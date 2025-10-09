Киссинджер очень хорошо знал все уловки Путина. Вот несколько шагов, которые, на мой взгляд, Киссинджер мог бы посоветовать предпринять действующей администрации США

С 1954 по начало 1970 года дипломаты США и Китая провели 134 встречи, большинство из которых состоялось в Варшаве. Их формальной целью было налаживание конструктивных отношений между двумя странами, долгое время находившимися в состоянии отчуждения. Однако добиться этого не удалось.

Когда я присоединился к аппарату Совета национальной безопасности под руководством Генри Киссинджера в 1969 году, он как раз начинал сосредотачиваться на отношениях с Китаем. Проанализировав итоги пятнадцати лет дипломатии, государственный деятель охарактеризовал эту череду встреч как «бесплодную», назвав их «самыми продолжительными непрерывными переговорами, не приведшими ни к одному значимому результату».

Реальный прогресс начался только тогда, когда в процесс включились Киссинджер и премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай, после чего президент США Ричард Никсон совершил свой исторический визит в Китай, чтобы встретиться с председателем Мао Цзэдуном и начать улучшение двусторонних отношений. Конечно, между сторонами сохранялись серьёзные разногласия, но при этом с обеих сторон была готовность к их разрешению.

Вспоминая эти пятнадцать бесплодных лет переговоров, предшествовавших сближению США и Китая, я всё чаще думаю об аналогично непродуктивном процессе, который сейчас разворачивается между США и Россией.