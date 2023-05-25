Фукуяма о контрнаступлении: Украина должна вернуть себе юг и стать членом НАТО 25 мая, 17:37 Фрэнсис Фукуяма обратился к участникам КБФ (Фото:Kyiv Security Forum / Twitter)

Мирные соглашения без вступления в НАТО невыгодны для Украины, поскольку дадут России возможность перевооружить свои войска и продолжить войну. Об этом сказал политолог Фрэнсис Фукуяма в видеообращении к участникам 15-го Киевского форума по безопасности.

По его мнению, в нынешних условиях мирные переговоры и временное прекращение огня были бы очень плохим сценарием для Украины, поскольку это оставило бы России контроль над Донбассом, Крымом и южным побережьем.

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«Но есть еще более глубокая проблема. Пока Владимир Путин у власти, любые „мирные соглашения“ просто дадут России возможность перевооружить свои войска для позднейшего возобновления войны», — подчеркнул Фукуяма.

Он считает, что предотвратить возобновление войны Россией в будущем может только членство Украины в НАТО и гарантии, предусмотренные статьей 5 Вашингтонского оговора.

«Членство в НАТО станет реальным, если благодаря контрнаступлению Украина вернет Херсонский и Запорожский регионы на Черноморском побережье», — сказал профессор Стэнфордского университета.

«Страх медленного блокирования Крыма может побудить Путина прекратить атаки на Украину, разблокировать украинские порты на долгосрочной основе и прекратить террористические ракетные атаки на украинские города», — добавил он.

Фрэнсис Фукуяма отметил, что эффективность любых договоренностей с Россией будет зависеть от членства Украины в НАТО.

«Каждый член НАТО, сомневающийся в этом, должен сказать, какое еще мирное соглашение возможно в последующие годы, которое не будет просто краткосрочным прекращением огня и возможностью для России перевооружиться, перестроиться и затем возобновить войну», — резюмировал он.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — основная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.



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