавил он.

А еще Орбан: а) планирует внутри ЕС создать группу «украиноскептиков» вместе с Чехией и Словакией; б) планирует во время визита в Вашингтон убедить Трампа, чтобы тот сделал исключение из санкций в части поставок российской нефти в Венгрию; по сообщению западных СМИ, подобное «облегчение» Вашингтон сделал для немецких активов Роснефти, находящихся под управлением немецкого правительства.

● Вояж отчаяния. Рабочая поездка в США Кирилла Дмитриева, главы Российского фонда прямых инвестиций и спецпосланника диктатора Путина, «пахла отчаянием» и прошла, вероятно, неудачно. Так об этом написала The Telegraph, подводя итоги этого визита, произошедшего после того, как президент США Дональд Трамп ввел нефтяные санкции против РФ и отменил встречу с хозяином Кремля в Будапеште.

Издание приводит комментарий британского финансиста и политического активиста Уильяма Браудера, который отметил: тот факт, что Кремль «отправил Дмитриева в Вашингтон всего через несколько минут после того, как США ввели санкции против Лукойла и Роснефти, показывает, насколько Путин потрясен». Дмитриев проводил переговоры с представителями администрации Трампа в течение трех дней, однако сам президент США, а также госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент отсутствовали. В Вашингтоне оставался спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который до недавнего времени возглавлял переговоры США с Россией. Однако, как пишет The Telegraph, его позицию, судя по всему, понизили. Дмитриев был в курсе, что ключевых фигур во время его визита не будет, но все равно отправился в поездку. Возможно, это иллюстрирует, насколько Кремль обеспокоен новой враждебностью Трампа к Москве. «Последние события показывают, что Путин обращается к Вашингтону только тогда, когда у него возникают опасения», — написала The Telegraph.

● НАТО окружило Лаврова. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что РФ «не намерена» нападать на любую страну НАТО и готова «закрепить это в гарантиях безопасности». При этом он сказал, что Запад якобы не скрывает подготовки к «новой большой европейской войне». А расширение НАТО, мол, «не прекращается ни на минуту, вопреки всем обязательствам». По оценкам Лаврова, угроза от Альянса «исходит отовсюду», в частности из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее Лавров заявлял, что Москва не признает никаких нарушений Будапештского меморандума с собственной стороны. Тогда же он обвинил Украину в несоблюдении положений документа, утверждая, что Россия якобы продолжает выполнять его условия.

Во время атаки россияне в ночь на 25 октября по Киеву враг уничтожил склад одного из двух крупнейших дистрибьюторов лекарственных средств в Украине, где хранились 20% месячного запаса медикаментов страны. Удар может создать угрозу дефицита лекарств.

И немного о внутренних делах:

● Подозрение экс-главе Укрэнерго. Сотрудники ГБР сообщили о подозрении львовскому бизнесмену и задержали экс-главу правления Укрэнерго по подозрению в мошенническом завладении средствами государственного предприятия НЭК Укрэнерго. «Организовал схему львовский бизнесмен, которого ГБР уже ранее разоблачило на закупке некачественной одежды для нужд ВСУ на более 1 млрд грн», — отметили в ведомстве.

По информации Бюро, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем чиновник вступил в сговор с представителями частной компании. В то время, как уточняют в ГБР, он занимал должность заместителя директора по инвестициям НЭК Укрэнерго. «Между сторонами было заключено два договора на общую сумму более 68 млн грн. После этого госпредприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн грн авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили», — отмечают в Бюро.

В сообщении ГБР не указаны имена фигурантов. Однако, авторитетные медиа уверяют, что речь идет об экс-главе Укрэнерго Владимире Кудрицком и львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче.

● Злоупотребления на дронах. Антикоррупционные органы сообщили о подозрении двум должностным лицам Госспецсвязи и двум представителям частных компаний, причастным к организации и реализации преступной схемы хищения средств при закупках беспилотников для Сил обороны.

В САП рассказали, что в соответствии с разработанным преступным планом поставки дронов должны были осуществляться заранее определенными компаниями по завышенным на 70−90% ценам. «Для обеспечения победы упомянутых компаний к тендеру привлекались подконтрольные фирмы, которые имитировали конкуренцию, а также предоставлялись искаженные маркетинговые исследования», — добавили там. И уточнили, что такие действия лиц нанесли госбюджету ущерб на сумму более 90 млн грн.

Владимир Зеленский заявил, что СБУ обладает достаточным количеством доказательств того, что бывший мэр Одессы Геннадий Труханов имеет российское гражданство. По словам главы государства, эту информацию подтверждают также данные из реестров Госпогранслужбы.

● Газа не хватает. Украина до конца отопительного сезона 2025/2026 годов для устойчивого его прохождения нуждается в дополнительном импорте газа объемом чуть более 4 млрд куб. м, сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Сергей Корецкий.

По словам Корецкого, Украина учитывает несколько сценариев развития событий — «продолжение российских атак и дополнительные разрушения, возможность в полной или не в полной мере использовать ПХГ, уровень внутренней добычи». Он добавил, что соответственно, компания поставила себе задачу ровного графика дополнительного импорта газа, который продолжался летом и продолжает поступать сейчас.

Украина нуждается в дополнительном импорте природного газа на $1,9 млрд, значительная часть из которых уже привлечена, — об этом также рассказал Сергей Корецкий.

Президент Украины договаривается с канцлером Германии Фридрихом Мерцом об оборудовании для генерации электричества, также с оборудованием или газоснабжением может помочь премьер Италии Джорджа Мелони.

И напоследок:

● Сезон теплых квартир начинается. Официально отопительный сезон должен начаться 28 октября, в части общин уже началось отопление учреждений социальной сферы, сообщил президент Зеленский. Самая сложная энергетическая ситуация, добавил он, в Шостке Сумской области.

Кроме того, по словам президента, Украина нашла около 70% от финансов, необходимых на импорт газа.

Отопительный сезон в жилом фонде Киева начнется 29 октября, в течение 7 дней централизованная система теплоснабжения будет развернута в полном объеме, сообщил мэр Виталий Кличко.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.