Практика, сработавшая в Китае. Как Украине восстановить экономику за 4 года

Сегодня Украина оказалась в уникальной позиции для применения китайской модели масштабного восстановления экономики — но с европейской прозрачностью и без китайских ошибок

Многих удивляет секрет китайского экономического чуда, но мало кто знает, что важную роль в этом сыграла продуманная монетарная и долговая политика.

Давно изучаю Китай, мало кто знает, но в 2000-е я работал в Китае (точнее, в Гонконге), много где бывал и много с кем общался.

Китай за 24 года превратился из развивающейся страны во вторую экономику мира — не только благодаря дешевой рабочей силе, но и благодаря стратегическому использованию государственного долга и денежной эмиссии для масштабных инвестиций в инфраструктуру. Главное открытие — целевая кредитная эмиссия в инфраструктуру и производство не создает высокой инфляции, поскольку увеличивает предложение товаров параллельно с ростом денежной массы.

Китай за 24 года увеличил государственный долг до 83−88% ВВП

Китай за 24 года (2000−2024) увеличил государственный долг с 13% до 83−88% ВВП, денежную массу М2 в 24,5 раза, и обеспечил средний рост ВВП 9.5% ежегодно. В 2009 году Китай увеличил денежную массу на 28%, но инфляция осталась на уровне 5−6%. Секрет — 85−90% средств шло на инвестиции (предложение), а не на потребление (спрос).

При правильной реализации можно мобилизовать $50+ млрд ежегодно и восстановить экономику к 2030 году с удвоением ВВП к 2035 году.

Ключевые цифры китайского опыта

Антикризисный пакет 2008−2009:

Китай запустил самую мощную программу стимулирования в истории — 4 трлн юаней ($586 млрд). Структура распределения средств была четко продумана: 37.5% пошло на инфраструктуру (дороги, железные дороги, аэропорты), 25% — на восстановление провинции Сычуань после разрушительного землетрясения, остальное — на социальное жилье, развитие села, технологии и экологию.

Результат превзошел ожидания. Рост ВВП развернулся с минимума 6,1% в первом квартале 2009 года до пиковых 10,7% в четвертом квартале того же года. Это означало, что за 9 месяцев Китай вышел из спада и вернулся к высоким темпам роста.

Траектория долга Китая показывает стратегический подход к использованию заимствований. В 2000 году общий государственный долг составлял всего 13% ВВП. К 2008 году, накануне кризиса, он вырос до 27% ВВП — все еще очень умеренный уровень. Именно это дало Китаю возможность резко увеличить долг во время кризиса для стимулирования экономики. К 2024 году общий государственный долг (включая центральное правительство и местные власти) достиг 83−88% ВВП.

Важно понимать — китайская статистика часто публикует только центральное правительство (25.6% в 2024), но международные учреждения учитывают полный долг включая местные власти.

Монетарное стимулирование было ключом к успеху Китая. Параллельно с увеличением долга Китай проводил масштабную монетарную экспансию. Денежная масса М2 выросла в 24,5 раза — с $1,6 трлн в 2000 году до $46,3 трлн в 2024 году.

Пик роста пришелся на 2009 год — ошеломляющие 27,7% за год. Это было более чем вдвое больше, чем темпы до кризиса.

Соотношение М2 к ВВП выросло со 133% в 2000 году до 257% в 2024 году.

Для сравнения: в США этот показатель составляет около 70%, в ЕС — около 100%. Китай сознательно увеличивал денежную массу быстрее, чем экономику для финансирования инвестиций.

Почему огромная эмиссия не создала гиперинфляции? Это важнейший вопрос для понимания китайской модели.

При увеличении денежной массы на 28% в 2009 году традиционная экономическая теория предполагала бы высокую инфляцию. Вместо этого инфляция осталась на уровне 5−6% в 2009–2010 годах, с пиком 6% в 2011 году.

Секрет в распределении средств: 85−90% кредитной экспансии направлялось на строительство заводов, дорог, электростанций — это создавало товары и услуги, которые поглощали денежную массу. Новые производственные мощности увеличивали предложение на 20−25%, что компенсировало рост денежной массы. Лишь 10−15% шло на потребление домохозяйств.

Математика проста: денежная масса +28%, производственные мощности +23% благодаря инвестициям, чистый инфляционный эффект = 5−6% (реальная инфляция).

Что можем позаимствовать для Украины

1. Масштаб и решимость. Украине нужна программа размером $52,4 млрд ежегодных инвестиций в течение 10 лет. Это амбициозно, но реалистично при условии правильной структуры финансирования.

Ключевой урок Китая — четкий приоритет инфраструктуре: 72% средств в первые годы должно идти на восстановление базовых систем жизнеобеспечения. Необходима тесная координация фискальной и монетарной политики — НБУ и Минфин должны работать синхронно.

2. Целевая эмиссия на инвестиции. Самая смелая часть стратегии — управляемая монетарная экспансия. В годы 3−5 после начала программы рост М2 должен составлять 15−20% ежегодно. Критически важно: 75−80% кредитов должны направляться на восстановление и производство, и только 20−25% — на потребление. При таком распределении ожидаемая инфляция останется на контролируемом уровне 4−6%. Это не теория — это проверенная практика, которая сработала в Китае.

3. Структура финансирования — гибридная модель. Украина не может положиться только на один источник финансирования. Оптимальная структура: 40% гранты от международных партнеров ($21 млрд в год), 30% льготные займы под 0,5−2% годовых со сроком 30−50 лет ($16 млрд в год), 30% внутренние источники через облигации и банковскую систему ($15 млрд в год). Такая диверсификация снижает риски и делает программу устойчивой к внешним шокам.

Но надо, глядя на Китай, избежать его ошибок.

1. Непрозрачные местные финансовые платформы (LGFV). Самая большая стратегическая ошибка Китая — создание так называемых LGFV (Local Government Financing Vehicles). Это государственные корпорации, через которые местные власти обходили запрет на прямое заимствование. Механизм казался разумным: местные власти передают землю LGFV как актив, LGFV использует землю как залог, получает кредиты, строит инфраструктуру.

Результат катастрофический — к 2024 году LGFV накопили долг в $9,76 трлн. Многие из них не могут обслуживать долг, что создает системный риск для всей экономики. Непрозрачность операций привела к коррупции и неэффективному использованию средств.

Решение для Украины — создать прозрачный Украинский банк развития с международным наблюдательным советом (представители ЕС, МВФ, Всемирного банка).

Ежеквартальная публикация всех проектов и их финансовых показателей. Никаких теневых операций.

2. Зависимость от продажи земли. В Китае 60−80% доходов местных властей зависело от продажи прав на землю. Когда рынок недвижимости упал в 2021 году, система финансирования местных властей обвалилась. Долг остался, а доходов для его обслуживания нет.

Решение для Украины — установить запрет на финансирование инфраструктуры за счет продажи земли. Диверсифицированные источники погашения долга: налоги, тарифы за пользование инфраструктурой, доля от роста экономики региона.

3. Перекредитование частного сектора. К 2024 году корпоративный долг Китая достиг невероятных 170−175% ВВП — один из самых высоких показателей в мире. Это создает огромные риски дефолтов и финансового кризиса. Многие компании держатся на плаву только благодаря рефинансированию старых кредитов новыми.

Решение для Украины — установить четкие лимиты на кредитование и не допустить перегрева кредитного рынка.

Украинская специфика: уникальные преимущества

Честно говоря, Украина имеет лучшую стартовую позицию, чем Китай в 2008 году. Это не преувеличение, а математический факт. Давайте сравним долговую нагрузку.

Государственный долг центрального правительства: Украина 2025: 90−95% ВВП, Китай 2008: 27% ВВП, Китай 2024: 25,6% ВВП.

На первый взгляд кажется, что у нас хуже ситуация. Но это обманчивое впечатление. Долг местных властей: Украина: практически 0−2% ВВП, Китай 2008: начало роста, Китай 2024: 57−62% ВВП.

Вот первое огромное преимущество — наши местные власти практически без долга. Мы можем безопасно нарастить их долг до 25−30% ВВП в течение 10 лет.

Корпоративный долг: Украина: 20−30% ВВП, Китай 2008: около 90% ВВП, Китай 2024: 170−175% ВВП.

Второе огромное преимущество — наш частный сектор недокредитован.

Есть огромный простор для кредитования бизнеса: +40−50 процентных пунктов ВВП без риска перекредитования, как в Китае.

Долг домохозяйств: Украина: 10−15% ВВП, Китай 2008: около 18% ВВП, Китай 2024: около 65% ВВП.

Третье преимущество — украинцы почти не имеют потребительских кредитов. Это дает пространство для развития ипотеки и потребительского кредитования.

Монетизация экономики (М2/ВВП): Украина: 60−65%, Китай 2008: 152%, Китай 2024: 257%.

Четвертое преимущество — низкая монетизация нашей экономики.

Мы можем безопасно увеличить М2/ВВП до 150−180% за 10 лет, оставаясь значительно ниже китайских уровней.

Математика возможностей: при текущем ВВП $200 млрд (2025) пространство для безопасного наращивания долга составляет $270 млрд в течение 10 лет. Это больше половины необходимых $524 млрд для полного восстановления по оценке Всемирного банка. Остальное покроют гранты и льготные займы от партнеров.

Мы имеем огромное неиспользованное долговое пространство в частном секторе и местных властях. Китай начинал с гораздо более высокого уровня долга в этих секторах. Мы можем применить их стратегию масштабного долгового финансирования без их рисков.

Ожидаемые результаты за 10 лет (2025−2035)

Траектория роста ВВП базируется на китайском опыте и скорректирована на украинские реалии. Стартуем с $200 млрд в 2025 году. Первые два года (2026−2027) — период разгона, когда запускаются первые крупные проекты: 6,5−6,8% роста.

Пик приходится на 2028 год — 7,0% роста, когда работают все механизмы стимулирования. Затем постепенное замедление до устойчивых 4,8−5,5% в 2033—2035 годах, когда экономика выходит на новый, стабильный уровень.

Итог: ВВП $359 млрд в 2035 году — рост на 79,5%. ВВП на душу населения: с $5,405 до $9,205 (+70%).

Средний рост в течение 10 лет — 5,9% ежегодно. Это реалистично, если учесть эффект восстановления после войны и масштабные инвестиции. Занятость — 8,76 миллиона новых возможностей. Программа создаст по расчетам около 3,81 млн прямых рабочих мест. Но настоящий эффект гораздо больше благодаря мультипликатору — каждое прямое рабочее место создает 0,8 дополнительного места в смежных секторах и 0,5 места в секторе услуг. Общий эффект — 8,76 млн рабочих мест.

Безработица снизится с 14,2% до 5,0% — это уровень естественной безработицы в здоровой экономике. Средняя зарплата вырастет с $720 до $1,815 (+152%).

Это не фантазия — это результат роста производительности труда на 6−7% ежегодно и увеличения доли зарплат в ВВП с 38% до 45%.

Медианная зарплата (половина зарабатывает меньше, половина больше) вырастет с $580 до $1,460 (+152%).

Это означает, что типичная украинская семья сможет тратить $3,500 в месяц вместо нынешних $1,200 (+192%).

Ключевой показатель качества жизни — доля расходов на еду. В бедных странах она составляет 50−60%, в средних 25−35%, в богатых 10−15%. Мы движемся с 45% до 28% — это переход от бедной к средней по доходу страны. Закон Энгеля работает.

Уровень бедности упадет с 24.5% до 8−10% — это уровень благополучной европейской страны. Ожидаемая продолжительность жизни вырастет на 4,6 года (с 71,2 до 75,8 лет) благодаря лучшей медицине, питанию и условиям жизни.

Что будет с долгом?

Пик государственного долга придется на 2030 год — 125−135% ВВП. Это близко ко многим развитым странам (США 120%, Италия 140%, Япония 255%). Это нормально для периода масштабного восстановления.

С 2030 года долг начнет снижаться до 120−130% ВВП в 2035 году. Не потому, что мы его погасим, а потому что ВВП будет расти быстрее. Абсолютная сумма долга останется около $270 млрд, но ВВП вырастет до $500−550 млрд.

М2/ВВП вырастет с 60−65% до 200−220% — это все еще значительно ниже Китая (257%), что гарантирует безопасность.

Инфляция останется контролируемой: 4−6% в годы активного стимулирования (2026−2030), 3−4% в период стабилизации (2031−2035).

Структура инвестиций в первые критические 3 года:

35% энергетика ($18 млрд в год): восстановление генерации, модернизация сетей, возобновляемые источники. Без стабильного энергоснабжения невозможно функционирование экономики.

25% — транспорт ($13 млрд в год): дороги, мосты, железные дороги, порты, аэропорты. Логистическая инфраструктура — артерии экономики.

20% — ЖКХ и жилье ($10 млрд в год): восстановление разрушенного, водоснабжение, тепловые сети.

20% — социальная инфраструктура ($10 млрд в год): больницы, школы, детсады, университеты. Инвестиции в человеческий капитал.

Критические условия успеха. Без этого программа не сработает

1. Институциональные реформы — фундамент доверия. Прозрачность должна стать не лозунгом, а реальностью. Публичный реестр всех проектов с бюджетами, сроками, ответственными лицами. Любой сможет отследить, куда идет каждая гривня. Электронные закупки через расширенную систему ProZorro для ВСЕХ контрактов без исключений. Это уже доказало эффективность, поэтому надо масштабировать. Независимые антикоррупционные органы с реальными полномочиями и защитой от политического давления. Коррупция — главный враг эффективности.

2. Приоритет частному сектору. Урок Китая болезненный: государственные предприятия работают значительно менее эффективно, чем частные. Рентабельность госпредприятий Китая в 2−3 раза ниже, чем частных компаний. Решение — резервировать минимум 30% контрактов для малого и среднего бизнеса. Конкурсный отбор подрядчиков независимо от формы собственности — выигрывает тот, кто предложит лучшую комбинацию цены, качества и сроков.

3. Международный надзор — гарантия честности. Участие представителей ЕС, МВФ, Всемирного банка в наблюдательном совете Украинского банка развития. Независимый международный аудит всех проектов свыше $50 млн. Международный арбитраж для разрешения споров с инвесторами (здесь будет полезен проект Киев Сити по примеру Дубая с британским судом). Это не ограничение суверенитета — это гарантия для инвесторов и украинских налогоплательщиков, что деньги будут тратиться эффективно.

4. Контролируемое наращивание долга местных властей. Разрешить регионам прямые заимствования, но с жесткими правилами. Общий долг региона не более 40% годовых доходов. Обслуживание долга — не более 12% расходов бюджета. Минимальный срок заимствований — 10 лет для обеспечения стабильности.

Самое важное: средства только на инвестиции, запрет на покрытие текущих расходов. Это предотвращает ситуацию, когда регионы берут долг на зарплаты или субсидии. Единый реестр всех обязательств — центральных и местных.

Система раннего предупреждения — регионы с долгом более 35% переходят под особый контроль Минфина.

Важно понимать, что Китайский опыт релевантен для Украины. Но Украина может построить лучшую модель. Потому что мы имеем уникальную возможность взять масштаб Китая, добавить европейскую прозрачность и использовать поддержку международных партнеров. Это не копирование — это синтез лучших практик.

При правильной реализации к 2035 году Украина полностью восстановит экономику и инфраструктуру, удвоит ВВП (с $200 до $500−550 млрд), создаст 8,76 млн новых рабочих мест, поднимет среднюю зарплату с $720 до $1,815, снизит бедность с 24,5% до 8−10%, вступит в Европейский Союз. И станет самой яркой историей успеха послевоенного восстановления в современной истории

Это амбициозно, но реалистично. Китай это доказал. Теперь наша очередь.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора