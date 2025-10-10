Красный свет для доллара. Что происходит в мире вокруг золота

Золото всегда было для человечества страховкой — металлом, который сверкает ярче всего, когда всё остальное рушится. 8 октября 2025 года цена на золото взлетела выше отметки в $4050 за унцию, побив все исторические рекорды. Однако этот рост был не просто рыночным колебанием: инвесторы пытаются застраховаться не только от глобальной нестабильности, но и от внутренней дезорганизации в Вашингтоне.

Реклама

Акции технологических компаний растут благодаря буму в сфере ИИ, но при этом участники рынков всё больше сомневаются в их реальной стоимости, а также обеспокоены постоянными конфликтами Дональда Трампа с Федеральной резервной системой, Конгрессом и торговыми партнёрами США — не говоря уже о его непредсказуемых действиях на международной арене.

Доверие к доллару США, который остаётся мировой резервной валютой, ослабло, что и стало одним из ключевых факторов роста цен на золото на 50% с момента вступления Трампа в должность. В последний раз золото достигало отметки в $4000 за унцию в 1979 году — на фоне геополитических потрясений, шокового роста цен на нефть, стремительной инфляции и политической несостоятельности президента Джимми Картера.