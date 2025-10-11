Рублевый счет. Вот о чем говорит новый бюджет РФ на 2026 год

Впервые напечатано в журнале NV за октябрь 2025 года. Републикация запрещена

Это чрезвычайно важно для понимания экономической политики РФ, и бюджет нынешнего года особенно показателен. В 2023 и 2024 годах экономика России продемонстрировала на удивление неплохие результаты, обеспечив официальный рост чуть более 4% в год.

Реклама

Объясняется это прежде всего тем, что была возрождена старая советская военная промышленность на востоке от Урала, которая простаивала, тогда как современная экономика в западной, европейской части страны, пришла в упадок. Неудивительно, что в 2025-м темпы роста, очевидно, снижаются до 1% в год — уровня, который был характерен для России в период с 2009 по 2022 г. Скорее всего, этот удручающий показатель сохранится, поскольку западные санкции продолжают блокировать доступ к финансированию и технологиям.