Самая действенная гарантия для Украины. Когда Россия начнет «отползать» 15 июня, 19:03

И причина здесь проста

Если проанализировать дискурс, который в последнее время складывается на Западе, то там наконец приходит понимание того, что единственный вариант долговременной стабильности на европейском континенте — это вступление Украины в НАТО. Об этом упоминали недавно даже Фукуяма и Киссинджер, хотя и в довольно своеобразной концепции «частичного вступления» без оккупированных Россией территорий. Подобные рассуждения малореальны, потому что их, при всей теоретической привлекательности для кого-то, не получится реализовать на практике.

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Но важно, что мысль работает в правильном направлении. Хотя и не теми темпами, какими нужно.

Опять же, сейчас ведется речь о «гарантиях безопасности» для Украины. Здесь опять же — самая действенная гарантия остается вступлением в НАТО. И причина здесь проста. Россия должна понимать, что она будет осуществлять в будущем нападение не на Украину, которая меньше, а на Запад, который больше. Это критически важно в рамках российского мировосприятия, продолжающего существовать по логике первобытных племен: кто больше — тот и прав.

По итогам всех процессов в 90-е годы прошлого столетия, нас оставили незащищенными и безоружными и одновременно — за пределами логики коллективной безопасности. Фактически, Запад вывесил над Украиной огромный плакат для России — «атаковать здесь».

Россия вполне может эту цену платить

Относительно гарантий безопасности, о которых сейчас говорят. Это может быть что-то переходное и временное, пока вопрос с НАТО не будет решен. Логика «насыщать Украину оружием, чтобы цена для России становилась все более высокой» имеет один недостаток. Россия вполне может эту цену платить. Денег у них очень много. Тратить их на что-то кроме войны они не планируют. Ну какая может быть «высокая цена» для государства, которое готово потратить миллиарды долларов на ракетные обстрелы украинских трансформаторов?

Даже в случае удачного для Украины завершения войны, Россия через некоторое время может захотеть взять реванш. Просто попытаться. По логике: «А что мы теряем? Ну, кроме денег, которых и так много, или человеческих жизней, на которые нам плевать?»

В то же время, членство Украины в НАТО — это другое дело. Это понимание для россиян, что за агрессию против Украины можно получить в морду. И только такое понимание — действенный аргумент в общении с московитским племенем. Запад может десятилетиями искать рациональное в московитах, а все сводится к простому: рассчитывает ли московит дать в морду другому, или боится получить сам.

Ну и еще. Важно, чтобы принципиальное решение о НАТО для Украины было принято сейчас. Не абстрактное об «открытых дверях», которые только повышают агрессию московитов, а конкретное. Цель войны со стороны агрессора — захватить Украину. Украина в НАТО делает невозможным эту цель. Соответственно, надо думать о «отползании». Это настолько очевидно, что и говорить здесь не о чем. Если бы евроатлантическое сообщество не было заражено вирусом страха, то они бы сами пришли к соответствующему пониманию. Поэтому адекватные решения приходится выгрызать. Хорошо, что понимание реалий распространяется, но о сроках пока говорить трудно. Хотя цена «торможения» остается максимально высокой.

Текст опубликован с разрешения автора

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