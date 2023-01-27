Три причины применения силы. Так почему Россия ведет войну против Украины 27 января, 18:35

Пусть НАТО и является враждебным для России союзом, но любое право России на самооборону не созрело

472 «за», 19 «против» — это результат голосования в Европарламенте о необходимости создания специального трибунала за преступление агрессии против высшего политического и военного руководства России и Беларуси.

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Никогда не забуду свое утро 24 февраля. 5:40. Звонок будильника, который вечером 23-го я просто забыл переставить на более позднее время. Пропущенный в 5:23. Перезвонив слышу: «Просыпайся, Путин только что объявил нам войну».

Конечно, трудно представить, что кто-то из нас в то утро начал выяснять формальную причину нападения России. Всем была ясна незаконность вторжения.

Помню откровенное удивление и даже полный ступор своего отца, который в первых числах марта услышал комментарии главы российского МИД Лаврова, который сказал что-то вроде того, что Россия не начинала войну и вообще ни с кем не воюет. Отец не мог подобрать слов, чтобы хоть как-то прокомментировать такие слова Лаврова. Возмущение, ярость и удивление цинизму такого уровня.

Однако Лавров на самом деле не сказал тогда ничего такого, что противоречило официальной позиции России.

24 февраля Россия сообщила Совету безопасности ООН о том, что ею начата специальная военная операция в соответствии со статьей 51 Устава ООН в порядке осуществления права на самооборону. Россияне даже ничего дополнительного не придумывали, а просто передали в Совбез утреннюю речь Путина 24 февраля.

Применение силы в международных отношениях является незаконным

По существующим в мире правилам, все члены ООН воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства.

Речь могла быть о так называемой превентивной самообороне

Принцип территориальной целостности государств установлен в статье 2 Устава ООН.

Исключение из правила неприменения силы

На сегодняшний день есть три причины, по которым государство может применить силу:

1. По решению Совета безопасности ООН для поддержки международного мира и безопасности;

2. В порядке осуществления права на самооборону;

3. С разрешения государства, на территории которого применяется сила (к примеру, силы США в Ираке, силы России в Сирии).

В речи Путина 24 февраля собран настоящий винегрет из обвинений и оскорблений, но всем этим Путин пытался обосновать право России на самооборону для формального прикрытия агрессии против нашего государства.

Аргумент России о самообороне от НАТО и Украины

В своей речи Путин говорит об индивидуальной самообороне от НАТО как угрозе России.

Статья 51 Устава ООН о праве на самооборону звучит следующим образом:

Устав ООН никоим образом не затрагивает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена Организации объединенных наций, до тех пор, пока Совет Безопасности не примет меры, необходимые для поддержания международного мира и безопасности.

С Советом безопасности ООН все понятно, но в целом, если понимать текст статьи 51 Устава ООН буквально, то он вполне конкретный — чтобы говорить о самообороне, вооруженное нападение должно произойти, атака должна начаться.

Опровержение аргумента

Совершенно очевидно, что ни НАТО, ни США в отдельности, ни Украина не совершали вооруженного нападения на Россию.

Аргумент России о превентивной самообороне

Поскольку Путин и не говорил об уже совершенном нападении, речь могла быть о так называемой превентивной самообороне.

По этому подходу применение силы в качестве самообороны допускается тогда, когда вооруженное нападение неизбежно. Легитимность превентивной самообороны может быть обусловлена существованием конкретной и непосредственной угрозы, например, мобилизации армии предполагаемого противника или тогда, когда потенциальный агрессор безвозвратно взял на себя обязательство совершить нападение. В таком случае обороняющееся государство вынуждено действовать немедленно, чтобы эффективно защитить себя и не упустить шанс организовать эффективную самооборону.

Опровержение

1. Не существует никакого доказательства того, что планировалась какая-либо военная операция сил НАТО, США или Украины против России.

2. НАТО, США или Украина не осуществляли ничего, что могло напоминать подготовку к неизбежному нападению. Напротив, все страны делали обратное и пытались избежать конфликта.

3. На территории Украины нет и в ближайшее время не планировалось размещение военной инфраструктуры НАТО или США.

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Пусть НАТО и является враждебным для России союзом, но любое право России на самооборону не созрело.

Более того, именно Россия собрала большую группировку у украинских границ и в целом имела большое военное преимущество в регионе.

Аргумент России о коллективной самообороне вместе с «ДНР» и «ЛНР»

Сутью этого аргумента России является их коллективная самооборона с ЛНР и ДНР, с которыми Россия заключила договоры о взаимной помощи как с государствами.

Опровержение

Международное сообщество считает Луганскую и Донецкую области частью Украины, от подписи Путина на документах ЛНР и ДНР государствами не стали.

Даже если учесть аргумент Путина о самоопределении народа на Донбассе, немедленно встанет вопрос о том, а какой народ может самоопределяться на Донбассе?

Официально провозглашая тезис по единому народу Украины и России, президент России подрывает свою же аргументацию для незаконных референдумов и незаконного присоединения украинских территорий к России. Если россияне и украинцы один народ, как это подчеркивает Путин, то для чего украинцам на Донбассе, которых он считает такими же россиянами самоопределяться, ведь у россиян, которые могут находиться в любой точке мира, есть свое государство, в котором они могут проживать — это Россия.

Можно пойти и дальше. Даже если бы ЛНР и ДНР были квалифицированы как государства, наступление России 24 февраля и в последующие дни не соответствовало бы критериям пропорциональности и необходимости.

Украинцы, искусственно сделанные российскими гражданами, которые по мнению Путина страдают, гипотетически могли бы нуждаться в защите именно на Донбассе, а не в Одессе или в Сумах.

Ни до атаки России 24 февраля, ни в момент начала вторжения или за несколько часов до Украина не создавала ситуаций, которые требовали бы насильственных действий в качестве самообороны людей на Донбассе. Это нивелирует критерий необходимости.

Масштаб российского вторжения нивелирует и критерий пропорциональности, потому что для защиты условного Луганска не нужно нападать на Киев, Сумы, Чернигов, Николаев, Одессу, Запорожье, Херсон и такие действия не могут считаться самообороной даже при таком свободном и преступном толковании права на коллективную самооборону территориями другой страны, оккупированными, что государствами не являются и быть не могут.

Специальный трибунал за преступления агрессии должен быть создан

Российское вторжение в Украину абсолютно незаконно и вышеперечисленные аргументы будут заслуживать детального внимания на судебных заседаниях специального трибунала за преступление агрессии, которое должно быть создано для осуждения агрессии России и соагрессора Беларуси и наказания высшего политического и военного руководства обоих этих государств.

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