«Разгар серьезного разговора». Байден поддерживает вступление Украины в НАТО и планирует обсудить это с союзниками — CNN 15 июня, 15:50 Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Джонатан Эрнст)

Президент США Джо Байден и члены его администрации поддерживают членство Украины в НАТО, но все еще не уверены относительно того, когда состоится вступление, сообщает CNN.

По информации CNN, команда Байдена находится в «разгаре серьезного разговора» с другими членами НАТО о том, как и когда Украина может присоединиться к Альянсу.

Сообщается, что на прошлых саммитах страны НАТО подготовили совместную декларацию, в которой изложили взгляды относительно членства Украины, но невозможность достичь консенсуса в этом году имела бы «огромные последствия» и сигнализировала бы о проблемах в единстве НАТО.

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По сообщению CNN, союзники в Восточной Европе, которые расположены ближе к Украине и России, выступают за более конкретный путь присоединения Киева к Альянсу после окончания войны.

В то же время европейские чиновники в Западной и Южной Европе утверждают, что ускоренное вступление Украины в НАТО может быть «слишком провокационным» и «чрезвычайно рискованной спекуляцией для Альянса», даже если боевые действия будут прекращены, поскольку Россия все еще претендует на территорию Украины.

Разногласия вызвали срочные дискуссии накануне саммита. От результатов разговоров может зависеть, будет ли присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.



Летний саммит НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11−12 июля.

3 июня Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

8 июня издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники не имеют единой позиции по гарантиям безопасности, о которых просит Украина.

14 июня сообщалось, что помощники Байдена предложили перейти к «израильской модели» отношений с Украиной, которая предусматривает 10-летние гарантии безопасности с США.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участницы НАТО во время июльского саммита в Вильнюсе подадут четкий сигнал о том, что будущее Украины в Альянсе.